首次一窥拉尼卡：重制版
十个公会。十种双色色组。拉尼卡的角色和故事跨越16年，遍布13个万智牌系列。拉尼卡：重制版将于2024年1月12日登陆店铺，举办特殊的轮抽赛，为玩家送去精美的重印牌和具有收藏价值的好物！
本系列满是熟悉的面孔和牌张，旨在带领拉尼卡资深爱好者回味经典，并让新牌手在首次探索该时空历史的同时收集强力重印牌。
毫无疑问，拉尼卡系列最出名的莫过于精美的
除此之外，本系列还推出了许多精彩内容，让牌手在轮抽赛中回归公会，畅享经典。拉尼卡：重制版将于2024年1月12日发售，前往本地游戏店，参与周五认证赛和发售周末举办的轮抽赛，尽情体验系列内容吧。
拉尼卡特色
如果你非常期待为最喜欢的（或下一副）套牌收集最酷炫版本的牌张，那么拉尼卡：重制版绝对不会让你失望：本系列推出了海量夺人眼球的补充包添趣处理，除此之外，复古牌框牌也会复出。
复古牌框牌可从轮抽补充包（每包至少一张）和聚珍补充包（每包一张以上）中开出，传统闪和不闪都有——还包括电震地！
如果闪耀着现代风格的产品是你的心头好，聚珍补充包便是不二之选。作为拉尼卡：重制版聚珍补充包的专享处理，无边框日漫风牌张通过特殊的日漫风格插画，展现了回归拉尼卡时空的许多经典牌张。
迷途的夫毕佐 | 画家：クロサワテツ/Tetsu Kurosawa
最后，本系列为爱好者带来了额外惊喜：全十款电震地都有无边框版本，仅限拉尼卡：重制版聚珍补充包。
12月19日，我们会在WeeklyMTG分享更多拉尼卡：重制版的精美收藏级产品和轮抽赛内容，尽情期待。
拉尼卡：重制版详情
拉尼卡：重制版
拉尼卡：重制版系列代码：RVR
网站：拉尼卡：重制版
拉尼卡：重制版现已开放预订，可以在亚马逊网上预购，在本地游戏店预订，或者在其他出售万智牌产品的地方订购。
拉尼卡：重制版重要日期：
- WeeklyMTG牌张预览：2023年12月19日
- 周五认证赛和店内赛事：2024年1月12日
- 全球上市：2024年1月12日