Temos o prazer de apresentar um novo tipo de booster no MTG Arena: os Boosters Dourados!

O que há no Booster Dourado

O Booster Dourado contém seis cards, todos raros ou míticos raros de uma coleção válida em Padrão, e contam com proteção de duplicata. Pelo menos um dos cards será mítico raro. Todos os outros cards têm uma chance independente de ser mítico raro aproximadamente 1 a cada 8 vezes. Pelo menos dois cards serão da mais recente coleção válida em Padrão (atualmente, A Guerra dos Irmãos).

Os Boosters Dourados não conterão cards substituídos por curingas e não afetarão as probabilidades de encontrar curingas em boosters abertos mais tarde. Contudo, ao abrir um Booster Dourado, sua contagem de curingas aumenta.

Se receber um card mas já tiver quatro cópias de todos os cards daquela raridade de uma determinada coleção válida em Padrão, em vez disso, você receberá um card de outra coleção válida em Padrão. Os cards só serão substituídos por gemas quando você tiver quatro cópias de todos os cards daquela raridade de cada coleção de Padrão

Como obter os Boosters Dourados

Cada booster de A Guerra dos Irmãos adquirido na loja do MTG Arena faz com que o seu medidor de Booster Dourado avance uma casa. O medidor não avança quando os boosters são adquiridos por meios que não sejam a aquisição de boosters. Quando as dez casas do medidor são preenchidas, o medidor é reiniciado, e um Booster Dourado é adicionado à sua coleção. Você pode abri-lo na tela Boosters.

Se você adquirir um pacote de boosters cujo número de boosters seja superior à quantidade de casas restantes no seu medidor de Booster Dourado, o medidor continuará a progredir após a reiniciação, conforme o número de boosters no pacote. Por exemplo, se cinco casas do seu medidor tiverem sido preenchidas e você adquirir um pacote com dez boosters de A Guerra dos Irmãos, seu medidor de Booster Dourado será preenchido, reiniciado e preenchido novamente com mais cinco casas.