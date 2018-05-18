6月22日，我们将发售一款新产品，这款产品汇集了来自中国的杰出画师、设计师，以及创意人员们的心血。为了全球华语地区日益增长的万智牌粉丝们，我们推出了这款特别的鹏洛客双人套牌。

幻境奇谭：姜旸谷与沐燕灵将为万智牌的广袤世界带来两位新角色，本产品也将围绕两位鹏洛客来展开。现在，让我们来认识一下两位主角吧。

作为入门产品，幻境奇谭中的套牌与常规的鹏洛客套牌非常接近。其强度，构成，以及定位都与你在多明纳里亚，或是即将到来的核心2019所见到的鹏洛客套牌类似。不同的是幻境奇谭将通过中国奇幻神话背景来展现万智牌的魅力。

尽管这款产品并非为了用于竞技性比赛而设计，我们仍然希望这款产品的爱好者们——新加入的中文玩家——能有机会在入门的周五认证赛上使用这款产品。基于这一理念，在中国大陆地区，幻境奇谭：姜旸谷与沐燕灵可以合法用于标准赛制。其他地区则不可。和其他类似产品一样，这些牌同时可以合法用于薪传与特选赛制，但不能用于近代构组。

我们知道地域性的赛制适用差异有些不同寻常，但我们认为这将让新手们获益良多。这些套牌充满乐趣，具有鲜明的中国风格，让它们显得与众不同。

中国大陆地区的粉丝届时可通过电商渠道订购（简体中文版本），更多详情将在6月公布，敬请期待。