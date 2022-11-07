在秘羅地 上，從樹林、山脈以至青草，一切都由金屬構成。天空高掛著五個太陽，各自投射出一種魔法力顏色。

克撒組建的銀魔像卡恩 ，在很久以前創造了這金屬時空。但卡恩的創作變得不對勁。他無意中帶來了邪惡的污染：非瑞克西亞的爍油。經過幾個世紀，爍油逐漸控制了秘羅地，侵染整片大地並孕育了一波又一波的可怕怪物。

即使是卡恩創造出來的護衛也變得不穩定，產生了自我意識，並自稱蒙納坷。 隨著時間流逝，蒙納坷變得焦慮和憤怒，覺得被其創造者拋棄了。蒙納坷的瘋狂逐漸增長，其力量亦然。他從其他時空綁架了無數生靈，後來終於被妖精尋日者格莉莎擊敗。

但秘羅地 的情況並沒有好轉。秘羅地的第一代全數消失，回到自己被綁來前所處的時空。與此同時，非瑞克西亞傳染源繼續發揮作用。新非瑞克西亞 的恐怖怪物繼續從秘羅地 的核心出現，沿途殺死了所有秘羅人，甚至將死去的秘羅人轉化為非瑞克西亞的軍隊。

不過非瑞克西亞各派系沒有一致的目標。由窪巴司統領、屬於紅色的派系，對秘羅地 的居民睜隻眼閉隻眼，讓他們能安全避難。

各種魔法力派系間的裂痕使新非瑞克西亞 比以往任何時候更強也更弱～更強是因為它更多樣化、適應性更高，而更弱則是因為它缺乏了共同的目標。

秘羅人能存活下來嗎？在這個殘酷的世界中，還會出現什麼新的恐怖事物？非瑞克西亞的侵染會傳播到其他時空嗎？