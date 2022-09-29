率先窥探兄弟之战
兄弟之战是对多重宇宙中最重要事件的壮丽复述。这件影响深远的壮绝事件几乎促成了万智牌今天的一切，包括成为了释放出万智牌有史以来最强大的邪恶势力——非瑞克西亚人——的催化剂。
经过多明纳里亚：众志成城的事件后，我们的英雄们必须回顾过去以拯救他们的未来，而在这过程中，他们将会揭示克撒与米斯拉兄弟之间冲突的真相。准备好迎接一场决定所有生物命运且前所未有的冲突——而且可能还会再次发生。
我们所知的时间轴
今天，我们率先窥探兄弟之战，但更多精彩内容陆续有来。以下是兄弟之战的重要日期和信息——系列标志和详细信息、何时该密切留意、何时该了解故事，以及还有何时可使用最新牌张来游戏。
请至DailyMTG取得这些赛事和活动的链接，而所有直播都会显示在twitch.tv/magic上（稍后会在YouTube上登场）。
兄弟之战 系列代码：BRO
兄弟之战 指挥官系列代码：BRC
网站：兄弟之战
- 30周年庆典展开直播：10月4日
- 兄弟之战故事：10月20日至26日
- 世界构建座谈会：10月20日
- 开始首次视频和预览：10月27日
- 万智牌30周年：兄弟之战 预览：10月28日至30日
- 兄弟之战预览继续: 10月31日至11月4日
- WPN游戏店售前赛：11月11日至17日
- 《万智牌：竞技场》和万智牌线上版上市：11月15日
- 兄弟之战全球上市：11月18日
- WPN游戏店指挥官欢庆会赛事 ：12月16日至18日
兄弟之间的战争
多明纳里亚的过去包括许多故事，但其中最具影响力的是与系列同名的事件：兄弟之战。在时间轴淌血和多重宇宙本身被修复之前。在（第一次）非瑞克西亚人入侵并撕裂了这片土地之前。在冻结这时空的冰雪时代之前。（兄弟战争的结束是时空被冻结的原因。）
导致多明纳里亚屡遭破坏和挑战的事件始于两兄弟的自我冲突，并导致了大规模战争机器交锋。这些巨大的武器会出现在特色机体基本地上：全图机体基本地展示出地点和在那里战斗的机械巨兽。
这些机体基本地会出现在轮抽、系列和聚珍补充包中，而我们稍后会展示一些非全图基本地。
要是欠缺了克撒与米斯拉这两兄弟，就称不上是兄弟之战了。此系列包含各个非凡传奇的多个版本。这两兄弟是各自故事中的英雄，并将对方视为反派，而今他们正站在历史上充满传奇色彩的冲突两端。没有人能比克撒更庞巨。绝对没有。
融合将复出，以呈现克撒在鹏洛客形态中的宏伟。（要了解其弟米斯拉的状况，请在10月4日在twitch.tv/magic收看我们的30周年庆典展开直播。）
与最近的系列一样，我们也推出了兄弟之战指挥官套牌。这两副套牌的制作具有回到兄弟之战期间战斗的美感。它们不仅由新版本的克撒和米斯拉统领（传统闪或蚀刻闪展示指挥官），而且套牌中每张万智牌牌张均有复古牌框设计。
没错，每一张都是。新牌将具有复古牌框。重印牌将具有复古牌框（很多都是首次有此处理）。地将具有复古牌框。全部皆是——以下只是其中一些。
对于复古牌框处理的爱好者来说，这是你不想错过的指挥官产品。
此外，在兄弟之战聚珍补充包内，这些版本的克撒和米斯拉还有典型的宽画处理（采用万智牌近代牌框）。
赠卡
你可以通过在当地游戏店购买产品或参赛以获得各款兄弟之战赠卡。
首先，作为万智牌30周年庆典的一部分，只要你在参与活动的Wizards Play Network (WPN) 店铺参加于11月11日开始的售前赛，便可以获得以下赠卡之一：
如果你还不知道的话，你现在可以在售前赛期间购买任意数量的兄弟之战各款产品。想购买系列补充包？没有问题。聚珍补充包呢？你的收藏之旅将提前开启。轮抽补充包、套装、指挥官套牌以及速战补充包都可以买到吗？全套产品唾手可得。
如果你购买一整盒系列、轮抽或聚珍补充包，更可以获得「买一盒」赠卡米斯拉的铸造厂，送完为止。
但即使你错过了赠卡，米斯拉的铸造厂也会以普通和宽画的形式出现在系列中。
套装也附有赠卡，并展示了在兄弟之战中站了边的传奇人物之一：萼城的凯拉皇后。
皇后还会在中以普通和宽画版的形式出现。
回到过去
最后，随着我们的英雄回到过去，我们当然想和他们一起上路。为此，我们从万智牌的整个历史中制作了一系列复古神器，最早可追溯到万智牌之始。
经典复古牌框神器有其系列符号，并可在轮抽、系列和聚珍补充包中找到。
另外，我们在时间上还有一个转折：我们添加了第二套特殊的复古牌框神器，其插画表达出用于建构该神器的图解。
它们可在轮抽、系列和聚珍补充包中找到。
一般来说？
好问题；懒惰的书写设备。在万智牌补充包产品中，我们首次推出了印有序列号的牌张，它们会列出其总数和你所拥有的牌张编号。举例来说，在兄弟之战聚珍补充包内，我们印制了有序列号的复古图解牌各500张，它们具有我们所称的双彩虹闪。每一张都有500内的其中一个编号，且它们只可在聚珍补充包中找到！（我们也提供不具序列号的图解插画版本。）对于收藏家而言，这无疑是一个令人兴奋的时刻。
当我们在10月27日开始揭晓兄弟之战的内容时，我们将深入探讨所有细节——其中包括壮绝的争机器和我们将踏足的战场，以至你将会找到的精彩牌张的所有惊人细节。
如果你等不及，请放心：全赖我们在Hasbro Pulse Con 2022中的好友，我们还会有另一场兄弟之战揭示活动。请密切留意他们的揭示，以免错过！