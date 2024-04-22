为庆祝光雷驿镖客的发布，我们的日本团队宣布将与备受欢迎的日本动画《Cowboy Bebop》开展特别联动！

参与标准赛对决获取赠卡

从8月2日起，您可以前往当地WPN店参与每周标准赛对决赛，赢取《Cowboy Bebop》赠卡。

本次的特别赠卡共有五张，均为传统闪牌。从8月开始，每张牌将在以下标准赛对决日期内发放：

2024年8月2日–9月19日



硬骨化（

《Cowboy Bebop》传统闪赠卡） 2024年9月27日–11月7日



倨傲击（

《Cowboy Bebop》传统闪赠卡） 2024年11月15日 – 2025年1月30日



直刺咽喉（

《Cowboy Bebop》传统闪赠卡） 2025年2月7日–3月2日



闪电炼击（

《Cowboy Bebop》传统闪赠卡） 2025年4月4日–5月29日



蛇皮帘幕（

《Cowboy Bebop》传统闪赠卡）

希望各位喜欢这次特别联动！

《Cowboy Bebop》简介

《Cowboy Bebop》是一个太空爵士动作故事，讲述了四位赏金猎人和一条狗的故事。

剧情

故事背景设定在人类活动已扩展至土星的未来。然而，警察的力量无法触及所有区域；暴力犯罪猖獗，赏金制度被重新启用以应对这一情况。斯派克和杰特是以奖金为目标的“牛仔”。名为Bebop的宇宙飞船在太阳系中旅行，同时猎取赏金，途中结识了各式陌生旅伴，如女赌徒菲、天才黑客艾德和拥有接近人类智慧的“资料犬”艾因等。

资料

《Cowboy Bebop》是一部科幻动作动画，以极具风格的视觉和音乐闻名。“Bebop”是20世纪40年代流行的一种爵士乐风格，强调即兴编排。正如标题所暗示的，每一集都围绕不同角色的交织展开，风格多变，从严肃到喜剧不一而足。这是一部为成年观众打造的俏皮科幻佳作。

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