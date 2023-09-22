十个公会。十种双色色组。拉尼卡的角色和故事跨越16年，遍布13个万智牌系列。拉尼卡：重制版将于2024年1月12日登陆店铺，举办特殊的轮抽赛，为玩家送去精美的重印牌和具有收藏价值的好物！

天堂鸟 复古牌框蒸气喷发口 无边框日漫风杀戮女郎

本系列满是熟悉的面孔和牌张，旨在带领拉尼卡资深爱好者回味经典，并让新牌手在首次探索该时空历史的同时收集强力重印牌。

杰出倡议人托米克 迷途的夫毕佐 杀戮女郎

暴民头目克仑可 正义模范欧瑞梨 元祖尼米捷

毫无疑问，拉尼卡系列最出名的莫过于精美的 电震地， 这种地牌可用于指挥官、近代赛等各种赛事。电震地也会在本系列隆重登场：

血腥墓穴 滋生之池 无神祭祠

崇圣喷泉 蔓生墓园 圣洁锻炉

蒸气喷发口 晃动大地

殿堂花园 积水墓地

除此之外，本系列还推出了许多精彩内容，让牌手在轮抽赛中回归公会，畅享经典。拉尼卡：重制版将于2024年1月12日发售，前往本地游戏店，参与周五认证赛和发售周末举办的轮抽赛，尽情体验系列内容吧。

拉尼卡特色

如果你非常期待为最喜欢的（或下一副）套牌收集最酷炫版本的牌张，那么拉尼卡：重制版绝对不会让你失望：本系列推出了海量夺人眼球的补充包添趣处理，除此之外，复古牌框牌也会复出。

复古牌框杀戮女郎 复古牌框暴民头目克仑可 复古牌框天堂鸟

复古牌框正义模范欧瑞梨 复古牌框元祖尼米捷

复古牌框牌可从轮抽补充包（每包至少一张）和聚珍补充包（每包一张以上）中开出，传统闪和不闪都有——还包括电震地！

复古牌框血腥墓穴 复古牌框滋生之池 复古牌框无神祭祠

复古牌框崇圣喷泉 复古牌框蔓生墓园 复古牌框圣洁锻炉

复古牌框蒸气喷发口 复古牌框晃动大地

殿堂花园复古牌框 复古牌框积水墓地

如果闪耀着现代风格的产品是你的心头好，聚珍补充包便是不二之选。作为拉尼卡：重制版聚珍补充包的专享处理，无边框日漫风牌张通过特殊的日漫风格插画，展现了回归拉尼卡时空的许多经典牌张。

无边框日漫风杰出倡议人托米克 无边框日漫风迷途的夫毕佐 无边框日漫风杀戮女郎

无边框日漫风暴民头目克仑可 无边框日漫风天堂鸟

最后，本系列为爱好者带来了额外惊喜：全十款电震地都有无边框版本，仅限拉尼卡：重制版聚珍补充包。

无边框血腥墓穴 无边框滋生之池 无边框无神祭祠

无边框崇圣喷泉 无边框蔓生墓园 无边框圣洁锻炉

无边框蒸气喷发口 无边框晃动大地

无边框殿堂花园 无边框积水墓地

12月19日，我们会在WeeklyMTG分享更多拉尼卡：重制版的精美收藏级产品和轮抽赛内容，尽情期待。

拉尼卡：重制版详情

拉尼卡：重制版

拉尼卡：重制版系列代码：RVR

网站：拉尼卡：重制版

拉尼卡：重制版现已开放预订，可以在亚马逊网上预购，在本地游戏店预订，或者在其他出售万智牌产品的地方订购。

拉尼卡：重制版轮抽补充包展示盒

拉尼卡：重制版聚珍补充包展示盒

拉尼卡：重制版重要日期：