洛溫 是如同繪本般的田園世界，鄉野傳說中的生物在無盡的仲夏中生活。其黑暗倒影闇影荒原 處於無止盡的黑暗之中，其子民發生痛苦的轉化，為求生存而只能絕望爭鬥。

洛溫 是個日不落的國度。全境滿佈茂密的樹林、蜿蜒的河流、平緩起伏的草地，從不知道夜晚和冬日為何物。這是少數沒有人類的時空之一，矮小的潔英、暴躁的炎身、小偷波尬、講究地盤的樹妖、圓滑的人魚、反傳統的巨人，以及淘氣的仙靈和諧地生活在一起。

在洛溫 所有居民中，妖精不但地位最高，也最令人畏懼。身處未受破壞的富庶自然樹林世界中，妖精相信本身就是自然之美的典範。而妖精主宰的跡象到處可見，從金光閃閃的樹林宮殿，到他們對待其他「次等」種族的無情態度。而除了妖精的統治之外，洛溫 的居民也依循團體與傳統行事。

這片古老蒼翠的土地被困鎖於永恆的循環之中：每三個世紀，該循環便會把此時空轉化為闇影荒原 。

闇影荒原 是洛溫 的鏡像，一個永遠處於黃昏和黑暗的領域。這時空的各種族對以前的自我毫無意識，總是在生與死之間掙扎。它的子民就跟時空本身一樣，被轉化為其自身的黑暗版本。

過去奉行共同社會又合作無間的潔英，在闇影荒原變得孤立而又排外；而曾經伶牙俐齒的美洛，則成為殺手與破壞者。性好搗蛋與享樂的波尬，現在變得惡毒又好戰。乾枯的樹妖變成嗜殺的生物。憤怒的巨人隨身總攜帶著大地的一部分同行。

炎身和妖精的轉化或許最為誇張。炎身曾經聰明伶俐、追求超凡卓越，現在是身上冒著煙、只想復仇的燼身。同時，自負的妖精在闇影荒原 變得謙卑而英勇，保衛著每一絲美麗和光芒。

只有一個種族和一個地方保持不變：仙靈及其家園艾藍卓幽谷。仙兒是這片轉化時空的支點～因為他們的女王歐娜就是始作俑者。