喜欢依尼翠：腥红婚誓裡所有的新牌吗？你是否期待依尼翠：Double Feature裡更多的狼人及吸血鬼？想开始计画神河：霓朝纪时空上的旅行吗？

随着 2021 年将进入尾声，快在你的行事曆上标註以下这些日期，和我们一起期待Magic令人兴奋的 2022 年！

标籤：#MTGCrimson 和 #MTGInnistrad

LoadingReadyRun 售前前播客：2021 年 11 月 5 日

万智牌线上版上市：2021 年 11 月 11 日

上市週：2021 年 11 月 12-18 日

上市日期：2021 年 11 月 19 日

你现在就可以知道哪裡找到依尼翠：腥红婚誓的预览，以及在依尼翠：腥红婚誓牌图集上欣赏最新的那些牌。再加上，跟我们一起期待 11 月 11 日依尼翠：腥红婚誓 于万智牌线上版上市时还会有的好东西。

指挥官欢庆会日期：2021 年 11 月 16 日

依尼翠：Double Feature 牌图集：2021 年 11 月 29 日那一週

依尼翠：Double Feature 前瞻试玩会：2022 年 1 月 21 日限定于 WPN 顶级店家举办。

依尼翠：Double Feature、Commander Collection: Black及 指挥官欢庆会：2022 年 1 月 28 日

Commander Collection: Black 和依尼翠：Double Feature 将刚好赶上指挥官欢庆会！持续关注 11 月 16 日更多指挥官欢庆会的介绍，来更了解这个在本地店家使用你最喜欢指挥官套牌对战的新方式。

标籤：#MTGNeon

哪裡可以看到览文章：2022 年 1 月 24 日

播客及预览开始：2022 年 1 月 27 日开始

万智牌线上版上市：2022 年 2 月 10 日

上市週：2022 年 2 月 11-17 日

全球上市：2022 年 2 月 18 日

在 2021 结束之前，我们将会向大家分享一些神河：霓朝纪的资讯、插画及几张预览牌，接着还会有更多影片和预览将会于 2021 年 1 月登场。

这还只是开始—随着万智牌 2022年的开始，我们将会有更多好东西向你介绍！