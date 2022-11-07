幾百年來，神河的居民崇敬居於諸般事物的神明，並與之和平相處。後來，他們的神突然來襲，迫使世界陷入殘酷的戰爭之中。

這個貌似日本戰國時代的時空包含著兩個共生的世界：稱為實界的物質世界，以及稱為隱世的神明靈界。 只要崇敬神明，遵隨神意而行，便是處世正道。神河的居民一向抱持著此般信仰，獲得了平穩的精神生活。然後意想不到的事發生了：神明竟背叛了信眾。

一開始，神明只是逐漸於實界現身。有些學者認為這是神明發出的警告。但神明現身的方式總是離奇而神秘，幾乎無法辨明其意義。

當時神河最強大的勢力，便是雄霸永久原，統領永岩城要塞的大名今田剛司。但面對著今田家的強盛軍勢，神明的數量卻是有增無減。

而就在一夜間，神河從此改變了。神明攻陷了永岩城數里之外的城鎮～靈都。 難以數計的靈界巨獸蹂躪靈都，生靈幾乎全數被殺，死傷數以百計，只有少數倖存者。逆神之戰就此展開。此後二十餘年，各種形體、外貌的神明在平原隨處現身，將阻路者殘殺殆盡。

在這場變局中，今田始終避居城內，神秘地毫髮未傷。

神河的人民始終疑惑不已：為何神明要逼迫我們到這個地步？我們做錯了什麼？

事實上，正是這位尊貴的今田大名引發了這場戰爭。今田藉由月人盟友之助綁架了一位神明，好確保自己的力量不墜、長生不死。這讓萬物之神大口繩為之暴怒，而這股怒意引發的衝突奪走了無數的生命。

只有今田的女兒魅知子與遭擄的神明本身（自稱為香醍）有希望安撫神明，並讓神河大地重回脆弱的和平局面。