金光閃閃、高聳入雲的紀念碑矗立在烈陽炙烤的沙漠中，為單調遼闊的地平線增添變化。眾生敬仰、擁有獸首人身的神明與民同在，不但時刻體恤民眾，更保護他們不受沙漠中邪物的侵擾。波瀾壯闊、蘊育新生的河流澤惠大地，為萬物帶來無限生機。而心情愉快、充滿希望的人們則在巨大神殿中祭奉慈愛的神明，以滿足己身的心靈需求。他們深知，有了法老神承諾的完美來世，今世的精彩僅僅是序曲而已。

阿芒凱是一個兩極化的時空。一邊是蒼鬱茂盛的河谷，另一邊是廣垠無盡的灼熱沙漠。城外遭詛乾枯的木乃伊遍佈沙漠，而在榮光閃耀的城市內，經過精心防腐處理的木乃伊照料生者的生活起居。人們萬事無缺—外有魔法屏障抵擋著沙漠吹來的熱浪，同時保護著他們不受漂浪木乃伊的侵擾；他們在內終生專注訓練，為達到完美磨練身心。他們同時熱切地期盼在戰鬥中犧牲成仁，以離開現今的世界。

諸神守護著通往來世之路，只要能踏上這條由法老神所建立的道路並闖過祀煉，就能獲得淨化且達到完美。五個祀煉各由一位神祇負責，他們為迎接祀煉的祀徒提供指引，協助他們在團結、知識、力量、野心與熱忱這五個特質上達到凡人的完美。

表面上，阿芒凱是一個適合居住的絕妙處所，但在光鮮的表象下卻潛藏著令人不安、窮凶惡極之物。據說充滿智慧又寬厚仁慈的法老神忙於為豪英準備輝煌來世，而他的真面目卻是邪惡的巨龍鵬洛客尼可波拉斯，正在醞釀跨時空的龐大陰謀。