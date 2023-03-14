魔戒：中洲传说会重现J.R.R.托尔金笔下的经典奇幻世界，让你以全新的方式追随喜爱角色的脚步踏上冒险之旅，而这一切只有万智牌无疆新宇宙可以做到。畅玩你在第三纪元最喜欢的时刻，或者屈服于至尊戒的诱惑，利用其力量颠覆中洲。所有一切尽由你掌握，做好准备上路吧——之后将前往何方，遇到什么样的人，一切都是未知数。

至尊戒

中洲世界的精彩内容不只有至尊戒。你要扮演喜爱的角色并前往故事中的重要地点，开启以夏尔为起点到末日山的旅程。在旅途中，你也许会受到至尊戒的诱惑（关于机制的具体内容会在产品首次登场时发布）——但游戏玩法的宗旨是踏上旅程并安全返回。

索隆克星弗罗多 勇敢的山姆怀斯

耐心谋策鬼咕噜 末日山

深受喜爱的角色，让人潸然泪下的瞬间以及抵御至尊戒诱惑的艰难过程——魔戒中的这些经典元素我们都一一捕捉下来，藉由万智牌游戏的形式让你一玩再玩。

灰袍甘道夫 你休想过！

稍作缓息 汤姆·邦巴迪尔

魔戒：中洲传说诠释了多个经典角色，在展现原著深度的基础上加以改变，具体内容会在之后揭晓。推出本系列是为了致敬感动几代人的经典故事，让你完全沉浸在中洲世界的魅力之中，本系列可用于近代赛和指挥官（以及其他经典赛制），还可用来参加轮抽和现开赛。和魔戒：中洲传说一同发售的指挥官系列产品承载了同样的情感，以及对托尔金笔下所创世界和文字的崇高敬意，可用于经典赛制。

至尊戒统御众戒

魔戒中最经典的元素莫过于至尊戒：这枚至宝灌注了索隆的力量，引诱着无数人据为己有。虽然中洲的精灵众王、矮人诸侯和凡人拥有力量之戒，但只有至尊戒的力量凌驾于众戒之上，能够统御余众。

至尊戒

为凸显至尊戒的无上地位，魔戒：中洲传说推出了激动人心的促销活动，全球独此一张的牌就此诞生。

至尊戒（限量编号1/1）

*数字渲染效果。非实际牌张。

拥有独一无二的限量编号，这张“宝贝”为传统闪，卡面印有索隆创造的黑语并配上腾格瓦字体，且只能从唯一一包英文版聚珍补充包中开出。

其他力量之戒是什么样？

阳光戒（妖精） 阳光戒（矮人） 阳光戒（人类）

力量之戒专为中洲的矮人、妖精和凡人打造，并会以阳光戒主题的形式出现在各语言版本的魔戒：中洲传说聚珍补充包中。这些牌张上印有高等精灵创造的昆雅语并配有腾格瓦字体。阳光戒牌有复合虹彩闪和不闪两个版本，且数量有限，其中复合虹彩闪版印有限量编号，具体数量如下：

300张限量编号复合虹彩闪阳光戒（妖精）

700张限量编号复合虹彩闪阳光戒（矮人）

900张限量编号复合虹彩闪阳光戒（人类）

3000张不闪阳光戒（妖精）

7000张不闪阳光戒（爱人）

9000张不闪阳光戒（人类）

独此一张的至尊戒特卡只可能从英语版聚珍补充包中开出，力量之戒主题的阳光戒牌可在各语言版本的聚珍补充包里开到。

魔戒：中洲传说详情

魔戒：中洲传说

魔戒：中州传说指挥官 魔戒：中州传说指挥官

立即预定

魔戒：中洲传说系列代码：LTR

魔戒：中洲传说指挥官系列代码：LTC

桌面版赛制合法性（新加入万智牌的牌张）：

魔戒：中洲传说（LTR）：近代、薪传、特选和指挥官

魔戒：中洲传说指挥官（LTC）：薪传、特选和指挥官

《MTG竞技场》赛制合法性：

魔戒：中洲传说（LTR）：炼金和史迹赛

魔戒：中洲传说指挥官（LTC）：无法用于《MTG竞技场》

网站：魔戒：中洲传说

立即预定：可在亚马逊网购，还可以前往当地游戏店购买

魔戒：中洲传说重要日期

MagicCon：明尼阿波利斯 ：5月5日-7日

：5月5日-7日 魔戒：中洲传说首次登场和预览开始时间 ：5月30日

：5月30日 牌张预览 ：5月30日-6月9日

：5月30日-6月9日 指挥官预览和套牌列表 ：6月8日

：6月8日 完整牌图集合上线 ：6月9日

：6月9日 店内售前赛事 ：6月16日-22日

：6月16日-22日 上线《MTG竞技场》 ：6月20日

：6月20日 桌面版全球发售 ：6月23日

：6月23日 发售欢庆会赛事 ：6月23日-25日

：6月23日-25日 礼盒版套装发售 ：7月7日

：7月7日 魔戒：中洲传说店内庆典赛 ：7月7日-9日

：7月7日-9日 指挥官欢庆会 ：7月21日-23日

：7月21日-23日 MagicCon：巴塞罗那——魔戒：中洲传说 ：7月28日-30日

：7月28日-30日 店家冠军赛 ：8月5日-13日

：8月5日-13日 节日产品：11月3日

今年六月和七月，购买以下产品，选择不同的方式和魔戒同盟一同踏上旅程：

起始套件

速战补充包

售前组合

系列补充包

轮抽补充包

聚珍补充包

指挥官套牌

套装

礼盒版套装

王国和遗宝盒顶赠卡以及「买一盒」赠卡

每包魔戒：中洲传说轮抽、系列和聚珍补充包展示盒中均有一张传统闪王国和遗宝盒顶赠卡，此类强力牌张具有魔戒风格的插画和特殊处理。

王国和遗宝——巨石圆阵 王国和遗宝——陷阱桥 王国和遗宝——荒原

此类牌共30张，每张均为无边框秘稀地牌或神器牌，并印有魔戒：中洲传说系列代码（LTC）和指挥官牌张的系列符号。不闪和潮涌闪版的王国和遗宝牌还会出现在聚珍补充包中！

潮涌闪王国和遗宝——巨石圆阵 潮涌闪王国和遗宝——陷阱桥 潮涌闪王国和遗宝——荒原

除以上内容外，今天还有一张神器牌要展示给大家——那就是魔戒：中洲传说「买一盒」赠卡！前往本地WPN游戏店预定或购买轮抽、系列或速战补充包展示盒，就能获得一张主题版开拓者旅靴。

「买一盒」赠卡——开拓者旅靴

欲了解产品预定魔戒：中洲传说以及牌张获取方式的更多详情，请联系你当地的WPN游戏店！

起始套件

该产品内含两副60张牌的套牌以及学习万智牌游戏所需的一切，起始套件内还有十张新加入万智牌的牌张（每副套牌五张，其中一张为传统闪秘稀牌）——非常适合想要通过魔戒：中洲传说踏上万智牌之旅的牌手。起始套件中新加入万智牌的牌张可用于近代赛，两副套牌中的牌张均配有魔戒主题的插画。

新婚燕尔阿拉贡与阿尔玟 无睑魔眼索隆

套装

该套装内含八包系列补充包、一个魔戒主题牌张储存盒、40张基本地（20张传统闪和20张不闪），以及一个超大Spindown生命计数器，非常适合送给万智牌或魔戒爱好者。套装内还有展示魔戒中优美场景的专享牌张：无边框场景牌。

无边框场景索隆克星弗罗多 无边框场景勇敢的山姆怀斯

无边框场景耐心谋策鬼咕噜 无边框场景至尊戒

这四张场景牌为套装和礼盒版套装专享（外加聚珍补充包中的不闪版），牌张组合展示了至尊戒遭受毁灭前一刻的精彩瞬间。将四张牌两两铺开就能欣赏到这一画面，某些场景需要用到多达18张牌（每行六张，共三行）——只为充分展现宏大的精彩瞬间！

使用轮抽、系列、和聚珍补充包中开出的牌可以拼出更多场景。

售前组合

当地游戏店为你提供了体验魔戒：中洲传说所需的一切。参加6月16日至22日期间举办的售前赛，率先踏上冒险之旅并体验新玩法。使用六包轮抽补充包和两张闪戳记赠卡构组现开赛套牌：这两张赠卡选自本系列，其中一张为稀有或秘稀牌，另一张为精美的无边框场景牌，可用来和售前组合和聚珍补充包中开出的牌组成场景！售前组合中还有Spindown生命计数器（有时会开出特殊版本，具体样式我们之后会展示）。组成魔戒同盟所需的一切都在产品中，方便你与朋友快速对战。

指挥官套牌

魔戒：中洲传说推出的四副套牌为指挥官赛制添加了更多角色和经典元素。每副套牌内含20张新加入万智牌的牌张（其中有两张秘稀牌），可用于指挥官、薪传和特选赛。此外，其中还有一包聚珍补充包尝鲜包，套牌里每张牌的插画都以中洲为背景。这些别具风格的套牌开盒即玩，方便你快速同熟悉的角色一起踏上冒险之旅，为中洲的命运而战。

忠诚随员山姆 荒野巫师拉达加斯特 阳光戒

这些套牌以独特的方式致敬魔戒中的不同种族。

Riders of Rohan（蓝红白） Food and Fellowship（白黑绿）

Elven Council（绿蓝） The Hosts of Mordor（蓝黑红）

聚珍补充包展示盒

对于想一次性集齐所有产品的爱好者，聚珍补充包能让他们便捷获取系列中最酷炫的牌张并加入套牌和牌张收藏。这些补充包内含多张具有补充包添趣处理的稀有或秘稀牌（更多信息请往下看！）以及闪卡，你还有机会从中开出聚珍补充包专享的珍贵牌张。除此之外，每盒聚珍补充包展示盒内还有一张王国和遗宝盒顶赠卡！

提前了解补充包添趣

在魔戒：中洲传说中，并不是只有至尊戒和力量之戒才拥有精美插画来展示故事背景。

全图地图平原 全图地图平原

全图地图海岛 全图地图海岛

全图地图沼泽 全图地图沼泽

全图地图山脉 全图地图山脉

全图地图树林 全图地图树林

这些全图地图基本地是画家Pauline Baynes的得意之作，这位艺术家曾绘制过中洲世界的早期地图之一。每张全图地图基本地展现了魔戒原著中不同的地貌，可从轮抽、系列、速战和聚珍补充包中开出——在聚珍补充包中开到的会是传统闪牌！

魔戒牌框索隆克星弗罗多 魔戒牌框勇敢的山姆怀斯 魔戒牌框耐心谋策鬼咕噜

魔戒牌框灰袍甘道夫 魔戒牌框汤姆·邦巴迪尔

本系列中推出了30张具有魔戒特色牌张处理的传奇牌，为你喜爱的角色设计了更加时尚的外观。这些牌可在轮抽、系列和聚珍补充包中开出。

无边框末日山 无边框夏尔

无边框地牌也会出现在魔戒：中洲传说中，以全图的形式展现中洲重要地貌的风采。这些牌可从轮抽、系列和聚珍补充包中开出。

宽画版至尊戒 宽画版新婚燕尔阿拉贡与阿尔玟 宽画版无睑魔眼索隆

宽画牌回归魔戒：中洲传说。此版本的稀有或秘稀牌上的插画更加精美。

本系列中为另外一种牌张处理所设计的插画，只有你亲眼得见才能感受其真正的魅力：无边框场景牌。

无边框场景索隆克星弗罗多 无边框场景勇敢的山姆怀斯

无边框场景耐心谋策鬼咕噜 无边框场景至尊戒

这些无边框场景牌将魔戒中的重要时刻无缝延伸到多张牌上，组合在一起能带来强烈的视觉冲击。

如上图所示，部分场景由牌张两两组合而成，有的场景需要多达18张牌（每行六张，共三行）以组成一幅史诗级的战斗画面，本系列会在六月推出总共七种场景，其中五种会出现在魔戒：中洲传说轮抽和系列补充包中，聚珍补充包内包含全部七个场景。（以上场景为部分内容预览，可通过套装、礼盒版套装以及聚珍补充包的牌组合而成。）

我们会在十一月额外推出四个场景（每行三张牌，共两行），为本系列带来更多魔戒：中洲传说里令人惊叹的场景。（具体内容会于今年晚些时候发布。）

速战补充包展示盒

你是否已经掌握了万智牌玩法？魔戒：中洲传说速战补充包拥有五个不同主题，带来快速、有趣且轻松的游戏体验！和最近发售的速战补充包一样，我们为魔戒：中洲传说速战补充包专门设计了牌张，每个主题拥有一张稀有牌。（这五张速战稀有牌也可从聚珍补充包中开出。）

系列补充包展示盒

本系列的精彩内容尚未结束，使用系列补充包扩充你的牌张收藏：这款专为乐趣而生的补充包，打开就有机会获得多张稀有牌或秘稀牌，还有可能从中开出万智牌历史上的特色重印牌（选自“精选列表”），每包补充包中均含一张插画牌。此外，每盒系列补充包展示盒还有一张王国和遗宝盒顶赠卡！

轮抽补充包展示盒

准备好和朋友轮抽了吗？想要在现开赛过程中抽取更多牌吗？打开轮抽补充包抽取新卡是经久不衰的万智牌玩法。本系列中，每盒轮抽补充包展示盒还有一张王国与遗宝盒顶赠卡！

礼盒版套装

魔戒：中洲传说礼盒版套装将于7月7日正式发售，礼盒版套装中除了有常规套装的产品外还有以下好物：一个魔戒主题牌张储存盒，上面绘有不同（但同样精美）的插画，一个随机颜色的Spindown生命计数器以及一包聚珍补充包，可从中开出更多酷炫牌张。这款至尊级礼品不仅适合你，还适合送给好友！

节日产品静待发售

今年除了6月23日上市的产品外，魔戒：中洲传说还有多款产品静待发售。以下备受期待的魔戒附加产品将于11月3日上市：

场景盒——内含传统闪无边框场景牌，以组成魔戒中新的场景。

聚珍补充包特别版——为万智牌和魔戒的资深爱好者设计了全新的牌张处理。

魔戒：中洲传说速战第2版——加入更多主题，用新的魔戒：中洲传说主题成双即战。

十一月发售的魔戒：中洲传说相关产品正值节假日，让你感受双重喜悦。

万智牌庆典赛事——魔戒：中洲传说

7月7日至9日，带上朋友前往附近举办赛事活动的WPN游戏店参加魔戒：中洲传说的庆典赛事！新老牌手均可深入探索魔戒的故事并获得赠卡，拍摄具有纪念意义的照片，用自己的帐号直接领取《MTG竞技场》代码卡（仅限部分地区可用），并将魔戒：中洲传说主题的促销Spindown生命计数器带回家。

对万智牌和魔戒的新老爱好者来说，此次的赛事活动意义非凡且机会难得。有关万智牌庆典赛事的更多详情，我们会于今年晚些时候发布。

秘室珍品加入魔戒同盟

并非所有游荡之人都会迷失，魔戒：中洲传说中的精美牌张也是如此，今年晚些时候，它们将加入秘室珍品的行列并正式发售。关于此联动产品的具体内容即将发布，尽请期待。

魔戒：中洲传说上线《MTG竞技场》

除了发售桌面版产品外，魔戒：中洲传说将于6月20日上线《MTG竞技场》！魔戒故事中至尊戒的出现和所带来的诱惑一直是为人津津乐道的部分，此次发售将万智牌桌面版的中洲冒险之旅原封不动地移植到PC和手机版中。

魔戒：中洲传说可用于炼金和史迹赛，为使用《MTG竞技场》的牌手带来全新的游戏玩法和牌张。