准备好跨越时间与空间了吗？你可以和博士及其同伴一起，甚至和博士的敌人一起畅游宇宙，只需Magic: The Gathering® – Doctor Who™指挥官套牌。我们最新的无疆新宇宙产品是主题为Doctor Who™不同方面的四副指挥官套牌。每副套牌均内含一副100张牌的指挥官套牌，插画皆是主题为Doctor Who™的新插画。其中每副套牌各内含50张新加入万智牌的牌张，乐趣满满。

Blast From The Past（绿白蓝）
Blast From The Past（绿白蓝）
Timey-Wimey（蓝红白）
Timey-Wimey（蓝红白）
 
Paradox Power（红蓝绿）
Paradox Power（红蓝绿）
Masters of Evil（蓝黑红）
Masters of Evil（蓝黑红）
 

你可以在Magic: The Gathering® – Doctor Who™牌图集合里查看这些套牌里的牌张，包括聚珍补充包里的特色牌框处理！阅读收集Magic: The Gathering® – Doctor Who™文章，全面了解这个系列里激动人心的补充包添趣牌张，绝对不容错过。

如果你只是想了解套牌的内容，那就来对地方了。这里有全四副指挥官套牌的套牌列表。内容丰富，有重印牌、竞逐时空牌、新加入万智牌的牌张等等。

Magic: The Gathering® – Doctor Who™将于2023年10月13日上市。我们希望你能和我们一起庆祝时间领主冒险的60周年！你可通过以下方式购买这些套牌以及其他产品：造访本地游戏店购买，访问亚马逊等线上零售商网购，或通过其他出售万智牌产品的渠道购买。

（编注：下列的套牌列表自动从风云集抓取每张牌最新印制的样子，未必是出现在本产品中的样子。此处的套牌列表并非产品内牌张个别展示，仅为互动查询套牌中包含各牌张的功能之用。）

Blast from the Past

The Fourth Doctor
The Fourth Doctor（传统闪）
The Fourth Doctor（蚀刻闪展示型指挥官）
The Fourth Doctor（蚀刻闪展示型指挥官）
Sarah Jane Smith
Sarah Jane Smith（传统闪）

The Fourth Doctor和Sarah Jane Smith是传统闪牌。The Fourth Doctor展示型指挥官则是施以蚀刻闪卡工艺的较硬卡纸～虽然便于你展示指挥官，但不能在认证的指挥官游戏中使用。

Blast From The Past衍生物

  • 1 食品//战士衍生物
  • 1 珍宝//战士衍生物
  • 1 线索//人类／浪客衍生物
  • 1 复制品//士兵衍生物
  • 1 突变体//士兵衍生物
  • 1 突变体//Alien Insect衍生物
  • 1 Alien Insect//Alien Salamander衍生物
  • 1 突变体//Alien Salamander衍生物
  • 1 士兵//突变体衍生物
  • 1 士兵//复制品衍生物
食品（经典）
战士
食品（经典）//战士
珍宝（经典）
战士
珍宝（经典）//战士
线索（经典）
人类／浪客
线索（经典）//人类／浪客
复制品
士兵
复制品//士兵
突变体
士兵
突变体//士兵
突变体
Alien Insect
突变体//Alien Insect
Alien Insect
Alien Salamander
Alien Insect//Alien Salamander
突变体
Alien Salamander
突变体//Alien Salamander
士兵
突变体
士兵//突变体
士兵
复制品
士兵//复制品

Blast from the Past竞逐时空牌

  • The Pyramid of Mars
  • Caught in a Parallel Universe
  • Gardens of Tranquil Repose
  • Spectrox Mines
  • Coal Hill School
  • UNIT Headquarters
  • The Cheetah Planet
  • Antarctic Research Base
  • The Cave of Skulls
  • TARDIS Bay
The Pyramid of Mars
The Pyramid of Mars
Caught in a Parallel Universe
Caught in a Parallel Universe
Gardens of Tranquil Repose
Gardens of Tranquil Repose
Spectrox Mines
Spectrox Mines
Coal Hill School
Coal Hill School
UNIT Headquarters
UNIT Headquarters
The Cheetah Planet
The Cheetah Planet
Antarctic Research Base
Antarctic Research Base
The Cave of Skulls
The Cave of Skulls
TARDIS Bay
TARDIS Bay

Timey-Wimey

The Tenth Doctor
The Tenth Doctor（传统闪）
The Tenth Doctor（蚀刻闪展示型指挥官）
The Tenth Doctor（蚀刻闪展示型指挥官）
Rose Tyler
Rose Tyler（传统闪）

The Tenth Doctor和Rose Tyler是传统闪牌。The Tenth Doctor展示型指挥官则是施以蚀刻闪卡工艺的较硬卡纸～虽然便于你展示指挥官，但不能在认证的指挥官游戏中使用。

Timey-Wimey衍生物

  • 1 士兵//恐龙衍生物
  • 1 士兵//马衍生物
  • 1 人类//珍宝衍生物
  • 1 线索//人类／贵族衍生物
  • 1 食品//复制品衍生物
  • 1 Alien//恐龙衍生物
  • 1 Alien//复制品衍生物
  • 1 恐龙//复制品衍生物
  • 1 恐龙//Alien衍生物
  • 1 复制品//士兵衍生物
士兵
恐龙
士兵//恐龙
士兵
马
士兵//马
人类（第十任）
珍宝（第十任）
人类（第十任）//珍宝（第十任）
线索（第十任）
人类／贵族
线索（第十任）//人类／贵族
食品（第十任）
复制品
食品（第十任）//复制品
Alien
恐龙
Alien//恐龙
Alien
复制品
Alien//复制品
恐龙
复制品
恐龙//复制品
恐龙
Alien
恐龙//Alien
复制品
士兵
复制品//士兵

Timey-Wimey竞逐时空牌

  • The Lux Foundation Library
  • Lake Silencio
  • Amy's Home
  • Ood Sphere
  • Human-Time Lord Meta-Crisis
  • Bad Wolf Bay
  • Two Streams Facility
  • Prime Minister's Cabinet Room
  • New New York
  • Pompeii
The Lux Foundation Library
The Lux Foundation Library
Lake Silencio
Lake Silencio
Amy's Home
Amy's Home
Ood Sphere
Ood Sphere
Human-Time Lord Meta-Crisis
Human-Time Lord Meta-Crisis
Bad Wolf Bay
Bad Wolf Bay
Two Streams Facility
Two Streams Facility
Prime Minister's Cabinet Room
Prime Minister's Cabinet Room
New New York
New New York
Pompeii
Pompeii

Paradox Power

The Thirteenth Doctor
The Thirteenth Doctor （传统闪）
The Thirteenth Doctor（蚀刻闪展示型指挥官）
The Thirteenth Doctor（蚀刻闪展示型指挥官）
Yasmin Khan
Yasmin Khan（传统闪）

The Thirteenth Doctor和Yasmin Khan是传统闪牌。这套牌的The Thirteenth Doctor展示型指挥官则是施以蚀刻闪卡工艺的较硬卡纸～虽然便于你展示指挥官，但不能在认证的指挥官游戏中使用。

Pardox Power衍生物

  • 1 人类//鱼衍生物
  • 1 鱼//野兽衍生物
  • 1 线索//复制品衍生物
  • 1 食品//复制品衍生物
  • 1 珍宝//Alien Warrior衍生物
  • 1 Alien//复制品衍生物
  • 1 Alien Warrior//Alien Rhino衍生物
  • 1 Alien Warrior//食品衍生物
  • 1 复制品//Osgood, Operation Double衍生物
  • 1 Alien Warrior//珍宝衍生物
人类（第十三任）
鱼
人类（第十三任）//鱼
鱼
野兽
鱼//野兽
线索（第十三任）
复制品
线索（第十三任）//复制品
食品（第十三任）
复制品
食品（第十三任）//复制品
珍宝（第十三任）
Alien Warrior
珍宝（第十三任）//Alien Warrior
Alien
复制品
Alien//复制品
Alien Warrior
Alien Rhino
Alien Warrior//Alien Rhino
Alien Warrior
食品（第十三任）
Alien Warrior//食品（第十三任）
复制品
Osgood, Operation Double
复制品//Osgood, Operation Double
Alien Warrior
珍宝（第十三任）
Alien Warrior//珍宝（第十三任）

Paradox Power竞逐时空牌

  • The Doctor's Childhood Barn
  • Stormcage Containment Facility
  • The Drum, Mining Facility
  • Singing Tower of Darillium
  • Fixed Point in Time
  • Besieged Viking Village
  • North Pole Research Base
  • Temple of Atropos
  • Kerblam! Warehouse
  • The Dining Car
The Doctor's Childhood Barn
The Doctor's Childhood Barn
Stormcage Containment Facility
Stormcage Containment Facility
The Drum, Mining Facility
The Drum, Mining Facility
Singing Tower of Darillium
Singing Tower of Darillium
Fixed Point in Time
Fixed Point in Time
Besieged Viking Village
Besieged Viking Village
Kerblam! Warehouse
Kerblam! Warehouse
The Dining Car
The Dining Car

Masters of Evil

Davros, Dalek Creator
Davros, Dalek Creator（传统闪）
Davros, Dalek Creator（蚀刻闪展示型指挥官）
Davros, Dalek Creator（蚀刻闪展示型指挥官）
Missy
Missy（传统闪）

Davros, Dalek Creator和Missy是传统闪牌。Davros, Dalek Creator展示型指挥官则是施以蚀刻闪卡工艺的较硬卡纸～虽然便于你展示指挥官，但不能在认证的指挥官游戏中使用。

Masters of Evil衍生物

  • 1 珍宝//Dalek衍生物
  • 1 线索//复制品衍生物
  • 1 Alien Angel//Dalek衍生物
  • 1 Alien Angel//Cyberman衍生物
  • 1 Alien Angel//Mark of the Rani衍生物
  • 1 Alien Angel//复制品衍生物
  • 1 线索//Dalek衍生物
  • 1 Mark of the Rani//Dalek衍生物
  • 1 Cyberman//Mark of the Rani衍生物
  • 1 Cyberman//Dalek衍生物
珍宝（反派）
Dalek
珍宝//Dalek
线索（第十三任）
复制品
线索（第十三任）//复制品
Alien Angel
Dalek
Alien Angel//Dalek
Alien Angel
Cyberman
Alien Angel//Cyberman
Alien Angel
Mark of the Rani
Alien Angel//Mark of the Rani
Alien Angel
复制品
Alien Angel//复制品
线索（第十三任）
Dalek
线索（第十三任）//Dalek
Mark of the Rani
Dalek
Mark of the Rani//Dalek
Cyberman
Mark of the Rani
Cyberman//Mark of the Rani
Cyberman
Dalek
Cyberman//Dalek

Masters of Evil竞逐时空牌

  • City of the Daleks
  • The Moonbase
  • Dalek Intensive Care
  • Bowie Base One
  • The Doctor's Tomb
  • Aplan Mortarium
  • Unleash the Flux
  • The Matrix of Time
  • Hotel of Fears
  • Mondassian Colony Ship
City of the Daleks
City of the Daleks
The Moonbase
The Moonbase
Dalek Intensive Care
Dalek Intensive Care
Dalek Intensive Care
Dalek Intensive Care
The Doctor's Tomb
The Doctor's Tomb
Aplan Mortarium
Aplan Mortarium
Unleash the Flux
Unleash the Flux
The Matrix of Time
The Matrix of Time
Hotel of Fears
Hotel of Fears
Mondassian Colony Ship
Mondassian Colony Ship

TARDIS起飞

你很快就能带着这些牌参加指挥官游戏，Doctor Who™的世界也即将加入万智牌本系列的上市日期是2023年10月13日，无穷乐趣就此开始！你可以在本地游戏店参与特殊的发售赛事来庆祝Magic: The Gathering® – Doctor Who™。

你可通过以下方式购买这些套牌以及其他产品：造访本地游戏店购买，访问亚马逊等线上零售商网购，或通过其他出售万智牌产品的渠道购买。