Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®入门套组套牌列表
有了Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®入门套组，你和好友就能在Assassin's Creed的世界里自由奔跑，同时体验出自这款备受欢迎的系列电子游戏的角色和故事。每份入门套组内含两名牌手开始万智牌正面对决所需的一切。
两位牌手开始游戏所需的一切
用两副打开即玩的套牌（每副内含一张传统闪秘稀牌和3张稀有牌——全都是新加入万智牌的牌！）在线下和线上学习玩法，用代码卡和好友一起在《MTG竞技场》进行线上对战。交互式的在线教程和套件内的玩法指南小册子会带你了解基础内容，之后便可畅享惊险刺激的策略游戏，而且每次都有不一样的体验。
以下是每份Magic: The Gathering® – Assassin's Creed®入门套组里的所有东西：
- 2副打开即玩的60张套牌
- 1副Ancient Arsenal（红白）
- 1副Brotherhood Agents（蓝黑）
- 1份万智牌游戏指南小册子
- 2个套牌盒
- 代码卡，用于在《MTG竞技场》为两人解锁这两副套牌，以便在线对战（仅限部分地区可用）
- 2张传统闪秘稀
- 6张不闪的稀有
- 2个双面衍生物
入门套组里的两副套牌共内含31张此产品中特有的牌张：2张秘稀、6张稀有、8张非普通、9张普通和4张插画独特的基本地。
选择套牌
万智牌中的每种颜色或颜色组合代表一种玩法风格——各有不同的个性、目标和策略。
选择Ancient Arsenal，成为艾沃尔的船员，或者使用Brotherhood Agents，与艾吉奥和他的刺客伙伴们从暗中出击。
用万智牌体验Assassin's Creed
使用插画精美且游戏机制主题鲜明的牌张，走进Assassin's Creed的丰富世界和精彩纷呈的玩法。
此外，入门套组中新加入万智牌的牌张可用于近代赛，将这些牌张加入你的套牌，和深受喜爱的角色一起踏上全新的冒险之旅。
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（编注：下列的套牌列表自动从风云集抓取每张牌最新印制的样子，未必是出现在本产品中的样子。此处的套牌列表并非产品内牌张个别展示，仅为互动查询套牌中包含各牌张的功能之用。）
来Magic: The Gathering – Assassin's Creed牌图集合了解这些套牌中的内容。
Ancient Arsenal（红白）
Brotherhood Agents（蓝黑）
做好准备。Magic: The Gathering – Assassin's Creed将于2024年7月5日上市，现在你就可以在本地游戏店预订，在亚马逊等网络零售商处预购，或者在其他出售万智牌产品的地方订购。