Há algumas formas de transformar um curinga em um card que você gostaria:

Se você já tem uma cópia do card, pode simplesmente clicar nele em sua coleção sem primeiro clicar no botão Curinga.

Se você não tiver uma cópia do card, altere os filtros para incluir os cards que não estão na coleção, pesquise o card e clique nele.

Ao editar um deck, se você tentar adicionar a um deck mais cópias de um card do que as que possui, será solicitado que você resgate um curinga para aquele card.

Se você importar um deck contendo cards que você não possui, há um botão Criar Tudo ao lado do botão Concluído na edição do deck, que você pode usar para criar todos os cards que faltam.

Você pode passar o mouse sobre o ícone do curinga na parte superior do cliente para ver quantos coringas de cada raridade você possui atualmente.

Para mais, veja nossa informação de Distribuição de Prêmios e Taxas de Entrega.

https://magic.wizards.com/pt-BR/mtgarena/drop-rates