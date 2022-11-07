卡拉德許這個世界本身就是一個活生生的藝術作品，它的輝煌來自於觸手可及的乙太。乙太是原初的魔法能量，充斥於多重宇宙中各個時空之間的空域。儘管它在許多時空都有存在的跡象，但它在卡拉德許的生態系中佔有關鍵地位。這種能賦予生命的能量滲入大自然，雕塑大地與水路，描繪細緻扭纏的樹木花草，更如磁場般吸引著野生生物。

自從天才發明家阿瓦緹維亞發展出一種流程，能精煉不穩定的原初乙太之後，乙太就緊密融入了此世界創新發明的文化當中。治理卡拉德許的執政院發現了乙太做為燃料的潛力後，制定出分配方案，確保人人都能獲得乙太。他們的努力促成了此時空的發明復興，締造出充滿希望、樂觀精神與無限創意的時代。今天處處可見發條驅動的自動機械在街頭行走，盤旋的振翼機自市場上空飛掠而過，齒輪傳動的優雅機械將城市本身的街道與建築升高降低。

雖然卡拉德許輝煌神奇，但也免不了出現紛爭。有個人稱亂匠的組織認為執政院侵害了他們的自由。他們拒絕遵守安全規定與乙太配額，並破壞執政院努力建立的社會結構與法律規章。撇開亂匠活動不談，此時正當歡慶時節。執政院最近宣布要舉行發明家博覽會，這個為期一個月的慶典旨在歡慶乙太興旺的無數發明。屆時將會看到飛船競速，自動機械組構體彼此對戰，天賦過人之士相互較勁，而精妙設計則將獲得最高榮耀。

博覽會的主審任命勤奮細心的維多肯多溫班恩擔任高階檢察官，而多溫也已承諾務必確保博覽會順利進行。他最近向守護者請求協助，以期消除亂匠帶來的威脅。沒有任何事物可以阻止卡拉德許的人民享受其天才造物締造的輝煌。