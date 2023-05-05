出发吧！在10月13日，通过万智牌庆祝神秘博士60 周年
万智牌——神秘博士
系列代码：WHO
网站：万智牌——神秘博士
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今年10月，带上您的同伴，准备好通过万智牌——神秘博士重新体验博士的冒险之旅！
我们很高兴能以四副开盒即玩的指挥官套牌庆祝神秘博士60周年，让您可以在桌面上重现您最喜爱的神秘博士时刻。就像博士一样，您将有机会以智取胜对手，并遇到神秘博士历史上熟悉的角色、恶棍、场景和事件。无论您是万智牌爱好者、神秘博士爱好者还是两者兼而有之，这系列都值得您喜爱。
在发布之前还有很长的时间和空间，所以我们想让您稍微了解一下这些即将推出的套牌，以及您可以在系列中的牌上找到的一些永恒插画。
将有四副套牌围绕经典的神秘博士构组
每副牌将包含50张新牌和一套新的竞逐时空牌，这些牌描绘了神秘博士宇宙中的著名地点，因此您可以与您最喜欢的博士和同伴一起环游宇宙。
最后，指挥官系列有史以来第一次包含聚珍补充包，它包含套牌中获得特殊处理的牌。随着我们临近发布，我们将分享更多关于这些补充包的信息。
然后，我们会为您提供万智牌——神秘博士的重要日期，以及今年晚些时候发布的五个基本地 ！
万智牌——神秘博士重要日期
- 率先一窥：7月28日
- 首次登场：10月3日
- 全球发售：10月13日