Skip to main content
Magic The Gathering Logo

Magic: The Gathering® | Avatar: The Last Airbender™ Card Image Gallery

Card Image Gallery / Magic: The Gathering® | Avatar: The Last Airbender™

Magic: The Gathering® | Avatar: The Last Airbender™
Card Image Gallery

Tune in to the debut of Magic: The Gathering® | Avatar: The Last Airbender™ on October 28, 2025. See all the latest card reveals right here before the set's release on November 21, 2025. For early set details, check out Collecting Magic: The Gathering | Avatar: The Last Airbender: A First Look.

Selecione um lojista

BEST BUY
Você está prestes a sair de um site operado pela Wizards of the Coast

A Wizards of the Coast não se responsabiliza pelo conteúdo de qualquer site vinculado que não seja operado pela Wizards of the Coast. Observe que as políticas de privacidade e as práticas de segurança desses sites poderão não corresponder ao padrão da Wizards of the Coast.

Sim, continue
Branco (9)
Loading...
Azul (4)
Loading...
Preto (3)
Loading...
Vermelho (5)
Loading...
Verde (2)
Loading...
Multicolorido (14)
Loading...
Loading...
Incolor (1)
Loading...
Terreno (5)
Loading...

Tune in to the debut of Magic: The Gathering® | Avatar: The Last Airbender™ on October 28, 2025. See all the latest card reveals right here before the set's release on November 21, 2025. For early set details, check out Collecting Magic: The Gathering | Avatar: The Last Airbender: A First Look.

 

Note: The headliner card is mechanically identical to its other treatments. All card images are digital renderings and not actual cards.