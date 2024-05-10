摩登新篇3于2024年6月14日在全球店铺上市，届时新牌和旧爱一起回归近代赛，与此同时，四副新的指挥官套牌及其聚珍版指挥官套牌也会首次问世。

Tricky Terrain Tricky Terrain聚珍版

Graveyard Overdrive Graveyard Overdrive聚珍版

Creative Energy Creative Energy聚珍版

Eldrazi Incursion Eldrazi Incursion聚珍版

来摩登新篇3牌图集合看看这些套牌里的牌，全面了解整个系列。

摩登新篇3指挥官套牌

这一次，每一副摩登新篇3指挥官套牌都内含以下内容：

1副打开即玩的100张牌套牌，其中有： 1张传统闪封面指挥官 1张传统闪特色指挥官 13张全新的万智牌 牌张

1张蚀刻闪展示型指挥官（硬纸板的指挥官封面牌复制品，牌框和插画上有蚀刻质感的闪牌效果，不能在认证的指挥官赛中使用）

10张不闪的双面衍生物

1个套牌盒

1个生命计数器

1份策略简介

现在你就可以通过以下方式预订摩登新篇3指挥官套牌：前往本地游戏店预订，在亚马逊等网络零售商处预购，或者在其他出售万智牌产品的地方订购！

摩登新篇3聚珍版指挥官套牌

每一副摩登新篇3聚珍版指挥官套牌除了100张牌都使用了新的涟漪闪处理外，还内含以下内容：

1副打开即玩的100张牌套牌，其中有： 1张无边框肖像封面指挥官 1张无边框肖像特色指挥官 13张全新的 万智牌宽画牌张

1张涟漪蚀刻闪展示型指挥官（硬纸板的指挥官封面牌复制品，牌框和插画上有涟漪蚀刻质感的闪牌处理，不能在认证的指挥官赛中使用）

1包 摩登新篇3聚珍补充包尝鲜包

摩登新篇3聚珍补充包尝鲜包 10张双面衍生物（正面为涟漪蚀刻闪，背面为不闪）

1个套牌盒

1个生命计数器

1份策略简介

现在你就可以通过以下方式预订摩登新篇3指挥官套牌：前往本地游戏店预订，在亚马逊等网络零售商处预购，或者在其他出售万智牌产品的地方订购！

推荐收藏这个页面，等预览结束后回来看看完整的指挥官套牌列表。在那之前，你可以前往摩登新篇3牌图集合查看所有已经预览的牌张。