准备好跨越时间与空间了吗？你可以和博士及其同伴一起，甚至和博士的敌人一起畅游宇宙，只需Magic: The Gathering® – Doctor Who™指挥官套牌。我们最新的无疆新宇宙产品是主题为Doctor Who™不同方面的四副指挥官套牌。每副套牌均内含一副100张牌的指挥官套牌，插画皆是主题为Doctor Who™的新插画。其中每副套牌各内含50张新加入万智牌的牌张，乐趣满满。

Blast From The Past（绿白蓝）

Timey-Wimey（蓝红白） Timey-Wimey（蓝红白）

Paradox Power（红蓝绿）

Masters of Evil（蓝黑红） Masters of Evil（蓝黑红）

你可以在Magic: The Gathering® – Doctor Who™牌图集合里查看这些套牌里的牌张，包括聚珍补充包里的特色牌框处理！阅读收集Magic: The Gathering® – Doctor Who™文章，全面了解这个系列里激动人心的补充包添趣牌张，绝对不容错过。

如果你只是想了解套牌的内容，那就来对地方了。这里有全四副指挥官套牌的套牌列表。内容丰富，有重印牌、竞逐时空牌、新加入万智牌的牌张等等。

Magic: The Gathering® – Doctor Who™将于2023年10月13日上市。我们希望你能和我们一起庆祝时间领主冒险的60周年！你可通过以下方式购买这些套牌以及其他产品：造访本地游戏店购买，访问亚马逊等线上零售商网购，或通过其他出售万智牌产品的渠道购买。

（编注：下列的套牌列表自动从风云集抓取每张牌最新印制的样子，未必是出现在本产品中的样子。此处的套牌列表并非产品内牌张个别展示，仅为互动查询套牌中包含各牌张的功能之用。）

Blast from the Past

The Fourth Doctor（传统闪） The Fourth Doctor（蚀刻闪展示型指挥官） Sarah Jane Smith（传统闪）

The Fourth Doctor和Sarah Jane Smith是传统闪牌。The Fourth Doctor展示型指挥官则是施以蚀刻闪卡工艺的较硬卡纸～虽然便于你展示指挥官，但不能在认证的指挥官游戏中使用。





Blast From The Past衍生物

1 食品//战士衍生物

1 珍宝//战士衍生物

1 线索//人类／浪客衍生物

1 复制品//士兵衍生物

1 突变体//士兵衍生物

1 突变体//Alien Insect衍生物

1 Alien Insect//Alien Salamander衍生物

1 突变体//Alien Salamander衍生物

1 士兵//突变体衍生物

1 士兵//复制品衍生物

翻面 食品（经典）//战士 翻面 珍宝（经典）//战士 翻面 线索（经典）//人类／浪客

翻面 复制品//士兵 翻面 突变体//士兵 翻面 突变体//Alien Insect

翻面 Alien Insect//Alien Salamander 翻面 突变体//Alien Salamander

翻面 士兵//突变体 翻面 士兵//复制品

Blast from the Past竞逐时空牌

The Pyramid of Mars

Caught in a Parallel Universe

Gardens of Tranquil Repose

Spectrox Mines

Coal Hill School

UNIT Headquarters

The Cheetah Planet

Antarctic Research Base

The Cave of Skulls

TARDIS Bay

The Pyramid of Mars Caught in a Parallel Universe

Gardens of Tranquil Repose Spectrox Mines

Coal Hill School UNIT Headquarters

The Cheetah Planet Antarctic Research Base

The Cave of Skulls TARDIS Bay

Timey-Wimey

The Tenth Doctor（传统闪） The Tenth Doctor（蚀刻闪展示型指挥官） Rose Tyler（传统闪）

The Tenth Doctor和Rose Tyler是传统闪牌。The Tenth Doctor展示型指挥官则是施以蚀刻闪卡工艺的较硬卡纸～虽然便于你展示指挥官，但不能在认证的指挥官游戏中使用。

Timey-Wimey衍生物

1 士兵//恐龙衍生物

1 士兵//马衍生物

1 人类//珍宝衍生物

1 线索//人类／贵族衍生物

1 食品//复制品衍生物

1 Alien//恐龙衍生物

1 Alien//复制品衍生物

1 恐龙//复制品衍生物

1 恐龙//Alien衍生物

1 复制品//士兵衍生物

翻面 士兵//恐龙 翻面 士兵//马 翻面 人类（第十任）//珍宝（第十任）

翻面 线索（第十任）//人类／贵族 翻面 食品（第十任）//复制品 翻面 Alien//恐龙

翻面 Alien//复制品 翻面 恐龙//复制品

翻面 恐龙//Alien 翻面 复制品//士兵

Timey-Wimey竞逐时空牌

The Lux Foundation Library

Lake Silencio

Amy's Home

Ood Sphere

Human-Time Lord Meta-Crisis

Bad Wolf Bay

Two Streams Facility

Prime Minister's Cabinet Room

New New York

Pompeii

The Lux Foundation Library Lake Silencio

Amy's Home Ood Sphere

Human-Time Lord Meta-Crisis Bad Wolf Bay

Two Streams Facility Prime Minister's Cabinet Room

New New York Pompeii

Paradox Power

The Thirteenth Doctor （传统闪） The Thirteenth Doctor（蚀刻闪展示型指挥官） Yasmin Khan（传统闪）

The Thirteenth Doctor和Yasmin Khan是传统闪牌。这套牌的The Thirteenth Doctor展示型指挥官则是施以蚀刻闪卡工艺的较硬卡纸～虽然便于你展示指挥官，但不能在认证的指挥官游戏中使用。

Pardox Power衍生物

1 人类//鱼衍生物

1 鱼//野兽衍生物

1 线索//复制品衍生物

1 食品//复制品衍生物

1 珍宝//Alien Warrior衍生物

1 Alien//复制品衍生物

1 Alien Warrior//Alien Rhino衍生物

1 Alien Warrior//食品衍生物

1 复制品//Osgood, Operation Double衍生物

1 Alien Warrior//珍宝衍生物

翻面 人类（第十三任）//鱼 翻面 鱼//野兽 翻面 线索（第十三任）//复制品

翻面 食品（第十三任）//复制品 翻面 珍宝（第十三任）//Alien Warrior 翻面 Alien//复制品

翻面 Alien Warrior//Alien Rhino 翻面 Alien Warrior//食品（第十三任）

翻面 复制品//Osgood, Operation Double 翻面 Alien Warrior//珍宝（第十三任）

Paradox Power竞逐时空牌

The Doctor's Childhood Barn

Stormcage Containment Facility

The Drum, Mining Facility

Singing Tower of Darillium

Fixed Point in Time

Besieged Viking Village

North Pole Research Base

Temple of Atropos

Kerblam! Warehouse

The Dining Car

The Doctor's Childhood Barn Stormcage Containment Facility

The Drum, Mining Facility Singing Tower of Darillium

Fixed Point in Time Besieged Viking Village

Kerblam! Warehouse The Dining Car

Masters of Evil

Davros, Dalek Creator（传统闪） Davros, Dalek Creator（蚀刻闪展示型指挥官） Missy（传统闪）

Davros, Dalek Creator和Missy是传统闪牌。Davros, Dalek Creator展示型指挥官则是施以蚀刻闪卡工艺的较硬卡纸～虽然便于你展示指挥官，但不能在认证的指挥官游戏中使用。

Masters of Evil衍生物

1 珍宝//Dalek衍生物

1 线索//复制品衍生物

1 Alien Angel//Dalek衍生物

1 Alien Angel//Cyberman衍生物

1 Alien Angel//Mark of the Rani衍生物

1 Alien Angel//复制品衍生物

1 线索//Dalek衍生物

1 Mark of the Rani//Dalek衍生物

1 Cyberman//Mark of the Rani衍生物

1 Cyberman//Dalek衍生物

翻面 珍宝//Dalek 翻面 线索（第十三任）//复制品 翻面 Alien Angel//Dalek

翻面 Alien Angel//Cyberman 翻面 Alien Angel//Mark of the Rani 翻面 Alien Angel//复制品

翻面 线索（第十三任）//Dalek 翻面 Mark of the Rani//Dalek

翻面 Cyberman//Mark of the Rani 翻面 Cyberman//Dalek

Masters of Evil竞逐时空牌

City of the Daleks

The Moonbase

Dalek Intensive Care

Bowie Base One

The Doctor's Tomb

Aplan Mortarium

Unleash the Flux

The Matrix of Time

Hotel of Fears

Mondassian Colony Ship

City of the Daleks The Moonbase

Dalek Intensive Care Dalek Intensive Care

The Doctor's Tomb Aplan Mortarium

Unleash the Flux The Matrix of Time

Hotel of Fears Mondassian Colony Ship

TARDIS起飞

你很快就能带着这些牌参加指挥官游戏，Doctor Who™的世界也即将加入万智牌。本系列的上市日期是2023年10月13日，无穷乐趣就此开始！你可以在本地游戏店参与特殊的发售赛事来庆祝Magic: The Gathering® – Doctor Who™。

你可通过以下方式购买这些套牌以及其他产品：造访本地游戏店购买，访问亚马逊等线上零售商网购，或通过其他出售万智牌产品的渠道购买。