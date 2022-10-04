为庆祝万智牌30周年，我们必须全力以赴。作为具有三十年历史的世界首款集换式卡牌游戏，为新老牌手创造无愧于名声的游戏体验是我们义不容辞的责任。我们的初衷是打造一款具有收藏价值、纪念意义且让人惊艳的产品，让其在所有人的记忆中历久弥新，直至下一个30年的到来。

所有的一切，尽在30周年版。

此为牌张背面。大家更在意的肯定是正面。

摩登牌框 复古牌框

30周年版是为万智牌30周年打造的具有纪念意义和收藏价值（不能用于比赛）的产品。该产品灵感源自限量版（第一版增刷），目的是让万智牌爱好者和收藏者体验万智牌早期的部分标志性元素。

复古牌框 复古牌框 复古牌框

配上影响一代万智牌爱好者的初版插画，30周年版的产品是现代元素和复古元素相结合的产物。该产品将在节假日发售，并于11月28日上线30thEdition.wizards.com，售价999美元。即使在过去30年里，万智牌有了巨大的发展，我们依旧选择回顾过去并推出限量版的纪念产品。

北美地区的订单将于今年送达。如果您位于可邮寄范围的其他地区，产品预计在2023年初送达。临近发售之际（11月28日），我们会分享具体的销售方式。

每个30周年版展示盒内含四包怀旧和现代元素相结合的补充包。每包内含15张牌，其中13张配有摩登牌框——有1张稀有牌、3张非普通牌、7张普通牌以及2张基本地——外加一张复古牌框基本地、一张额外的复古牌框牌和一张衍生物。

复古牌框 30周年版衍生物

每十个补充包中有大约三包里会有一张复古牌框稀有牌——可能是黑莲花、神灯巨灵和Volcanic Island等等。这就是说部分补充包里会有两张稀有牌，有些补充包里甚至会有两张「9大强牌」！

说起Volcanic Island，众所周知，双色地是万智牌早期的标志性元素，因此，此产品中每张双色地出现的频率会是其他非双色地稀有牌的两倍。开出的双色地会有摩登牌框和复古牌框两个版本。

摩登牌框 复古牌框

此外，30周年版的牌张稀有度将和限量版（第一版增刷）保持一致。因此产品内没有秘稀牌，牌张稀有度没有变动。这些牌张上的细节和背景文字都进行了现代化处理，部分插画也进行了微调，以赋予他们更加清晰且与时俱进的特征。

摩登牌框 复古牌框 摩登牌框

30周年纪念版中唯一不符合其原始稀有度的牌是阳光戒。作为热门牌张，阳光戒深受牌手喜爱，因此我们特地按照原版插图制作了新版，它以普通稀有度的特殊牌加入产品，配有摩登牌框和复古牌框两个版本。阳光戒也会以非普通牌的形式出现。

怀旧元素还不止于此。我们沿用了时间漩涡重制版的复古牌框。最初的白色法术力符号、基本地模版以及经典插画也一并回归了。

复古牌框 复古牌框

这些值得收藏的牌无法在比赛中使用。由于牌背样式不同，它们无法在万智牌的任何认证赛事中使用。设计这些牌的初衷是为了收藏，谨此纪念万智牌30周年。万智牌最初发售时，仅有很少一部分人有幸拥有黑莲花或蓝宝石玛珂等牌，因此我们想让新老牌手重新体验那种别样的经历。

摩登牌框 复古牌框

虽力求还原经典元素，但我们认为在原版产品的基础上进行现代化的改动很有必要。即便如此，仍有些牌不符合现在的标准。因此我们移除了六张牌。这些牌张分别是：

Contract from Below

Darkpact

Demonic Attorney

Earthbind

Weakness

Crusade

此外，我们还对部分牌张的背景文字进行了微调。

最后，因为这是一场庆典，所以我们想将爱播撒至每一处。所有WPN店会免费收到30周年版产品一盒——WPN优质店会收到三盒。赠送范围涵盖无法通过其他途径获得此产品的地区。作为我们最忠实的合作方，赠送产品是我们表达谢意的方式，WPN店可联系代表了解更多详情。

摩登牌框 摩登牌框

30周年版旨在纪念万智牌的早年时光，来庆祝其迈入第30个年头。我们想以一种刻骨铭心的纪念方式来致敬这款最爱的游戏。

摩登牌框 复古牌框 复古牌框

复古牌框 摩登牌框

如想浏览所有牌张，请查看万智牌30周年版的牌图集合。