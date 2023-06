Wizards of the Coast

Colecionando O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média™ no MTG Arena

O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média™ traz novos cards e novos tratamentos para colecionar no MTG Arena. Aqui está um resumo do que você vai encontrar na coleção quando ela for lançada, na terça-feira, 20 de junho!

Terrenos básicos de Mapa com arte completa

Se os caminhos antigos pareciam muito bem trilhados, os terrenos básicos de mapa com arte cheia podem deixar você se perguntando o que havia além de suas bordas. . . .

Você poderá obter todas as dez versões desses cards comprando um pacote de terrenos de mapa com arte cheia na Loja do MTG Arena.

Custo

5.000 gemas ou 25.000 de ouro

Terrenos lendários sem bordas

Se você não controlar seus pés, não há como saber para onde você pode ser arrastado! Você também poderá experimentar mais belezas em arte cheia da Terra Média no MTG Arena com o pacote de terrenos de exibição lendários sem bordas.

Custo

5.000 gemas ou 25.000 de ouro

Estilos de card de exibição do Anel

O tratamento de exibição do Anel destaca 30 cards lendários em momentos épicos da história, e você poderá adicioná-los à sua coleção!

Esses estilos de card de exibição estarão disponíveis para compra na Loja do MTG Arena em vários pacotes. Você resistirá à tentação do Anel e se juntará aos salvadores da Terra Média? Ou vai sucumbir ao inimigo e juntar-se às forças da escuridão? . . .

Custo

Varia por pacote (gemas e ouro)

Estilos de card de exibição do Nazgûl

Os Nove estão por aí outra vez e, desta feita, assumiram o disfarce de cavaleiros de preto . . .

Não basta saber que são servos do inimigo? Além da versão da coleção principal disponível nos boosters, você poderá criar as oito versões alternativas para sua coleção,

Custo

Versões com arte alternativa pode ser criadas com curingas

Uma nota sobre os cards de cena sem bordas

Devido a restrições técnicas, o MTG Arena não terá cards de cena sem bordas desta vez.

Não fique, nem volte atrás

O Senhor dos Anéis: Contos da Terra Média™ chega no dia 20 de junho de 2023 ao MTG Arena! Fique de olho para mais informações, porque a jornada está apenas começando!