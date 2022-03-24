指挥官传奇：争战博德之门使用了龙与地下城：被遗忘国度战记的优点和背景，并且继承了2020年指挥官传奇留下的遗产：一个注重趣味的系列，其中有传奇生物，能大幅补强你最爱的指挥官套牌，指挥官轮抽的回归也让你可以和好友成团作战。

它将万智牌指挥官的社交游戏乐趣和龙与地下城强大高等级角色的背景与刺激相结合。无论你是龙与地下城的爱好者，准备探索新的多人游戏，还是万智牌多人游戏专家，准备再次和好友一起参与轮抽，指挥官传奇：争战博德之门为所有爱好者结合了上述两种独特的体验。

系列补充包展示盒

系列补充包

轮抽补充包展示盒

轮抽补充包

聚珍补充包展示盒

聚珍补充包

套装

售前组合

指挥官传奇：争战博德之门有许多大家熟悉的产品：

轮抽、系列和聚珍补充包

套装

售前组合：内含三包轮抽补充包，一张印有年份戳记的闪稀有或秘稀牌，一张地城卡和一张《MTG竞技场》代码卡

和之前的指挥官传奇类似，聚珍补充包里有20张牌——其中一张是传统闪！

此外，这次还有四副指挥官套牌：

欢乐成团（白黑）

夺心狂魔（蓝黑）

狡龙蛊惑（蓝红）

异境归来（红绿）

它们都内含一副100张牌打开即玩的指挥官套牌，各有十张新加入万智牌的牌张，外加一包聚珍补充包尝鲜包，这点和新卡佩纳：喧嚣黑街的指挥官类似。

指挥官传奇：争战博德之门关键日期

首次登场和预览开始时间 ：5月16日

：5月16日 完整牌图集合上线 ：5月23日

：5月23日 指挥官预览 ：5月24-25日

：5月24-25日 完整指挥官牌图集合上线 ：5月26日

：5月26日 店内售前赛事和销售开始 ：6月3日

：6月3日 全球上市日期 ：6月10日

：6月10日 发售欢庆会 ：6月10-12日

如果你喜欢更大规模的好友聚集——一整个展会厅的冒险者在一起比拼智谋并进行多人对决——那么你可以参加指挥官节。这是欢庆指挥官游戏的万智牌赛事，会随着指挥官：争战博德之门一起到来，我们很快会分享更多跟这赛事有关的信息。

抽选冒险团。打造传奇。

指挥官传奇：争战博德之门的特色是指挥官轮抽回归。指挥官轮抽是独特的限制赛，它将指挥官的多人游戏以及规则和轮抽20张牌的补充包并构组套牌结合在了一起。

如果你错过了2020年的指挥官传奇所带来的指挥官轮抽，请来观看Gavin Verhey的Good Morning Magic视频，了解有关这个赛制的须知信息：

数字化内容

更喜欢在PC或移动设备上玩？相比多人冒险，更爱一对一的对决？想用最新的炼金和史迹牌在《MTG竞技场》上升级套牌吗？

炼金新篇：争战博德之门会于今年七月上市，给《MTG竞技场》带来数百张新牌，且有一个完整系列所有的东西——包括究研通行证和轮抽模式等等。

我会在临近今年七月炼金新篇：争战博德之门上市时公布更多信息。

首次预览

指挥官传奇：争战博德之门的日期、插画和首次预览早些时候在Weekly MTG上发布了。

如果你没看那个视频，这里有你错过的所有预览牌。首先来看一些和法术力基础有关的最精彩牌张

如果你喜欢画面漂亮的牌，也可以看看它们的宽画版：

如果你很喜欢龙与地下城：被遗忘国度战记里规则书处理的插画，那你很幸运，因为它回归了——不只有标志性的生物，还有标志性的咒语：

当然，龙与地下城必须要有龙——还有直面他们的英雄：

购买指挥官传奇：争战博德之门的套装就能获得新插画的惊异法杖：

在本地游戏店购买一整盒指挥官传奇：争战博德之门轮抽、系列或聚珍补充包就能获得「买一盒」赠卡主脑，赠完即止。

万智牌随着指挥官传奇：争战博德之门重返费伦大陆，届时我们会全力冲刺。5月16日预览开始，预计6月10日全球上市。我们到时相会！