多年来，Assassin's Creed®为数以百万计的爱好者带来了丰富的剧情和动作游戏玩法。现在，我们与Ubisoft携手，跟随阿泰尔与刺客信条探索历史古迹和现代之谜的旅程，走入世界首款集换式卡牌游戏：这就是7月5日上市的Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®，它在桌游玩法中继承了16年的精彩叙事传统。

佛罗伦萨的艾吉奥·奥迪托雷 阿泰尔·伊本·拉阿哈德 The Animus

Assassin's Creed®与万智牌的爱好者都能找到游戏中的强力工具、标志性地点与历史人物，为自己的游戏体验增色添彩。

莱昂纳多·达·芬奇 流亡法老克利奥帕特拉 袖剑

探索无疆补充包

该从何处开始探索Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®的场景与牌张？无疆补充包汇集了你要找的所有牌张（包括用于收藏的精美补充包添趣版）：

Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®无疆补充包展示盒

这些7张牌的补充包内含：

1张基本地牌（或不闪的无边框场景牌）

3张非普通牌

1张稀有牌或秘稀牌

1张传统闪非普通、稀有或秘稀牌

1张特色牌框非普通、稀有或秘稀牌（可能有传统闪版本）

什么是补充包添趣牌？补充包添趣牌是经过特殊处理的牌张，具有独特的插画、牌张处理和外观。它们是收集和构组你最爱套牌的理想选择。

无边框场景牌是Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®的一大亮点。

佛罗伦萨的艾吉奥·奥迪托雷

（无边框场景）

Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®带来了一系列场景牌，可以将其合成一张大图。（所有牌张和完整场景敬请期待。）

莱昂纳多·达·芬奇（无边框） 流亡法老克利奥帕特拉（无边框）

此外也有独立的无边框牌，例如游戏中的历史人物。

擅闯时间 夜色掩护

丰馑剑 丰馑剑

（无边框）

万智牌历史上那些强力的精美牌张也将一并登场（有时也采用无边框处理）

佛罗伦萨的艾吉奥·奥迪托雷

（记忆回廊） 阿泰尔·伊本·拉阿哈德

（记忆回廊）

最后，Magic: The Gathering® – Assassin's Creed将推出记忆回廊特殊牌框牌，以万智牌中首次出现的震撼视觉效果展示Assassin's Creed®游戏中的角色。

以上牌张版本以及更多内容，尽在Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®无疆补充包。与此同时，在本地WPN游戏店购买一盒无疆补充包展示盒，还有机会获得一张「买一盒」赠卡版的袖剑：

袖剑（「买一盒」赠卡）

做好对战的准备了吗？

你是刚刚接触万智牌的新牌手，还是想要直接体验Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®的游戏玩法？入门套组内含两副开盒即玩的套牌，为你提供开始游戏所需的一切。

Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®入门套组

复仇之刃艾吉奥

（传统闪） 蓄势待发的艾沃尔

（传统闪）

这些传统闪牌以及其他一些不闪的牌，仅能从agic: The Gathering® – Assassin's Creed®入门套组开出，它们能让你体验刺客间的正面对决之中。

Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®套装

利用Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®套装迅速调整策略和完善套牌，每套内含基本地、6包无疆补充包、1个Spindown生命计数器以及一个便携式盒子用来收纳上述一切。我们将在7月5日套装上市前揭露其中一张酷炫赠卡！

构建具有历史性的收藏

对万智牌和Assassin's Creed的忠实爱好者来说，Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®聚珍补充包是开出最酷牌张的不二之选。

Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®聚珍补充包展示盒

聚珍补充包内含10张牌，满是无疆补充包能开出的所有闪牌和特殊处理牌，以及仅能从聚珍补充包中开出的牌张处理。

擅闯时间（宽画版） 夜色掩护（宽画版） The Animus（宽画版）

宽画牌将插画扩展至牌框之外，展现牌张插画的更多内容。Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®的部分稀有和秘稀牌在聚珍补充包中采用宽画版处理。

干草垛（蚀刻闪） 莱昂纳多·达·芬奇（蚀刻闪） 擅闯时间（蚀刻闪）

夜色掩护（蚀刻闪） 佛罗伦萨的艾吉奥·奥迪托雷（蚀刻闪） 阿泰尔·伊本·拉阿哈德（蚀刻闪）

流亡法老克利奥帕特拉（蚀刻闪） The Animus（蚀刻闪）

蚀刻闪牌采用了极具视觉冲击的牌框和闪处理，以其独特的闪耀光泽从众多闪牌中脱颖而出。

佛罗伦萨的艾吉奥·奥迪托雷

（纹理闪） 阿泰尔·伊本·拉阿哈德

（纹理闪）

纹理闪牌是最酷炫且最珍贵的牌张之一，为记忆回廊处理增添了一丝细腻的纹理漩涡，使其光泽更加夺目。

莱昂纳多·达·芬奇

（意大利语限量编号） 流亡法老克利奥帕特拉

（希腊语限量编号）

几个历史人物的限量编号版自然也不可少，每种均以该人物实际使用的语言呈现。

在你期待Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®到来时，请别忘了聚珍补充包是开出最酷牌张的绝佳选择。

Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®关键详情

ACR系列符号

Magic: The Gathering® – Assassin's Creed系列代码：ACR

网站：Magic: The Gathering® – ssassin's Creed®

立即预订

Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®现已开放预订，可以在本地游戏店预订，在亚马逊网上预购，或者在其他出售万智牌产品的地方订购。

Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®预览活动

WeeklyMTG上系列首次登场并开启预览 ：6月18日

：6月18日 牌图集合和预览完成时间 ：6月21日

：6月21日 桌面版全球发售：7月5日

…阴影中的终结一击

Assassin's Creed联手秘室珍品推出了一款全新珍品，将于2024年晚些时候发布。随着Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®于7月5日全球同步上市逐渐临近，请密切关注更多详情！