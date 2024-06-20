有了Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®入门套组，你和好友就能在Assassin's Creed的世界里自由奔跑，同时体验出自这款备受欢迎的系列电子游戏的角色和故事。每份入门套组内含两名牌手开始万智牌正面对决所需的一切。

两位牌手开始游戏所需的一切

Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®入门套组

用两副打开即玩的套牌（每副内含一张传统闪秘稀牌和3张稀有牌——全都是新加入万智牌的牌！）在线下和线上学习玩法，用代码卡和好友一起在《MTG竞技场》进行线上对战。交互式的在线教程和套件内的玩法指南小册子会带你了解基础内容，之后便可畅享惊险刺激的策略游戏，而且每次都有不一样的体验。

以下是每份Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®入门套组里的所有东西：

2副打开即玩的60张套牌 1副Ancient Arsenal（红白） 1副Brotherhood Agents（蓝黑）

1份万智牌游戏指南小册子

2个套牌盒

代码卡，用于在《MTG竞技场》为两人解锁这两副套牌，以便在线对战（仅限部分地区可用）

2张传统闪秘稀

6张不闪的稀有

2个双面衍生物

入门套组里的两副套牌共内含31张此产品中特有的牌张：2张秘稀、6张稀有、8张非普通、9张普通和4张插画独特的基本地。

选择套牌

万智牌中的每种颜色或颜色组合代表一种玩法风格——各有不同的个性、目标和策略。

选择Ancient Arsenal，成为艾沃尔的船员，或者使用Brotherhood Agents，与艾吉奥和他的刺客伙伴们从暗中出击。

用万智牌体验Assassin's Creed

使用插画精美且游戏机制主题鲜明的牌张，走进Assassin's Creed的丰富世界和精彩纷呈的玩法。

此外，入门套组中新加入万智牌的牌张可用于近代赛，将这些牌张加入你的套牌，和深受喜爱的角色一起踏上全新的冒险之旅。

马上预购！

（编注：下列的套牌列表自动从风云集抓取每张牌最新印制的样子，未必是出现在本产品中的样子。此处的套牌列表并非产品内牌张个别展示，仅为互动查询套牌中包含各牌张的功能之用。）

来Magic: The Gathering – Assassin's Creed牌图集合了解这些套牌中的内容。

Ancient Arsenal（红白）

0274_MTGACR_StarFace: Eivor, Battle-Ready 0278_MTGACR_StarOthr: Escarpment Fortress 0293_MTGACR_StarOthr: Surtr, Fiery Jötun 0297_MTGACR_StarOthr: Raven Clan War-Axe

1 Eivor, Battle-Ready 1 Escarpment Fortress 1 Surtr, Fiery Jötun 2 Raven Clan War-Axe 3 Detained by Legionnaires 2 Battlefield Improvisation 3 Settlement Blacksmith 3 Keen-Eyed Raven 2 Headsplitter 3 Misthios's Fury 2 Spartan Veteran 3 Labyrinth Adversary 3 Bureau Headmaster 3 Stone Quarry 2 Hookblade 1 Ezio, Brash Novice 1 Arbaaz Mir 2 Towering Viewpoint 11 Plains 11 Mountain

Brotherhood Agents（蓝黑）

0275_MTGACR_StarFace: Ezio, Blade of Vengeance 0294_MTGACR_StarOthr: Achilles Davenport 0295_MTGACR_StarOthr: Auditore Ambush 0298_MTGACR_StarOthr: Rooftop Bypass

1 Ezio, Blade of Vengeance 1 Achilles Davenport 2 Auditore Ambush 1 Rooftop Bypass 3 Tranquilize 2 Hookblade Veteran 3 Brotherhood Spy 2 Assassin Den 3 Merciless Harlequin 2 Brotherhood Patriarch 2 Poison-Blade Mentor 3 Brotherhood Ambushers 3 Submerged Boneyard 3 Hired Blade 1 Assassin Initiate 1 Restart Sequence 1 Chain Assassination 1 Eagle Vision 1 Towering Viewpoint 2 Murder 11 Island 11 Swamp

做好准备。Magic: The Gathering – Assassin's Creed将于2024年7月5日上市，现在你就可以在本地游戏店预订，在亚马逊等网络零售商处预购，或者在其他出售万智牌产品的地方订购。