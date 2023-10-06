Magic: The Gathering® – Doctor Who™指挥官套牌列表
准备好跨越时间与空间了吗？你可以和博士及其同伴一起，甚至和博士的敌人一起畅游宇宙，只需Magic: The Gathering® – Doctor Who™指挥官套牌。我们最新的无疆新宇宙产品是主题为Doctor Who™不同方面的四副指挥官套牌。每副套牌均内含一副100张牌的指挥官套牌，插画皆是主题为Doctor Who™的新插画。其中每副套牌各内含50张新加入万智牌的牌张，乐趣满满。
Timey-Wimey（蓝红白）
Masters of Evil（蓝黑红）
你可以在Magic: The Gathering® – Doctor Who™牌图集合里查看这些套牌里的牌张，包括聚珍补充包里的特色牌框处理！阅读收集Magic: The Gathering® – Doctor Who™文章，全面了解这个系列里激动人心的补充包添趣牌张，绝对不容错过。
如果你只是想了解套牌的内容，那就来对地方了。这里有全四副指挥官套牌的套牌列表。内容丰富，有重印牌、竞逐时空牌、新加入万智牌的牌张等等。
Magic: The Gathering® – Doctor Who™将于2023年10月13日上市。我们希望你能和我们一起庆祝时间领主冒险的60周年！你可通过以下方式购买这些套牌以及其他产品：造访本地游戏店购买，访问亚马逊等线上零售商网购，或通过其他出售万智牌产品的渠道购买。
（编注：下列的套牌列表自动从风云集抓取每张牌最新印制的样子，未必是出现在本产品中的样子。此处的套牌列表并非产品内牌张个别展示，仅为互动查询套牌中包含各牌张的功能之用。）
Blast from the Past
The Fourth Doctor和Sarah Jane Smith是传统闪牌。The Fourth Doctor展示型指挥官则是施以蚀刻闪卡工艺的较硬卡纸～虽然便于你展示指挥官，但不能在认证的指挥官游戏中使用。
Blast From The Past衍生物
- 1 食品//战士衍生物
- 1 珍宝//战士衍生物
- 1 线索//人类／浪客衍生物
- 1 复制品//士兵衍生物
- 1 突变体//士兵衍生物
- 1 突变体//Alien Insect衍生物
- 1 Alien Insect//Alien Salamander衍生物
- 1 突变体//Alien Salamander衍生物
- 1 士兵//突变体衍生物
- 1 士兵//复制品衍生物
Blast from the Past竞逐时空牌
- The Pyramid of Mars
- Caught in a Parallel Universe
- Gardens of Tranquil Repose
- Spectrox Mines
- Coal Hill School
- UNIT Headquarters
- The Cheetah Planet
- Antarctic Research Base
- The Cave of Skulls
- TARDIS Bay
Timey-Wimey
The Tenth Doctor和Rose Tyler是传统闪牌。The Tenth Doctor展示型指挥官则是施以蚀刻闪卡工艺的较硬卡纸～虽然便于你展示指挥官，但不能在认证的指挥官游戏中使用。
Timey-Wimey衍生物
- 1 士兵//恐龙衍生物
- 1 士兵//马衍生物
- 1 人类//珍宝衍生物
- 1 线索//人类／贵族衍生物
- 1 食品//复制品衍生物
- 1 Alien//恐龙衍生物
- 1 Alien//复制品衍生物
- 1 恐龙//复制品衍生物
- 1 恐龙//Alien衍生物
- 1 复制品//士兵衍生物
Timey-Wimey竞逐时空牌
- The Lux Foundation Library
- Lake Silencio
- Amy's Home
- Ood Sphere
- Human-Time Lord Meta-Crisis
- Bad Wolf Bay
- Two Streams Facility
- Prime Minister's Cabinet Room
- New New York
- Pompeii
Paradox Power
The Thirteenth Doctor和Yasmin Khan是传统闪牌。这套牌的The Thirteenth Doctor展示型指挥官则是施以蚀刻闪卡工艺的较硬卡纸～虽然便于你展示指挥官，但不能在认证的指挥官游戏中使用。
Pardox Power衍生物
- 1 人类//鱼衍生物
- 1 鱼//野兽衍生物
- 1 线索//复制品衍生物
- 1 食品//复制品衍生物
- 1 珍宝//Alien Warrior衍生物
- 1 Alien//复制品衍生物
- 1 Alien Warrior//Alien Rhino衍生物
- 1 Alien Warrior//食品衍生物
- 1 复制品//Osgood, Operation Double衍生物
- 1 Alien Warrior//珍宝衍生物
Paradox Power竞逐时空牌
- The Doctor's Childhood Barn
- Stormcage Containment Facility
- The Drum, Mining Facility
- Singing Tower of Darillium
- Fixed Point in Time
- Besieged Viking Village
- North Pole Research Base
- Temple of Atropos
- Kerblam! Warehouse
- The Dining Car
Masters of Evil
Davros, Dalek Creator和Missy是传统闪牌。Davros, Dalek Creator展示型指挥官则是施以蚀刻闪卡工艺的较硬卡纸～虽然便于你展示指挥官，但不能在认证的指挥官游戏中使用。
Masters of Evil衍生物
- 1 珍宝//Dalek衍生物
- 1 线索//复制品衍生物
- 1 Alien Angel//Dalek衍生物
- 1 Alien Angel//Cyberman衍生物
- 1 Alien Angel//Mark of the Rani衍生物
- 1 Alien Angel//复制品衍生物
- 1 线索//Dalek衍生物
- 1 Mark of the Rani//Dalek衍生物
- 1 Cyberman//Mark of the Rani衍生物
- 1 Cyberman//Dalek衍生物
Masters of Evil竞逐时空牌
- City of the Daleks
- The Moonbase
- Dalek Intensive Care
- Bowie Base One
- The Doctor's Tomb
- Aplan Mortarium
- Unleash the Flux
- The Matrix of Time
- Hotel of Fears
- Mondassian Colony Ship
TARDIS起飞
你很快就能带着这些牌参加指挥官游戏，Doctor Who™的世界也即将加入万智牌。本系列的上市日期是2023年10月13日，无穷乐趣就此开始！你可以在本地游戏店参与特殊的发售赛事来庆祝Magic: The Gathering® – Doctor Who™。
你可通过以下方式购买这些套牌以及其他产品：造访本地游戏店购买，访问亚马逊等线上零售商网购，或通过其他出售万智牌产品的渠道购买。