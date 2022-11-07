贊迪卡這個動盪時空充滿著奔騰魔法力、不穩天氣和漂浮大地，景色絕美卻處處潛藏危機。這時空飽受多變地震活動“狂攪之蹂躪。”地境的猛烈變動使此地居民的生活經常陷入險境、難以預測，而又充滿冒險。河流從天際傾瀉。陡峭山峰會將攀爬者搖落懸崖。倒落遺跡被茂密叢林和陰暗沼澤覆蓋，其中蘊藏著上古的神秘寶藏。由鵬洛客烏金、索霖，以及礫岩術士娜希麗在很久以前打造的巨大晶石石陣，將人們的記憶拉回這時空過往較平靜的時代。那個奧札奇尚未逃脫的時代。

奧札奇是黑暗虛空中三個神秘莫測的存在，能夠穿行各個時空，意圖吞噬世界。遠古鵬洛客未能擊敗這些巨物，而是運用晶石作為誘餌，再將之束縛囚禁。他們在靜滯中不為人知地受困數千年，直到年輕的鵬洛客在無意間將之釋放。

從監禁中解脫後，奧札奇巨物孳生其後裔並蔓延至整個時空，吞噬了贊迪卡七大洲的其中兩大洲，所經之處僅餘白堊沙漠和扭曲的景觀。飽經劫難的贊迪卡居民重新適應並建立聯盟；寇族和人魚、妖精和人類，甚至是驕傲而致命的吸血鬼家族古墜茲亦然。在創立守護者的四位鵬洛客–基定尤拉、妮莎瑞文、傑斯貝連，以及茜卓納拉–的協助下，巨物鎢拉莫和寇基雷在海戶附近被消滅。在大量地區人口消失並慘遭損毀的情況下，贊迪卡掙扎著力圖重生。