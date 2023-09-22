十个公会。十种双色色组。拉尼卡的角色和故事跨越16年，遍布13个万智牌系列。拉尼卡：重制版将于2024年1月12日登陆店铺，举办特殊的轮抽赛，为玩家送去精美的重印牌和具有收藏价值的好物！

天堂鸟
天堂鸟
复古牌框蒸气喷发口
复古牌框蒸气喷发口
无边框日漫风杀戮女郎
无边框日漫风杀戮女郎
拉尔查雷克轮抽补充包包装插画

本系列满是熟悉的面孔和牌张，旨在带领拉尼卡资深爱好者回味经典，并让新牌手在首次探索该时空历史的同时收集强力重印牌。

杰出倡议人托米克
杰出倡议人托米克
迷途的夫毕佐
迷途的夫毕佐
杀戮女郎
杀戮女郎
暴民头目克仑可
暴民头目克仑可
正义模范欧瑞梨
正义模范欧瑞梨
元祖尼米捷
元祖尼米捷

毫无疑问，拉尼卡系列最出名的莫过于精美的 电震地， 这种地牌可用于指挥官、近代赛等各种赛事。电震地也会在本系列隆重登场：

血腥墓穴
血腥墓穴
滋生之池
滋生之池
无神祭祠
无神祭祠
崇圣喷泉
崇圣喷泉
蔓生墓园
蔓生墓园
圣洁锻炉
圣洁锻炉
蒸气喷发口
蒸气喷发口
晃动大地
晃动大地
殿堂花园
殿堂花园
积水墓地
积水墓地

除此之外，本系列还推出了许多精彩内容，让牌手在轮抽赛中回归公会，畅享经典。拉尼卡：重制版将于2024年1月12日发售，前往本地游戏店，参与周五认证赛和发售周末举办的轮抽赛，尽情体验系列内容吧。

拉尼卡特色

如果你非常期待为最喜欢的（或下一副）套牌收集最酷炫版本的牌张，那么拉尼卡：重制版绝对不会让你失望：本系列推出了海量夺人眼球的补充包添趣处理，除此之外，复古牌框牌也会复出。

杀戮女郎复古牌框
复古牌框杀戮女郎
暴民头目克仑可复古牌框
复古牌框暴民头目克仑可
天堂鸟复古牌框
复古牌框天堂鸟
正义模范欧瑞梨复古牌框
复古牌框正义模范欧瑞梨
元祖尼米捷复古牌框
复古牌框元祖尼米捷

复古牌框牌可从轮抽补充包（每包至少一张）和聚珍补充包（每包一张以上）中开出，传统闪和不闪都有——还包括电震地！

血腥墓穴复古牌框
复古牌框血腥墓穴
滋生之池
复古牌框滋生之池
无神祭祠复古牌框
复古牌框无神祭祠
崇圣喷泉复古牌框
复古牌框崇圣喷泉
蔓生墓园复古牌框
复古牌框蔓生墓园
圣洁锻炉复古牌框
复古牌框圣洁锻炉
蒸气喷发口复古牌框
复古牌框蒸气喷发口
晃动大地复古牌框
复古牌框晃动大地
殿堂花园复古牌框
殿堂花园复古牌框
积水墓地复古牌框
复古牌框积水墓地

如果闪耀着现代风格的产品是你的心头好，聚珍补充包便是不二之选。作为拉尼卡：重制版聚珍补充包的专享处理，无边框日漫风牌张通过特殊的日漫风格插画，展现了回归拉尼卡时空的许多经典牌张。

无边框日漫风迷途的夫毕佐，插画由クロサワテツ/Tetsu Kurosawa绘制
迷途的夫毕佐 | 画家：クロサワテツ/Tetsu Kurosawa
无边框日漫风杰出倡议人托米克
无边框日漫风杰出倡议人托米克
无边框日漫风迷途的夫毕佐
无边框日漫风迷途的夫毕佐
无边框日漫风杀戮女郎
无边框日漫风杀戮女郎
无边框日漫风暴民头目克仑可
无边框日漫风暴民头目克仑可
无边框日漫风天堂鸟
无边框日漫风天堂鸟

最后，本系列为爱好者带来了额外惊喜：全十款电震地都有无边框版本，仅限拉尼卡：重制版聚珍补充包。

无边框血腥墓穴
无边框血腥墓穴
无边框滋生之池
无边框滋生之池
无边框无神祭祠
无边框无神祭祠
无边框崇圣喷泉
无边框崇圣喷泉
无边框蔓生墓园
无边框蔓生墓园
无边框圣洁锻炉
无边框圣洁锻炉
无边框蒸气喷发口
无边框蒸气喷发口
无边框晃动大地
无边框晃动大地
无边框殿堂花园
无边框殿堂花园
无边框积水墓地
无边框积水墓地

12月19日，我们会在WeeklyMTG分享更多拉尼卡：重制版的精美收藏级产品和轮抽赛内容，尽情期待。

拉尼卡：重制版详情

拉尼卡：重制版系列图标
拉尼卡：重制版系列符号
拉尼卡：重制版
 

拉尼卡：重制版系列代码：RVR

网站：拉尼卡：重制版

拉尼卡：重制版现已开放预订，可以在亚马逊网上预购，在本地游戏店预订，或者在其他出售万智牌产品的地方订购。

拉尼卡：重制版轮抽补充包展示盒
拉尼卡：重制版轮抽补充包展示盒
拉尼卡：重制版聚珍补充包展示盒
拉尼卡：重制版聚珍补充包展示盒

拉尼卡：重制版重要日期：

  • WeeklyMTG牌张预览：2023年12月19日
  • 周五认证赛和店内赛事：2024年1月12日
  • 全球上市：2024年1月12日