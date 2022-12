A Guerra dos Irmãos era apenas um conto, perdido entre mitos e lendas . . . até agora. Em 11 de novembro, você poderá ir até sua loja local ou na Amazon para encontrar a verdadeira história. Veja só o que você pode encontrar:

A Guerra dos Irmãos contém 101 cards comuns, 80 incomuns, 63 raros e 23 míticos raros Três desses raros e três dos míticos raros são cards de fusão de dupla face. A Guerra dos Irmãos também contém 10 terrenos básicos e 10 terrenos básicos Mecanizados com arte completa.

Artefatos retrô

A Guerra dos Irmãos foi travada nos tempos da antiguidade Cada booster contém outra pequena peça da história de Magic: 63 artefatos vindos do passado de Magic, com molduras retrô. Alguns deles aparecem pela primeira vez nas molduras retrô, e outros já apareceram antes, mas todos eles estão prontos para entrar no seu deck favorito.

Há 63 artefatos retrô: 18 incomuns, 30 raros e 15 míticos raros. Todos os boosters de draft ou da coleção contêm um artefato retrô. Os boosters de colecionador também contêm artefatos retrô — você pode ler abaixo para saber mais informações do produto.

Artefatos Esquemáticos

Todos os 63 artefatos retrô possuem um formato esquemático. Os artefatos esquemáticos possuem novas artes, mostrando esquemas preliminares das artes que eles viriam a ter. Os artefatos esquemáticos aparecem exclusivamente em molduras retrô. Eles também estão disponíveis nos boosters da coleção, de draft e de colecionador, em que os artefatos retrô e artefatos esquemáticos podem aparecer metalizados ou não-metalizados.

Todos os boosters de draft ou da coleção contêm um artefato retrô ou artefato esquemático. Ele é um card incomum em 66% das vezes, um raro em 27% e um mítico raro em 7%. Seja qual for a raridade do seu artefato, ele será esquemático em um a cada seis boosters.

(Nos espaços de curinga, aproximadamente 24% dos Boosters da Coleção de A Guerra dos Irmãos contêm um artefato retrô ou esquemático extra).

Cards com número de série

Nós também criamos cards esquemáticos que são peças únicas da história de Magic. Todos os 63 cards esquemáticos têm 500 unidades com número de série. Os cards de série são numerados de 1 a 500 e aparecem em uma versão do metalizado tradicional com duplo arco-íris.

Os cards de série só são encontrados em boosters de colecionador. Os cards de série sempre estão em inglês, mas podem estar em boosters de colecionador de qualquer idioma. Eles são mecanicamente idênticos aos cards iguais, mas que não possuem o número de série.

TRANSFORMERS

Há diversos robôs gigantes lutando em A Guerra dos Irmãos — é a chance perfeita para trazer outros robôs Transformers de Universes Beyond. Esses cards têm seu próprio código de coleção: BOT Você pode encontrar 15 Transformers na coleção BOT. Todos eles são míticos raros, e também têm uma mecânica única. Cards de BOT podem ser encontrados nos boosters da coleção e de colecionador, metalizados e não-metalizados.

Gire o card Regular Gire o card Regular

Você pode encontrar um card de Transformers em 10% dos boosters da coleção. Cada Pacote também contém um card de Transformers não-metalizado, e cada Pacote de Presente tem um card metalizado de Transformers.

Também existe um universo paralelo em que tudo o que você conhece sobre os robôs de Transformers é alterado — um universo em que os heróicos Decepticons enfrentam os vilões Autobots. Você pode experimentar essa realidade de ponta-cabeça com os cards Shattered Glass de Transformers. Os cards Shattered Glass são mecanicamente idênticos aos cards regulares de Transformers, mas com novas artes e molduras.

Os cards Shattered Glass de Transformers são encontrados apenas em Boosters de Colecionador de A Guerra dos Irmãos — cerca de 12% dos boosters de colecionador contêm um. Os cards de Shattered Glass de Transformers não-metalizados são impressos em todos os idiomas nos quais os boosters de colecionador estão disponíveis, mas as versões metalizadas são impressas apenas em inglês, embora apareçam em boosters de colecionador de todos os idiomas. Cards metalizados de Transformers em Shattered Glass são difíceis de encontrar — as chances de encontrar um card metalizado de Transformers Shattered Glass são mais ou menos as mesmas de encontrar um Hidetsugu (de qualquer cor) com tinta neon em Kamigawa: Dinastia Neon.

Gire o card Shattered Glass Gire o card Shattered Glass

Há 14 Transformers em Shattered Glass, e não 15 — Arcee não tem uma versão Shattered Glass.

Terrenos Meca básicos

Urza e Mishra construíram enormes máquinas de guerra para seus embates, e você pode ver todos os tipos de construções nos terrenos Mecanizados básicos. Há dez terrenos Mecanizados, dois de cada tipo de terreno básico:

Você pode encontrar os terrenos Mecanizados básicos nas versões metalizado tradicional e não-metalizado nos Boosters da Coleção e de Draft de A Guerra dos Irmãos. Aproximadamente um quarto dos Boosters da Coleção e de Draft de A Guerra dos Irmãos contêm um terreno Mecanizado básico. Você sempre encontrará um terreno Mecanizado básico metalizado tradicional nos Boosters de Colecionador de A Guerra dos Irmãos.

Cards sem bordas

Você pode encontrar cards sem bordas com arte alternativa em várias coleções de Magic, e A Guerra dos Irmãos não é exceção. Há cinco raros sem bordas e dois míticos sem bordas em A Guerra dos Irmãos. Geralmente, todos os planeswalkers de uma coleção têm uma versão sem bordas, mas o Planeswalker Urza — a forma fusionada de Urza — não possui. Em vez disso, há versões sem bordas tanto de Mishra, Domador de Mak Fawa, quando de Urza, Príncipe de Kroog. Você pode encontrar esses cards sem bordas nos boosters da coleção, de draft e de colecionador, tanto em versão metalizada quanto não-metalizada.

Você pode encontrar um card sem bordas não metalizado em cerca de 3% dos Boosters de Draft de A Guerra dos Irmãos e em 4% dos Boosters da Coleção de A Guerra dos Irmãos.

Cards com arte ampliada

Você pode encontrar 53 raros e 19 míticos raros com arte estendida nos Boosters de Colecionado de A Guerra dos Irmãos. Você também pode encontrar versões em arte estendida de 5 raros em Boosters de Jumpstart de A Guerra dos Irmãos, de 16 raros e 4 míticos raros nos Decks de Commander de A Guerra dos Irmãos e outros 5 raros e 2 míticos raros nos cards de Commander de A Guerra dos Irmãos que aparecerem nos Boosters da Coleção e de Colecionador de A Guerra dos Irmãos.

Todos os cards com arte estendida da coleção principal de A Guerra dos Irmãos aparecem nas versões metalizado tradicional e não-metalizado. Os cards com arte estendida de Jumpstart e a maioria dos cards de Commander aparecem apenas em formato não-metalizado; no entanto, os cinco cards não Saga de Commander nos Boosters da Coleção de A Guerra dos Irmãos, além de outros dois míticos raros de boosters da coleção e dos míticos raros lendários dos decks de Commander de A Guerra dos Irmãos, aparecem metalizados nos boosters de colecionador.

Cards de Fusão em A Guerra dos Irmãos e cards que aparecem em arte sem bordas não aparecem com arte estendida.

Boosters da Coleção

Cada Booster da Coleção de A Guerra dos Irmãos contém:

Pelo menos 1 card raro ou mítico raro (aproximadamente 42% terão 2, 13% terão 3 e 1% terá 4; menos de 1% terá 5)

1 artefato retrô ou esquemático retrô da folha bônus de artefato retrô

1 card metalizado tradicional de qualquer raridade, incluindo raros sem bordas, cards de Transformers, artefatos retrô, esquemáticos retrô, cards de Jumpstart ou cards de Commander

2 Curingas de qualquer raridade, incluindo uma chance de encontrar cards de Commander de A Guerra dos Irmãos, cards raros de Booster de Jumpstart, cards de Transformers, artefatos retrô, esquemáticos retrô

3 incomuns conectados

3 comuns conectados

1 terreno básico ou terreno Mecanizado básico que pode vir metalizado ou não-metalizado

1 card de arte

1 card da Lista ou uma ficha, card de ajuda CDF, card de marcador destacável ou card de propaganda.

Boosters de Draft

O Booster de Draft de A Guerra dos Irmãos contém

1 card raro ou mítico raro, que pode potencialmente ser sem bordas

Em um terço dos boosters, no lugar de um card comum pode haver 1 card metalizado tradicional, que pode ser um terreno básico, um card comum, incomum, raro, ou mítico raro, ou um artefato retrô ou esquemático retrô

1 card de artefato retrô ou esquemático retrô

1 terreno básico ou terreno Mecanizado

3 incomuns não-metalizados

10 comuns não-metalizados, a menos que num seja substituído por um card metalizado tradicional de qualquer raridade

Boosters de Colecionador

Cada booster de colecionador contém:

1 card metalizado com moldura alternativa raro ou mítico raro, que pode ser arte estendida, ou Commander de arte estendida, um card sem bordas, de artefato retrô ou esquemático retrô, ou ainda um card esquemático retrô com número de série (em menos de 1% dos boosters)

2 artefatos retrô ou esquemáticos não-metalizados: cada booster de colecionador contém 1 artefato retrô e 1 artefato esquemático, e um deles será raro ou mítico raro.

1 card metalizado incomum adicional, de artefato retrô ou artefato esquemático

1 card da série Transformers, que pode ser metalizado (em 21% dos boosters), Shattered Glass (em 12% dos boosters) ou ambos (em menos de 1% dos boosters)

1 metalizado tradicional raro ou mítico raro

1 card não metalizado sem bordas ou um card com arte estendida raro ou mítico raro

1 card não metalizado com arte estendida de um Comandante raro ou mítico raro, ou um card raro de Jumpstart

1 terreno Mecanizado metalizado tradicional

2 incomuns metalizados tradicionais

4 comuns metalizados tradicionais

1 ficha de dupla face metalizada tradicional

Decks de Commander

Os dois Decks de Commander em A Guerra dos Irmãos — um para cada irmão, Urza e Mishra — são projetados para celebrar a história de Magic: os dois Decks de Commander são todos em moldura retrô. É isso mesmo, todos os cards nos dois decks terão moldura retrô.

Além disso, todos os Decks de Commander de A Guerra dos Irmãos vêm com um pacote de amostra de boosters de colecionador, que contém dois cards:

1 card raro ou mítico raro, que pode ser metalizado tradicional, sem bordas ou com arte estendida

1 card metalizado tradicional de um artefato retrô ou esquemático retrô

Seu pacote de amostra de booster de colecionador pode conter uma versão especial de um dos cards do seu Deck de Commander ou um card perfeito para adicionar a um outro Deck de Commander. A maioria dos Decks de Commander de A Guerra dos Irmãos contém um pacote de amostra de booster de colecionador no mesmo idioma do deck. No entanto, se o seu Deck de Commander for em italiano, português ou inglês, seu pacote de amostra de booster de colecionador será em inglês.

Pacote

Cada Pacote contém oito Boosters de Colecionador de A Guerra dos Irmãos para serem abertos em uma grande caixa para guardar e exibir os cards, além de:

20 terrenos básicos metalizados tradicionais

20 terrenos básicos não metalizados

1 metalizado tradicional de Rainha Kayla bin-Kroog com uma arte alternativa única, de Howard Lyon

1 card da série Transformers não metalizado

1 marcador de vida spindown gigante de A Guerra dos Irmãos com temática de Urza e Mishra

A Guerra dos Irmãos chegará bem na hora das festas de fim de ano e também terá um Pacote de Presente em 2 de dezembro, com um booster de colecionador adicional, junto dos oito boosters da coleção, um card metalizado da série Transformers e um dado spindown temático de Transformers.

Pacotes de Pré-lançamento

Os Pacotes de Pré-lançamento estarão disponíveis para eventos de Pré-lançamento que acontecem uma semana antes do lançamento de A Guerra dos Irmãos, em 11 de novembro. Tenha acesso antecipado a seis Boosters de Draft de A Guerra dos Irmãos para montar seu primeiro deck selado de A Guerra dos Irmãos nas lojas participantes. Apenas para esta coleção, os Pacotes de Pré-lançamento separaram as embalagens de Urza e Mishra, para que você possa escolher para que irmão lutará.

Cada Pacote de Pré-lançamento contém:

6 boosters de draft

1 card metalizado tradicional e carimbado raro ou mítico raro da coleção

1 pacote de Pré-lançamento com acessórios de marcadores destacáveis e marcadores temáticos das mecânicas de A Guerra dos Irmãos

1 dado Spindown

Jumpstart

A Guerra dos Irmãos marcará a segunda vez que Jumpstart tem um lançamento com uma coleção temática de Magic e cards válidos no padrão. Jumpstart é a forma mais rápida e fácil de jogar uma partida de Limitado de Magic: basta abrir dois boosters de Jumpstart, embaralhar e jogar! Jumpstart é uma ótima experiência de jogo selado para todos, desde os jogadores iniciantes até os fãs de longa data de Magic. Pule a montagem de deck e vá direto para as partidas de Magic.

Os Boosters de Jumpstart de A Guerra dos Irmãos vêm com um de dez temas, e quando você os mistura, tudo pode acontecer. Jogue algumas partidas de Jumpstart e você poderá encontrar gixianos ligados ao cemitério usando as pedras de energia de Urza, ou as máquinas poderosas de Mishra juntando-se às defesas argothianas de Titânia. Cada cor tem um card raro projetado para Jumpstart e dois temas, cada um uma variante da mesma mecânica.

Branco : Infantaria (duas versões)

: Infantaria (duas versões) Azul : Pedras de Energia (duas versões)

: Pedras de Energia (duas versões) Preto : Desenterrar (duas versões)

: Desenterrar (duas versões) Vermelho : Forjado (duas versões)

: Forjado (duas versões) Verde: Titânico (duas versões)

Cada Booster de Jumpstart de A Guerra dos Irmãos virá com dois cards raros ou míticos raros: um raro que é temático para uma cor e outro raro da coleção principal, escolhido de forma aleatória dentre um grupo de cards da cor daquele tema. (Nós mostraremos esses cards em artigo dedicado a Jumpstart de A Guerra dos Irmãos em breve).

Cada Booster de Jumpstart de A Guerra dos Irmãos contém:

1 card temático que descreve o tema do booster de Jumpstart

20 cards jogáveis no total

2 cards raros — um raro ou mítico raro aleatório da coleção principal com a cor de mana do tema e um card raro que é único dos boosters de Jumpstart

2 terrenos metalizados tradicionais

6 terrenos não metalizados

Boosters de Boas-vindas

Jogadores de Magic iniciantes podem visitar sua loja local da WPN para receber o Booster de Boas-vindas. Como estamos explorando a história de Magic com A Guerra dos Irmãos, e o futuro de Magic em 2023, agora é um grande momento para apresentar Magic: The Gathering para um amigo!