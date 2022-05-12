(编注：此公告已根据最新发售信息进行修正。)

10月7日，万智牌无疆新宇宙与Warhammer 40,000进行联动。两大桌面游戏巨头——Warhammer 40,000和万智牌的联动包含了4副指挥官套牌和3个秘室珍品产品的发售。此次发售将Warhammer 40,000宇宙中的各种元素：暗黑故事、标志性的插画、激烈交锋的势力融入了万智牌多重宇宙。

在遥远未来的无尽战争中号令新战场

带上好友一起指挥Warhammer 40,000传奇角色的世界。此次联动尽可能还原了Warhammer 40,000中的势力和策略，所以无论是派出帝国军队的小队，复活堕落的太空死灵，聚集成群的泰伦虫族，还是利用亚空间的混沌力量，都是玩家喜闻乐见的标志性角色和策略。

如果你是Warhammer 40,000世界的新手，这是一个绝好机会来体验Warhammer 40,000宇宙中各种深邃传说和奇闻异事，还可以用新的指挥官和全新插画构组指挥官套牌。

泰伦虫族群落 泰伦虫族群落聚珍版

帝国军队 帝国军队聚珍版

太空死灵王朝 太空死灵王朝聚珍版

毁灭大能 毁灭大能聚珍版

此次联动由4副100张牌开盒即玩的预构组指挥官套牌和3个秘室珍品产品组成。如果这是你第一次接触万智牌，介绍一下。指挥官赛是一种精彩纷呈、独具一格的万智牌游戏方式，其中满是惊人的传奇生物、气势万均的决策，让你在史诗般的多人游戏中与好友对战！欲知该赛制的更多详情，请来此处查看。

想玩其他赛制？联动产品中的所有牌张均可在指挥官、薪传赛和特选赛中使用。

以下是关于此次联动的部分详细内容：

4副套牌还有聚珍版并配有“无疆新宇宙”的特殊牌框。 套牌： 泰伦虫族群落（绿蓝红） 帝国军队（白蓝黑） 太空死灵王朝（纯黑）（ 毁灭大能（蓝黑红） 聚珍版配有前所未见的全套潮涌闪，牌张内容不变。图片如下！

3个秘室珍品产品，具体内容在之后分享。 秘室珍品 x Warhammer 40,000： 欧克蛮人 秘室珍品 x Warhammer 40,000——Age of Sigmar 秘室珍品 x Blood Bowl



万智牌无疆新宇宙：Warhammer 40,000联动的关键日期

预览开始 ：9月13日

：9月13日 秘室珍品 产品： 待定

待定 全球上市：10月7日

首次预览

帝国内部人员有句经典名言，“帝皇之敌一息尚存，则无和平可言”。但可以有预览牌张！我们致力于通过每张牌来唤醒Warhammer 40,000中深邃的传说。从基本地到指挥官赛制常用牌，每张牌都经过重新设计，并选择了标志性背景叙述和游戏玩法。

Warhammer 40,000的日期、插画内容以及首次预览早些时候已在Weekly MTG公布。

要看文字版说明吗？这里有所有的预览牌。

首先要介绍掠夺者阿巴顿——“毁灭大能”套牌的封面牌。用“毁灭”这个词来形容这位标志性角色的力量一点不为过。阿巴顿及其军队的力量可不容小觑，在Warhammer 40,000的故事中，他们真的把银河撕裂，巨大的亚空间裂隙，即诅咒瘢痕直接将银河一分为二。

“血祭血神，颅献颅座”是Warhammer 40,000中恐虐的混沌大军及其信徒的战呼。从战斗中汲取力量，恐虐在第41个千年的信徒是为战争而生的嗜血狂热者，而这张卡的机制也符合其特色。当战场上有人死亡时，这张牌的施放费用就会降低，无论死去的是你的军队还是对手的。记住，“恐虐不在乎血从何来，只在乎鲜血四溅。”

先锋军镇压者和Warhammer 40,000的无限战士结盟，他们是人类的捍卫者和帝皇手下最优秀的战士。除了配有精美的插画，这张牌还拥有激动人心的全新衍生物机制。

装配这张赠卡不会出现在指挥官套牌中，想要拿到此赠卡可以在发售日当天前往当地游戏店。这张激动人心的牌张上是贝利萨留斯·考尔，他是帝国最强大的成员之一，制造了Warhammer 40,000中一些最传奇的神器。

最后，之前提到的前所未有的潮涌闪是否引起了你的兴趣？我们会在临近上市时分享图片！