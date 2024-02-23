全新强力牌张定会让套牌焕然一新。万智牌历史上的经典牌回归近代赛赛制。精美重印牌为你提供构组、定制与扩充收藏的无限可能。等待牌手发掘的精彩内容以及更多惊喜，尽在摩登新篇3。

世界一新伊莫库 聚污三角洲

摩登新篇3延续之前系列的脚步，将万智牌全新牌张和精美重印牌引入近代赛，不仅包含新加入近代赛的牌张，还有万智牌历史上深受喜爱的近代赛经典牌。

摩登新篇3有考验技巧的轮抽赛（即将登陆《万智牌：竞技场》，更多详情敬请关注），还有即将加入近代赛、指挥官等赛制的牌张，为所有万智牌爱好者提供精彩的体验。

血斑泥沼 潮没水滨 聚污三角洲

风袭荒地 繁茂丘陵

在最令人兴奋的复出牌中，邻色找地地是为你最强大（且最多彩）的套牌构建强力法术力基础的关键部件。但摩登新篇3的真正亮点在于那些前所未见的全新牌张。

栽培眩闪 灵能蛙 怪灵急袭

更多奥札奇？能量机制复出？引人入胜的坟墓场工具？摩登新篇3应有尽有！此外，标志性鹏洛客（以及万智牌：起源）的爱好者能见证更多鹏洛客点燃火花，开启旅程，穿梭于多重宇宙与万智牌故事之间：

翻面 拿卡地贱民阿耶尼//

拿卡地复仇者阿耶尼

每个故事都有两面，摩登新篇3中的双面牌张（不止这些）是即将揭晓的悬念。

与摩登新篇的前系列一样，摩登新篇3会带回万智牌历史中的经典牌张，让其融入近代赛。每包摩登新篇3常规补充包内含一张这样的牌，为轮抽赛带来反复探索的乐趣。

重铸利锋拉耶梨 泰坦尼亚牧师

摩登新篇3满是用于近代赛及更多赛制的强力牌张，为新老牌手带来精彩体验。

摩登新篇3补充包添趣

在常规补充包和聚珍补充包中，精彩的牌张处理和酷炫的不同版本等你发掘——还有十分特别的全图地牌：

平原（奥札奇全图地） 海岛（奥札奇全图地） 沼泽（奥札奇全图地）

山脉（奥札奇全图地） 树林（奥札奇全图地）

奥札奇以前所未有的酷炫形象强势登场。无论是蚀刻闪牌还是无边框概念牌呈现，伊莫库无疑是这些聚珍补充包专享处理的焦点。

世界一新伊莫库

（无边框概念） 世界一新伊莫库

（蚀刻闪）

无边框概念奥札奇牌仅会出现在三款传奇奥札奇牌上，甚至会以限量编号版本登场，每款各有250张。在摩登新篇3各语言版本中的聚珍补充包中，限量编号牌统一为英语。

世界一新伊莫库

（限量编号无边框概念）

纹理闪也将在聚珍补充包复出，涵盖包括双面鹏洛客在内的多种牌张。

翻面 拿卡地贱民阿耶尼//

拿卡地复仇者阿耶尼（纹理闪）

破框处理也一并复出，为系列最受欢迎的牌张赋予精美外观。

栽培眩闪（破框） 灵能蛙（破框）

指挥官大师的无边框肖像处理将随系列人物一同复出，为爱好者带来特别惊喜。

重铸利锋拉耶梨

（无边框肖像）

许多牌张还特别采用了复古牌框处理，专为怀旧的牌手设计。

世界一新伊莫库

（复古牌框） 泰坦尼亚牧师

（复古牌框） 灵能蛙

（复古牌框）

邻色找地地呢？它们也将在众多复出的牌张处理中登场！

血斑泥沼（无边框） 潮没水滨（复古牌框） 聚污三角洲（宽画版）

探索牌张的力量、风格等更多精彩内容，尽在摩登新篇3。现在就可以来摩登新篇3牌图集合一睹该系列的精彩牌张预览和独特处理的所有组合！

摩登新篇3关键详情

MH3系列符号

M3C系列符号 M3C系列符号

SPG系列符号 SPG系列符号

摩登新篇3系列代码：MH3

摩登新篇3指挥官系列代码：M3C

特别登场系列代码：SPG

网站：摩登新篇3

立即预订

摩登新篇3现已开放预订，可以在本地游戏店预订，在亚马逊网上预购，或者在其他出售万智牌产品的地方订购。

摩登新篇3预览活动

WeeklyMTG上系列首次登场并开启预览 ：5月21日

：5月21日 牌图集合和预览完成时间 ：5月31日

：5月31日 桌面版全球发售：6月14日

摩登新篇3赛事

本地游戏店售前赛举办时间 ：6月7日

：6月7日 《MTG竞技场》 全球发售 ：6月11日

：6月11日 体验日周末 ：6月14日

：6月14日 阿姆斯特丹MagicCon摩登新篇3专业赛：6月28日至30日

摩登新篇3常规补充包展示盒

摩登新篇3聚珍补充包展示盒

摩登新篇3售前组合

摩登新篇3套装

摩登新篇3礼盒版套装

Graveyard Overdrive Graveyard Overdrive聚珍版

Tricky Terrain Tricky Terrain聚珍版

Creative Energy Creative Energy聚珍版

Eldrazi Incursion Eldrazi Incursion聚珍版

指挥官套牌是为指挥官爱好者准备的特别礼物，每款摩登新篇3指挥官套牌都会推出一款聚珍版，以全新的闪处理呈现整副套牌。今天我们还无法透露全部内容，但别忘了关注5月21日摩登新篇3预览揭晓的精彩详情！