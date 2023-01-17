當您手中拿著新的魔法風雲會牌張時，您會感覺到一種特殊的連結。我們都感受過嶄新魔法風雲會牌張的多種可能性。藉由非瑞克西亞：萬界歸一（ONE），我們將可擁抱非瑞克西亞的邪惡，並將之融入魔法風雲會牌張中。

我是的ONE產品設計師Mike Turian。身為本系列的設計師，我負責規劃它的內容架構與促銷活動。非瑞克西亞：萬界歸一的超現實恐怖，讓我們設計這系列時感到特別愉快，而這篇文章將揭曉其中將有哪些非瑞特殊設計，以及可在哪些魔法風雲會補充包中找到它們。

非瑞克西亞：萬界歸一聚珍補充包

首先，讓我們來看看ONE聚珍補充包。我已經按照它們在補充包內出現的順序列出它們。請注意，任何列出的百分比都已四捨五入到最接近的整數。

聚珍補充包展示盒

以下是您可以在ONE聚珍補充包內找到的牌張之圖像，以供參考。

4張傳統閃普通牌——您可在這裡獲得出自ONE輪抽和系列補充包內101張普通牌中的4張牌。

2張傳統閃非普通牌——您可在這裡獲得出自ONE輪抽和系列補充包內80張非普通牌中的2張。

1張傳統閃基本地——5款全景全圖基本地和5款非瑞化全圖基本地在這裡出現的機率相同。

1張傳統閃稀有或秘稀牌——這張牌出自ONE輪抽補充包的60張稀有牌（出現於86%的補充包內）和20張秘稀牌（出現於14%的補充包內）中。

1張擴圖稀有牌——ONE輪抽補充包內有29張稀有牌具有擴圖設計。這些牌在ONE補充包內並沒有其他版本的插畫或牌框設計，而擴圖設計僅可在聚珍補充包內找到。

順便說一下，您在當地遊戲店家購買系列、輪抽、聚珍或速戰補充包展示盒，即可獲得「買一盒」贈卡版的綠陽垂暮。這些贈卡送完為止——請向您的當地遊戲店家了解詳情！

1張出自非瑞克西亞：萬界歸一指揮官套牌（ONC)）的擴圖稀有或秘稀牌，或1張出自ONE速戰的擴圖牌——在此位置可以找到共28張稀有牌（92%）和5張秘稀牌（8%）。這些牌出自ONC的20張稀有和秘稀牌、5張出自ONE速戰的稀有牌，以及可在系列補充包內找到的8張新加入指揮官牌的稀有和秘稀牌。

1張具膿水設計的普通或非普通牌——具膿水設計的牌張配有筆觸恐怖插畫。在這個非閃卡位置，可找到6張普通牌（63%）和7張非普通牌（37%）。

1張具膿水設計的普通或非普通閃卡——傳統閃卡愛好者必然可以透過聚珍補充包找到他們所喜歡的東西。

1張完化閃卡——每張完化閃卡均有非瑞克西亞符號，並以特殊的閃層膜突出顯示。有6張普通牌（38%）、7張非普通牌（29%）、26張稀有牌（22%），以及28張秘稀牌（11%）具有這種精美的全新設計。

1張補充包添趣稀有或秘稀牌——這位置可能會出現的好物有很多。以下是可能會出現的精彩牌張列表，全部為非閃卡。5張無邊框稀有「快地」（13%）、16張無邊框稀有膿水牌（41%）、包括5位無邊框秘羅英雄和5位鵬洛客的10張稀有漫畫牌（25%）、10張無邊框秘稀膿水牌（13%）、5張無邊框秘稀漫畫鵬洛客（3%）、5張非瑞文秘稀鵬洛客（3%），以及5張無邊框秘稀概念魔判官（少於2%）。

除了作為五位魔判官之一出現外，此位置的機械之母艾蕾儂還可能是具有無邊框膿水設計的版本、由伊藤潤二繪畫的無邊框漫畫版本，以及非瑞文版本，每種版本的出現機率均少於1%。

1張閃補充包添趣稀有或秘稀牌、或擴圖稀有或秘稀牌——您可在這裡獲得上述位置的一切，以及上面所列的29張擴圖稀有牌位置中的一切。此外，您可以獲得精選的指揮官擴圖稀有和秘稀牌。您有49%的機率得到一張全擴圖稀有和秘稀閃卡。剩下51%的牌張按前一個位置所述的比率分配。

以下是可在ONE聚珍補充包內找到的機械之母艾蕾儂的各種版本。

我們已經查看過聚珍補充包，現在讓我們仔細看看每種設計，以及可以在哪裡找到這些牌。

膿水和無邊框膿水牌——ONE的補充包添趣藝術總監Sarah Wassell和Tom Jenkot與我們的畫家合作，使用大膽的水墨風格來捕捉非瑞克西亞人的精髓。遊戲和創意設計團隊負責人Adam Prosak和Grace Fong，在這個充滿非瑞克西亞的系列中選擇了最多的非瑞克西亞牌。有6張普通牌和7張非普通牌配有具邊框的膿水設計，16張稀有牌和11張秘稀牌則配有無邊框膿水設計。您可在系列、輪抽和聚珍補充包中找到這些膿水牌，並可在指揮官套牌隨附的聚珍補充包嘗鮮包內找到精選牌張。

無邊框膿水

非瑞文牌張——對於那些在非瑞克西亞人入侵多重宇宙之際學習非瑞文的愛好者而言，ONE中有五位秘稀鵬洛客，各具非瑞文敘述和非瑞牌框。他們是五位已腐化和已非瑞化的鵬洛客。此外，機械之母艾蕾儂也有這種風格版本。這六張牌可以在系列、輪抽和聚珍補充包中找到。

無邊框概念魔判官——非瑞克西亞：萬界歸一旨在頌揚非瑞克西亞的榮耀，因此我們希望確保五位魔判官均出現在此系列中。我們回溯了他們的創作起源，並利用這些無邊框概念魔判官，使Richard Whitters的概念插畫顯得活靈活現。每位魔判官所採用的都是其最近所出現的系列之牌張，因此畸巨劫怪弗霖凱配有凱德海姆魔判官新插畫，並且可用於該牌原本允許使用的賽制中。

以下是您可以在系列、輪抽和聚珍補充包中找到的全部五位魔判官。

無邊框概念魔判官

無邊框漫畫版——為了捕捉非瑞克西亞人給多重宇宙帶來的威嚇和恐懼，藝術團隊採用了恐怖漫畫風格，充分地突出了非瑞克西亞人的侵略性。我們與日本的合作夥伴工畫堂工作室合作，使這種風格變得活靈活現。您會找到五位已完化的鵬洛客，以及這五位鵬洛客未被非瑞化的「假設」版本，且它們均具有無邊框漫畫版設計。此外，我們也將這種風格用在五個傳奇秘羅生物上，進一步展示假設這些英雄被完化後會是什麼模樣。

無邊框漫畫

伊藤潤二的艾蕾儂——除了這15張牌之外，我們還有機會將終極恐怖漫畫家伊藤潤二與非瑞克西亞：萬界歸一的巨星艾蕾儂配對起來。他們攜手創作了這張非凡的魔法風雲會牌張：

所有無邊框漫畫牌都可以在系列、輪抽和聚珍補充包中找到。此外，精選的無邊框漫畫牌可在指揮官套牌隨附的聚珍補充包嘗鮮包中找到。

完化閃——當我們捕捉非瑞克西亞人的龐大力量和願景時，我們採用了完化閃設計，以特殊的層膜來突顯非瑞克西亞符號。在具有這種風格的67張牌上，非瑞克西亞符號將隨光線起舞。完化閃設計會出現在無邊框膿水牌、無邊框概念魔判官、無邊框漫畫牌，以及非瑞文牌張上。由伊藤潤二繪畫且具完化閃設計的艾蕾儂，絕對值得細心欣賞！

這些牌只可在ONE聚珍補充包中找到，而且您可在每包聚珍補充包中找到一張完化閃卡。

擴圖——對於每個系列，我們想要確保每張稀有和秘稀牌都獲得特殊設計。對於那些沒有上述特殊設計的牌，我們會利用擴圖設計來突出插畫。在ONE中，出自主系列的29張稀有牌、出自速戰的5張新稀有牌，以及出自ONC指揮官套牌的新稀有或秘稀牌，均可能具有擴圖設計。您可以在聚珍補充包中找到這些牌，也可以在指揮官套牌隨附的聚珍補充包嘗鮮包中找到精選的擴圖指揮官牌。

無邊框雙色地——可在系列、輪抽和聚珍補充包中找到的無邊框雙色地，讓非瑞克西亞地貌的超現實黑暗之美栩栩如生。身為秘羅地創痕的首席設計師，我特別高興能看到這五個「快地」組合帶著全新的精美插畫回歸標準賽制。

無邊框雙色地

非瑞克西亞：萬界歸一套裝：完化版

除了一般套裝外，非瑞克西亞：萬界歸一還具有完化版套裝，它將在數週後於2023年3月3日上市。

套裝：完化版

作為該產品的一部分，除了可在非瑞克西亞：萬界歸一補充包內找到的六張非瑞文牌之外，還會多一張瑞文牌，以及新的油膜凸閃卡。完化版套裝內的贈卡為非瑞克西亞鬥技場贈卡，配有非瑞文和非瑞牌框。非瑞克西亞鬥技場在啟示錄中首次登場後，至今已經過很長時間，但是每回合支付1點生命來抽一張牌仍然是一筆很划算的交易！

油膜凸閃——除了上述的精彩設計外，我們還想出了最後一種方式來頌揚非瑞克西亞的榮耀。除了許多有趣的好物和一個充滿時尚感的盒子外，每個完化版套裝還具有12包非瑞克西亞：萬界歸一系列補充包和一包完化版補充包。

在完化版補充包內，您會找到10張油膜凸閃基本地（每種基本地類別各兩張），以及兩張非瑞克西亞：萬界歸一秘稀牌。這兩張油膜凸閃秘稀牌將隨機置入，並有可能選自20張秘稀牌，它們與非瑞克西亞：萬界歸一中的20張秘稀牌相同。

它們的外觀如下：

在哪裡可以找到非瑞克西亞：萬界歸一補充包添趣設計

非瑞克西亞：萬界歸一系列補充包

系列補充包展示盒

每包ONE系列補充包打開時令人興奮，且能快速豐富您的魔法風雲會牌張收藏。每包內含12張魔法風雲會牌張、一張插畫牌，以及一張廣告牌/衍生物或選自精選列表的牌（選自魔法風雲會歷史或Universes Within的特殊牌張——可在25%的補充包中找到）。

ONE系列補充包的牌張組合為1-4張稀有或更高稀有度的牌、3-7張非普通牌、3-7張普通牌，以及1張基本地。20%的系列補充包中會由一張傳統閃地牌取代基本地牌，而10%的ONE系列補充包中會由一張閃戳記的簽名插畫牌取代插畫牌。（少於1%的ONE系列補充包內含秘稀無邊框鵬洛客傳統閃卡。）

除了ONE聚珍補充包外，ONE系列補充包和輪抽補充包均包含一張全景全圖基本地或非瑞化全圖基本地。

全景全圖

非瑞化全圖

非瑞克西亞：萬界歸一輪抽補充包

輪抽補充包展示盒

如果您要與朋友一起輪抽以構組一副現開套牌來對戰，您將需要輪抽補充包。每包ONE輪抽補充包各有15張牌，以及1張衍生物或廣告牌，包含1張稀有或更高稀有度的牌張、3張非普通牌、10張普通牌，以及1張基本地。（少於1%的ONE系列補充包內含秘稀無邊框鵬洛客傳統閃卡。在33％的ONE輪抽補充包中，會有一張任意稀有度的傳統閃卡取代普通牌。）

非瑞克西亞：萬界歸一售前組合

售前組合

ONE售前組合非常適用於非瑞克西亞：萬界歸一店內售前賽（從2月3日起展開），它包含6包輪抽補充包和一些額外物品來完化您的遊戲體驗，其中包括一張1張稀有或秘稀戳記閃卡、1張《魔風競技場》兌換碼卡片（僅限特選地區）、1個套牌盒，以及1個Spindown生命計數器。

Spindown生命計數器的顏色將是五種魔法力顏色中的一種，但每15個非瑞克西亞：萬界歸一售前組合當中，會有1個內含特殊非瑞版Spindown生命計數器——請在您附近的售前賽中尋找它！

非瑞克西亞：萬界歸一套裝

套裝

需要一些方便的牌張收納方式和更多基本地嗎？非瑞克西亞：萬界歸一套裝絕對可以滿足您的需求，其中包括八包非瑞克西亞：萬界歸一系列補充包——這是最適合享受拆封之樂的補充包——外加一張傳統閃新插畫鼠王卡魯蒙贈卡、40張基本地牌張（20張傳統閃卡及20張非閃卡）、1個大型Spindown生命計數器、1個卡盒，以及2張參考卡。

套裝基本地

（注意：這些非瑞克西亞：萬界歸一基本地可在ONE套裝、ONC指揮官套牌和ONE速戰補充包內找到。）

非瑞克西亞：萬界歸一指揮官套牌

兩副打開即可玩的指揮官套牌將隨非瑞克西亞：萬界歸一登場。

腐化影響

反抗崛起

這些指揮官套牌讓您可立即與朋友開始對戰，您可以藉由反抗崛起指揮秘羅反抗軍，或是利用腐化影響來發揮真正的非瑞力量來完化遊戲。

每副ONE指揮官套牌包含：

1副由100張魔法風雲會牌張（2張傳統閃傳奇牌、98張非閃卡）構組而成的即玩式套牌，其中包含10張新加入魔法風雲會的牌張

一包內含2張卡牌的聚珍補充包嘗鮮包（包含1張稀有或更高稀有度的傳統閃或非閃新設計牌張，以及1張傳統閃膿水設計普通或非普通牌）

1張閃蝕刻展示指揮官（一張厚卡片指揮官牌，其邊框和插畫上有閃蝕刻效果）

10個雙面衍生物

1個套牌盒（可容納100張有牌套的牌）

1個生命計數盤

1份策略簡介和1張參考卡

非瑞克西亞：萬界歸一速戰補充包

速戰補充包展示盒

正如非瑞克西亞：萬界歸一指揮官套牌一樣，您可以利用非瑞克西亞：萬界歸一速戰補充包立即開始遊戲。每包ONE速戰補充包內含20張牌張，包括一張專為這種補充包設計的稀有牌，它們可以與任何其他速戰補充包（例如兄弟之戰速戰補充包和速戰2022的牌張）一起洗牌，快速混搭出精彩的遊戲。

ONE速戰補充包具有5個不同主題，且每個主題均有2種版本。每包補充包內含20張魔法風雲會牌張，其中包括：

1張非瑞克西亞：萬界歸一稀有或秘稀牌

1張專為非瑞克西亞：萬界歸一而設計的牌張

2張傳統閃基本地

非瑞克西亞：萬界歸一速戰補充包稀有牌

（注意：為ONE而設計的擴圖版稀有牌可在ONE聚珍補充包內找到。）

希望您樂於擁抱邪惡、了解各種特殊設計，並且喜歡非瑞克西亞：萬界歸一的插畫和找到它們的途徑。現在您對將在2月10日登陸全球店家的非瑞克西亞：萬界歸一 已有所了解，敬請期待。

在您享受非瑞克西亞系列的成果時，請隨時透過推特@mturian與我分享您對此系列的意見。萬界歸一！