前往你附近的游戏店，Secret Lair: Ultimate Edition即将带来找地地。

是的，就在你本地的游戏店。

由五位万智牌首席插画师——Alayna Danner, Adam Paquette, Sam Burley, John Avon, and Seb McKinnon——绘制五个极受欢迎的万智牌时空，这套五张对色找地地的组合绝对惊艳绝伦。

说明一下，它们分别是洛温（沼地平野），多明纳里亚（沸腾山湖），依尼翠（新绿陵墓），阿芒凯（不毛高地），以及依夏兰（[/autocard]雾漫雨林[/autocard] ）。

不仅如此！当你购买Ultimate Edition时，这些精美的地会被装在一个纪念礼盒中以便展示，像是这样：

抱着对Secret Lair Drop Series的兴奋之情，我们寻找机会将以精美插画著称的Secret Lair品牌与店内热销牌张进行结合。Secret Lair诞生的时间还不长（不过它非常成功，感谢你们！），不过我们很高兴能有机会进行探索，将更多版本的Secret Lair——比如Ultimate Edition——带进当地的游戏店。

简要说明一下“Drop Series”的意思：我们现有的Secret Lair Drop Series——指按需印制的drop，像是“Year of the Rat”，以及International Women’s Day——在做法上不像传统的零售那样简单（这里有许多物流上的原因）。我们将这些产品称为“drops”，或“Drop Series”。而Ultimate Edition属于不同的产品线，它也属于Secret Lair品牌，并有着相同的产品定位，但有着不同的分销模式。

Secret Lair: Ultimate Edition将含有这五张找地地，每种一张（不闪），五月29日起，你能够在本地的游戏店买到它们，且只会成套销售。数量有限——每家店获得的数量不会超过10套——详情请与您本地的游戏店确认。

虽然绝大部分找地地将会通过WPN店家销售，不过仍有机会通过其他方式获得它们。在WPN店家上市销售的后一周，我们会开展Secret Lair Superdrop活动，方式和我们在去年十二月做的差不多。我们将在5月底时带来更多产品详情，不过今天可以透露的是——如果你在superdrop期间购买了包含所有drop的套装——则你每购买一个套装，就能收到一张随机的找地地。

什么是superdrop？这是持续数日的销售活动，包括多个不同的drop，既可以单独购买，也可以打包成套装购买，就像我们在去年十二月所做的。

Secret Lair取得了巨大的成功，玩家们也积极回应他们对于产品的热爱。我们希望能够继续将这份热爱传播到其他领域，通过这种令人兴奋的方式来让玩家们的旧爱焕发新春。

想知道Secret Lair的最新消息，请确保追踪@MTGSecretLair，了解关于Secret Lair的一切。

让找地地——再来一次

说到旧爱，这将不会是你今年最后一次看到找地地。虽然它们不会进入2020年的标准赛 （让我们现在就终结这个流言吧——在标准赛中充斥大量找地地并不是我们想看到的游玩方式），今年晚些时候，还会有其他方式让你能够在本地的游戏店获得别具风味的找地地。

为什么我们要在2020年让找地地回来？今年是指挥官年，许多玩家都喜欢在他们的多色套牌中用上找地地。此外，我们也知道近代赛的玩家们需要它们，而我们从2017年以后就没再印过新版本了。

2020年还会有更多的Secret Lair产品，持续关注并联系你附近的零售店家来获得更多关于Secret Lair: Ultimate Edition的信息。