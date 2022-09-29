兄弟之战是对多重宇宙中最重要事件的壮丽复述。这件影响深远的壮绝事件几乎促成了万智牌今天的一切，包括成为了释放出万智牌有史以来最强大的邪恶势力——非瑞克西亚人——的催化剂。

经过多明纳里亚：众志成城的事件后，我们的英雄们必须回顾过去以拯救他们的未来，而在这过程中，他们将会揭示克撒与米斯拉兄弟之间冲突的真相。准备好迎接一场决定所有生物命运且前所未有的冲突——而且可能还会再次发生。

我们所知的时间轴

今天，我们率先窥探兄弟之战，但更多精彩内容陆续有来。以下是兄弟之战的重要日期和信息——系列标志和详细信息、何时该密切留意、何时该了解故事，以及还有何时可使用最新牌张来游戏。

请至DailyMTG取得这些赛事和活动的链接，而所有直播都会显示在twitch.tv/magic上（稍后会在YouTube上登场）。

兄弟之战 兄弟之战指挥官

兄弟之战 系列代码：BRO

兄弟之战 指挥官系列代码：BRC

网站：兄弟之战

立即预订：亚马逊和当地游戏店。

轮抽补充包展示盒

系列补充包展示盒

聚珍补充包展示盒

速战补充包展示盒

套装

克撒的钢铁盟售前组合 米斯拉的铮旗军售前组合

30周年庆典展开直播 ：10月4日

：10月4日 兄弟之战 故事 ：10月20日至26日

：10月20日至26日 世界构建座谈会 ：10月20日

：10月20日 开始首次视频和预览 ：10月27日

：10月27日 万智牌30周年：兄弟之战 预览 ：10月28日至30日

：10月28日至30日 兄弟之战 预览继续 : 10月31日至11月4日

: 10月31日至11月4日 WPN游戏店售前赛 ：11月11日至17日

：11月11日至17日 《万智牌：竞技场》 和万智牌线上版上市 ：11月15日

：11月15日 兄弟之战 全球上市 ：11月18日

：11月18日 WPN游戏店指挥官欢庆会赛事 ：12月16日至18日

兄弟之间的战争

多明纳里亚的过去包括许多故事，但其中最具影响力的是与系列同名的事件：兄弟之战。在时间轴淌血和多重宇宙本身被修复之前。在（第一次）非瑞克西亚人入侵并撕裂了这片土地之前。在冻结这时空的冰雪时代之前。（兄弟战争的结束是时空被冻结的原因。）

导致多明纳里亚屡遭破坏和挑战的事件始于两兄弟的自我冲突，并导致了大规模战争机器交锋。这些巨大的武器会出现在特色机体基本地上：全图机体基本地展示出地点和在那里战斗的机械巨兽。

这些机体基本地会出现在轮抽、系列和聚珍补充包中，而我们稍后会展示一些非全图基本地。

要是欠缺了克撒与米斯拉这两兄弟，就称不上是兄弟之战了。此系列包含各个非凡传奇的多个版本。这两兄弟是各自故事中的英雄，并将对方视为反派，而今他们正站在历史上充满传奇色彩的冲突两端。没有人能比克撒更庞巨。绝对没有。

翻面 翻面

融合将复出，以呈现克撒在鹏洛客形态中的宏伟。（要了解其弟米斯拉的状况，请在10月4日在twitch.tv/magic收看我们的30周年庆典展开直播。）

与最近的系列一样，我们也推出了兄弟之战指挥官套牌。这两副套牌的制作具有回到兄弟之战期间战斗的美感。它们不仅由新版本的克撒和米斯拉统领（传统闪或蚀刻闪展示指挥官），而且套牌中每张万智牌牌张均有复古牌框设计。

常规 展示用指挥官

常规 展示用指挥官

没错，每一张都是。新牌将具有复古牌框。重印牌将具有复古牌框（很多都是首次有此处理）。地将具有复古牌框。全部皆是——以下只是其中一些。

对于复古牌框处理的爱好者来说，这是你不想错过的指挥官产品。

此外，在兄弟之战聚珍补充包内，这些版本的克撒和米斯拉还有典型的宽画处理（采用万智牌近代牌框）。

赠卡

你可以通过在当地游戏店购买产品或参赛以获得各款兄弟之战赠卡。

首先，作为万智牌30周年庆典的一部分，只要你在参与活动的Wizards Play Network (WPN) 店铺参加于11月11日开始的售前赛，便可以获得以下赠卡之一：

林木妖精 根墙

横财 忠臣

如果你还不知道的话，你现在可以在售前赛期间购买任意数量的兄弟之战各款产品。想购买系列补充包？没有问题。聚珍补充包呢？你的收藏之旅将提前开启。轮抽补充包、套装、指挥官套牌以及速战补充包都可以买到吗？全套产品唾手可得。

如果你购买一整盒系列、轮抽或聚珍补充包，更可以获得「买一盒」赠卡米斯拉的铸造厂，送完为止。

但即使你错过了赠卡，米斯拉的铸造厂也会以普通和宽画的形式出现在系列中。

套装也附有赠卡，并展示了在兄弟之战中站了边的传奇人物之一：萼城的凯拉皇后。

皇后还会在中以普通和宽画版的形式出现。

回到过去

最后，随着我们的英雄回到过去，我们当然想和他们一起上路。为此，我们从万智牌的整个历史中制作了一系列复古神器，最早可追溯到万智牌之始。

经典复古牌框神器有其系列符号，并可在轮抽、系列和聚珍补充包中找到。

复古牌框神器

另外，我们在时间上还有一个转折：我们添加了第二套特殊的复古牌框神器，其插画表达出用于建构该神器的图解。

它们可在轮抽、系列和聚珍补充包中找到。

一般来说？

好问题；懒惰的书写设备。在万智牌补充包产品中，我们首次推出了印有序列号的牌张，它们会列出其总数和你所拥有的牌张编号。举例来说，在兄弟之战聚珍补充包内，我们印制了有序列号的复古图解牌各500张，它们具有我们所称的双彩虹闪。每一张都有500内的其中一个编号，且它们只可在聚珍补充包中找到！（我们也提供不具序列号的图解插画版本。）对于收藏家而言，这无疑是一个令人兴奋的时刻。

亚龙卷引擎 | 画家：Raymond Swanland

当我们在10月27日开始揭晓兄弟之战的内容时，我们将深入探讨所有细节——其中包括壮绝的争机器和我们将踏足的战场，以至你将会找到的精彩牌张的所有惊人细节。

如果你等不及，请放心：全赖我们在Hasbro Pulse Con 2022中的好友，我们还会有另一场兄弟之战揭示活动。请密切留意他们的揭示，以免错过！