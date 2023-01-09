今天的專欄是一個有關牌名的益智問答，每個問題我都會問大家一個一張牌是如何被命名的問題，然後給大家四張牌做選擇，最後再告訴你們答案（需要點開才看得到）。

問題 #1 – 下面哪張牌的牌名是來自某位會成為總設計師的人？

Emmessi Tome 賈倫的鉅著 神秘巨著 Mangara's Tome

點開來看答案 答案：b. 賈倫的鉅著 當Richard在設計限量版（第一版）時，他用朋友的名字命名了幾張牌。其中一張正是 神秘巨著 或稱 J.M.D. 巨著—J.M.D. 是James Michael Davis 的縮寫。Mike Davis 也陪同 Richard 參加了與威世智的第一場會議，試著把Richard設計的遊戲Roborally賣給威世智。威世智的 CEO Peter Adkison 告訴他們這個遊戲裡的零件太多，以他們這樣大小的公司可能很難完成，但可以印製上面有插畫的牌。最後這個故事有了個美好的結尾。 以設計師名字的縮寫來命名巨著的傳統延續了下去。 賈倫的鉅著 或稱 J.L.M 鉅著，以古文明之戰的其中一名設計師Joel L. Mick命名。Joel之後會成為第一位魔法風雲會的總設計師（再來是Bill Rose，接著才是我）。 Emmessi Tome 或稱M.S.E. 鉅著是以暴風雨中的一名設計師Mike Scott Elliott 命名的。Mike 之後成為一名十分多產的魔法風雲會設計師，他所負責的系列應該是除了我之外最多的。 Mangara's Tome 是唯一一張並非以設計師命名的牌。Mangara 是「anagram（同字異構詞）」的同字異構詞，取名字的設計師（在當時設計師會為他們系列裡面大部分的牌取名字）認為這有趣地點出了在當時我們有多常用這個技巧取名字（在今天的文章中你會更理解這點，因為下面還會出現多次）。

問題 #2 – 下面哪個角色的名字是這樣誕生的：我們選了一個C開頭的英文單字，把C改成K，然後在移除了當中的i以完成這個名字？（這個字在主題上稍微跟角色有一點相關。）

Kadena, Slinking Sorcerer 劃配執政坎拔（Kambal） Karn, Silver Golem Karona, False God

點開來看答案 答案：c. Karn, Silver Golem 卡恩（Karn）的名字是來自「Cairn」這個字，意思是「以疊起來的石頭當作紀念或地標」。卡恩是手握遠古遺產的銀魔像—那是一系列重要的神器，所以我們認為把他用石頭的地標這個單字命名十分精巧。有趣的是，他的名字是在我們決定它是由什麼物質構成前就決定了。

問題 #3 – 下面哪一張古文明之戰的牌是以一張限量版（第一版）裡的牌命名的？

Amulet of Kroog Coral Helm Onulet Rakalite

點開來看答案 答案：c. Onulet Onulet 一開始其實是Onulets，那是限量版（第一版）裡面一張牌 Soul Net 的同字異構詞—會在有生物死去時讓你獲得生命。當Onulets的插畫回來時，上面只畫了一隻生物，所以設計團隊得要把名字改掉。他們曾考慮過要給一個全新的名字，但隨著大家越來越喜歡Onulet這個名字，所以就把這個詞改成了單數—但這也毀掉了原本同字異構詞的巧思。

問題 #4 –海市蜃樓裡的哪張傳奇生物的牌是某個程度來說是受到了足球選手的啟發（我這裡指的是美式足球選手）。

Asmira, Holy Avenger Purraj of Urborg Shauku, Endbringer Telim'Tor

點開來看答案 答案：d. Telim'Tor 海市蜃樓設計團隊裡的六個人全都是限量版（第一版）的對局測試玩家，他們是在橋牌俱樂部裡認識Richard 的（Bill Rose、Charlie Catino、Don Felice、Elliott Segal、Howard Kahlenberg和Joel Mick）—這個組合接著設計了海市蜃樓和憧憬。有一天當這個組合在做對局測試時，Elliott提到芝加哥熊隊的一名選擇William Perry有個「冰箱（the Refrigerator）」的綽號還滿酷的。他提議如果設計團隊的每個人都有個綽號應該也很酷，這時Bill Rose 說話了「好吧，廁所先生（Mr. Toilet）。」Telim'Tor正是「Mr. Toilet」的同字異構詞。

問題 #5 – 哪一張Unglued牌的牌名是受到了另一個遊戲的啟發？

Bureaucracy Charm School Flock of Rabid Sheep Spark Fiend

點開來看答案 答案：d. Spark Fiend Spark Fiend 的機制是來自花旗骰（Craps）這個骰子遊戲，而Spark是Kraps倒過來拼。一開始的名字是Sparc Elemental，但在資料庫裡一直跳出註解我們拼錯了，所以最後就被改成了Spark。

問題 #6 – 哪張奧德賽牌的牌名是結合了兩張之前牌的名字？

Cantivore Mudhole Painbringer 切分（Syncopate）

點開來看答案 答案：d. 切分（Syncopate） 為魔法風雲會牌命名經常碰到的一個挑戰，是為反擊咒語類的牌想出新單字。因為每個系列裡都有多張這種牌，從很早以前我們就已經考慮過了所有顯而易見的牌名選項。切分（Syncopate）是個音樂上的名字，指的是「錯置音樂中的節拍或音調，使得強節奏變弱而弱節奏變強」，所以拿來當作反擊系咒語的名字以表示搞亂一切還滿酷的。 不過更酷的地方是，這個設計結合了抽稅（X）以及將被反擊的牌放逐。第一張向對手抽稅，且如果對手無法支付稅金則咒語就會被反擊的牌是限量版（第一版）的 Power Sink 。第一張會把被反擊的咒語放逐的牌是海市蜃樓的 Dissipate 。這張牌一開始的設計是因為我們發現可以把 Power Sink 裡的「Sink」跟 Dissipate 裡的「Pate」結合來拼出切分（Syncopate）這個單字。這一整包實在是太完美了，所以在很早期就被放進奧德賽的設計中且流到了最後。

問題 #7 – 下面哪張黑色的傳奇生物牌因為原本的牌名放不下所以必須要把名字縮短？

Cabal Patriarch Commander Greven il-Vec Grandmother Sengir Spirit of the Night

點開來看答案 答案：d. Spirit of the Night 這張牌一開始的名字是Spirit of the Nightstalker，但實在放不下所以就被刪掉了最後面。

問題 #8 – 下面哪張牌不是以Richard Garfield或他的家族成員所命名的？

Ernham Djinn Ifh-Biff Efreet Mijae Djinn Phelddagrif

點開來看答案 答案：c. Mijae Djinn Ernham Djinn 是以Richard的小舅子Herman所命名的， Ernham正是Herman的同字異構詞； Ifh-Biff Efreet 是以Richard 的妹妹Elizabeth所命名，在小時候Elizabeth無法發出「Richard」的音，所以都叫他「Ifh-Biff」。 Phelddagrif 是「Garfield Ph.D.」的同字異構詞，這是R&D 裡的一個笑話，用來調侃公關部門每次在受訪時都是這樣稱呼他的。 Mijae Djinn 是以Richard的一個朋友Jamie所命名的，他在大概阿拉伯之夜的時候和另一位朋友Wendy結婚，Richard是他們的伴郎。Mijae是Jamie的同字異構詞，Ydwen 或 Ydwen Efreet 是Wendy的同字異構詞，但Jamie並不是Richard的親戚。

問題 #9 – 下面哪張傳承的牌是以威世智創辦人及第一任CEO Peter Adkison 在D&D中所使用的角色所命名的？

Al-abra's Carpet Alchor's Tomb Boris Devilboon Gosta Dirk

點開來看答案 答案：b. Alchor's Tomb Peter使用的是一名名為Alchor的強力巫師。為了向他致敬，傳承設計團隊設計了一張名為Alchor 鉅著（Alchor's Tome）來表示一名巫師的神器。遺憾的是，畫家聽錯了要求並以為要畫的是墳墓（Tomb）而不是鉅著（Tome）。由於生產時間太緊以致無法重新繪製一幅畫，他們只好把牌名改掉。知道此事之後，Peter開玩笑的說「這就是你們致敬我角色的方式，賜死他？」

問題 #10 – 下面哪張 Unfinity的牌是微調了一篇知名小故事的名字（我在高中時得唸三遍的那個？）

Exchange of Words A Good Day to Pie Knife and Death The Most Dangerous Gamer

點開來看答案 答案：d. The Most Dangerous Gamer 有人（或人們）發現他們正被一名富有的獵人追捕以尋求新的刺激。你應該在多個電影及電視中看過這樣的情節，那來自Richard Connell所寫的一篇短篇故事「The Most Dangerous Game」。

問題 #11 – 下面哪張依尼翠的牌受到了一首歌的啟發？

地窖門 可怖娃娃 獨眼稻草人 木樁

點開來看答案 答案：b. 可怖娃娃 「可怖娃娃」是Jonathan Coulton的一首歌，我很喜歡這首歌也覺得把 可怖娃娃 放進歌德恐怖系列裡實在是太完美了。

問題 #12 – 卡拉德許裡哪一個傳奇生物的牌名是另一個魔法風雲會

駕手模範德珀拉（Depala） 鑄生智者奧薇亞帕西理（Oviya Pashiri） 求新執政珀蒂（Padeem） 虛空塑師列施蜜（Rashmi）

點開來看答案 答案：d. 虛空塑師列施蜜（Rashmi） 列施蜜（Rashmi）是時空渡橋的發明者，那個東西在故事裡扮演了極其重要的角色。她的名字是米斯拉（Mishra）—魔法風雲會裡另一位知名發明家名字的同字異構詞。

問題 #13 – 下面哪個藍色咒語的牌名來自一個代表「變戲法，大多是用牌或硬幣」的詞？

Bamboozle Expropriate Hoodwink Legerdemain

點開來看答案 答案：d. Legerdemain Bamboozle 代表的是「愚弄或欺騙」，Expropriate 代表「從主人手中拿走財產（通常是由國家）」，Hoodwink 代表「欺瞞或哄騙」。

問題 #14 – 哪張暴風雨的牌名提到了系列的系列代碼？

Fylamarid Pallimud Scragnoth Vhati il-Dal

點開來看答案 答案：d. Vhati il-Dal Vhati 是「Bogavhati」的縮寫，那正是暴風雨的系列代碼。Bogavhati其實拼錯了Bhogavati（但當時我們還不知道），那是印度神話中的那伽之地。在設計上，暴風雨引用了一個很強的中毒主題。另外，我們現在會避免讓系列代碼跟系列有任何機制上的連結。

問題 #15 – 下面哪張牌的牌名是來自艾卓時空上最一開始時空的名字？

雅登瓦堡 鞍博雷堡 洛司溫堡 凡翠絲堡

點開來看答案 答案：a. 雅登瓦堡 雅登瓦是創意團隊一開始為艾卓時空所提出的時空名，但最後並未通過所有名字都得要可以運作的挑戰（因為那是時空名字的一部分）。時空的名字後來被改成艾卓，但創意團隊很喜歡雅登瓦這個名字，所以把它變成了白色王國的名字。

問題 #16 – 時間漩渦裡的哪個傳奇生物的牌名並沒有對應到他們多年前第一次出現在背景敘述裡時的名字？

巫妖領主卓爾努 Endrek Sahr, Master Breeder Ib Halfheart, Goblin Tactician 特務巫師雅亞巴拉德

點開來看答案 答案：a. 巫妖領主卓爾努 卓爾努第一次出現在時空轉移一張牌的背景敘述上，被定義為領主卓爾努。其他 （Endrek 出現在墮落王朝，Ib Halfheart 和雅亞巴拉德出現在冰雪時代）都和第一次出現在背景敘事中是同樣的名字。雅亞巴拉德得到了自己的姓氏，有趣的是那是編輯Darla選擇了一個在大西雅圖地區裡一個城市的名字。

問題 #17 – 下面哪張啟示錄的牌的牌名因為暗示了一個該生物並沒有的異能所以在付印前的最後一秒才被修改？

Angelfire Crusader Fungal Shambler Glade Gnarr Spectral Lynx

點開來看答案 答案：d. Spectral Lynx 故事是這樣的。當啟示錄這個系列即將完成之際，創意團隊的最後一名成員離開了（當時還只是一個小小的團隊）。Bill Rose 找上我問我是否願意在他們找到創意團隊的新人前負責牌名及背景敘述。當時我曾監管了Unglued的牌名和背景敘述（並曾完成撰寫許多牌名及背景敘述），所以我是R&D 裡唯一之前有經手過這個工作的人。我接任這個角色後的第一項工作，是在系列付印前檢視啟示錄裡所有牌的名字。其中一張牌我覺得有問題。 Spectral Lynx 在當時的牌名是Spirit Lynx，而那是在我們在預知未來裡介紹繫命關鍵字之前的事。在那之前，這個異能在口語上被以和傳承牌名相同的「spirit link」暱稱，也讓這個異能十分受歡迎（雖然正確來說， Spirit Link 這張牌的異能並不是繫命）。我提出如果一個生物沒有這個玩家會代稱的異能，就不適合使用Spirit Lynx這個名字，那得要改掉。由於已經到了十分後面，收集編號也已經固定，所以我們得想出一個可以放在 Shield of Duty and Reason 和 Standard Bearer 之間的牌名。 Spectral Lynx 成了我們最佳的選擇。

問題 #18 – 哪個冰雪時代神器的牌名在插畫裡有個同字異構詞？

Arcum's Weathervane Elkin Bottle Fyndhorn Bow Nacre Talisman

點開來看答案 答案：b. Elkin Bottle 插畫裡的瓶子是大家所知的克萊因瓶，克萊因瓶是拓撲學（數學的一個分支）中的不可定向表面。它的名字來自第一個形容它的數學家Felix Klein。另一個不可定向的物件莫比烏斯環也在晴空號傳說裡的 Bosium Strip 上有類似的處理方式。

問題 #19 – 哪個生物結界的名字提及了在當時一個很熱門生物的暱稱？

Pemmin's Aura Greel's Caress Latulla's Orders Farrel's Mantle

點開來看答案 答案：a. Pemmin's Aura Pemmin's Aura 是「I am Superman」的同字異構詞，引用了克撒傳 裡面的 Morphling —當時的暱稱正是超人（Superman）。這個結界會給予生物所有 Morphling 擁有的異能。

問題 #20 – 下面哪張假日贈卡的牌名並不是在既存魔法風雲會 牌上的場景？

「停筆」

現在是時候來看你對了幾題並加總總分了：

1–9 題正確 ：關於魔法風雲會的知識你還有很多要學的。

：關於魔法風雲會的知識你還有很多要學的。 10–11 題正確 ：你肯定有稍微留意過。

：你肯定有稍微留意過。 12–13 題正確 ：在魔法風雲會的知識上你正嶄露頭角。

：在魔法風雲會的知識上你正嶄露頭角。 14–15 題正確 ：挺不錯，你得到了魔法風雲會知識的認證。

：挺不錯，你得到了魔法風雲會知識的認證。 16–17 題正確 ：很好，令我刮目相看。

：很好，令我刮目相看。 18–19 題正確 ：你的魔法風雲會知識量令人歎為觀止。

：你的魔法風雲會知識量令人歎為觀止。 20 題正確：容我向你一鞠躬。

我希望你們喜歡今天的益智問答。一如往常，我很想知道你們對於今天的專欄或魔法風雲會整體知識的看法。你可以寫email 給我，或透過我的社群媒體帳號（Twitter, Tumblr、Instagram 和 TikTok）與我聯絡。

下週回來跟我一起開始看非瑞克西亞：萬界歸一的預覽。

在那之前，希望許多牌的牌名都對你有特別的意義。