首次一窥摩登新篇3
全新强力牌张定会让套牌焕然一新。万智牌历史上的经典牌回归近代赛赛制。精美重印牌为你提供构组、定制与扩充收藏的无限可能。等待牌手发掘的精彩内容以及更多惊喜，尽在摩登新篇3。
摩登新篇3延续之前系列的脚步，将万智牌全新牌张和精美重印牌引入近代赛，不仅包含新加入近代赛的牌张，还有万智牌历史上深受喜爱的近代赛经典牌。
摩登新篇3有考验技巧的轮抽赛（即将登陆《万智牌：竞技场》，更多详情敬请关注），还有即将加入近代赛、指挥官等赛制的牌张，为所有万智牌爱好者提供精彩的体验。
在最令人兴奋的复出牌中，邻色找地地是为你最强大（且最多彩）的套牌构建强力法术力基础的关键部件。但摩登新篇3的真正亮点在于那些前所未见的全新牌张。
更多奥札奇？能量机制复出？引人入胜的坟墓场工具？摩登新篇3应有尽有！此外，标志性鹏洛客（以及万智牌：起源）的爱好者能见证更多鹏洛客点燃火花，开启旅程，穿梭于多重宇宙与万智牌故事之间：
拿卡地复仇者阿耶尼
每个故事都有两面，摩登新篇3中的双面牌张（不止这些）是即将揭晓的悬念。
与摩登新篇的前系列一样，摩登新篇3会带回万智牌历史中的经典牌张，让其融入近代赛。每包摩登新篇3常规补充包内含一张这样的牌，为轮抽赛带来反复探索的乐趣。
摩登新篇3满是用于近代赛及更多赛制的强力牌张，为新老牌手带来精彩体验。
摩登新篇3补充包添趣
在常规补充包和聚珍补充包中，精彩的牌张处理和酷炫的不同版本等你发掘——还有十分特别的全图地牌：
奥札奇以前所未有的酷炫形象强势登场。无论是蚀刻闪牌还是无边框概念牌呈现，伊莫库无疑是这些聚珍补充包专享处理的焦点。
无边框概念奥札奇牌仅会出现在三款传奇奥札奇牌上，甚至会以限量编号版本登场，每款各有250张。在摩登新篇3各语言版本中的聚珍补充包中，限量编号牌统一为英语。
纹理闪也将在聚珍补充包复出，涵盖包括双面鹏洛客在内的多种牌张。
拿卡地复仇者阿耶尼（纹理闪）
破框处理也一并复出，为系列最受欢迎的牌张赋予精美外观。
指挥官大师的无边框肖像处理将随系列人物一同复出，为爱好者带来特别惊喜。
许多牌张还特别采用了复古牌框处理，专为怀旧的牌手设计。
邻色找地地呢？它们也将在众多复出的牌张处理中登场！
探索牌张的力量、风格等更多精彩内容，尽在摩登新篇3。现在就可以来摩登新篇3牌图集合一睹该系列的精彩牌张预览和独特处理的所有组合！
摩登新篇3关键详情
M3C系列符号
SPG系列符号
摩登新篇3系列代码：MH3
摩登新篇3指挥官系列代码：M3C
特别登场系列代码：SPG
网站：摩登新篇3
立即预订
摩登新篇3现已开放预订，可以在本地游戏店预订，在亚马逊网上预购，或者在其他出售万智牌产品的地方订购。
摩登新篇3预览活动
- WeeklyMTG上系列首次登场并开启预览：5月21日
- 牌图集合和预览完成时间：5月31日
- 桌面版全球发售：6月14日
摩登新篇3赛事
- 本地游戏店售前赛举办时间：6月7日
- 《MTG竞技场》全球发售：6月11日
- 体验日周末：6月14日
- 阿姆斯特丹MagicCon摩登新篇3专业赛：6月28日至30日
指挥官套牌是为指挥官爱好者准备的特别礼物，每款摩登新篇3指挥官套牌都会推出一款聚珍版，以全新的闪处理呈现整副套牌。今天我们还无法透露全部内容，但别忘了关注5月21日摩登新篇3预览揭晓的精彩详情！