关于多明纳里亚：重制版包含部分非瑞克西亚：万界归一牌张的说明

非瑞克西亚入侵多重宇宙的计划于上周末提前实施，多明纳里亚：重制版轮抽补充包成为了他们的首个目标。许多牌手在参加全球WPN店举办的预览赛期间可能注意到，一小部分的多明纳里亚：重制版轮抽补充包内混入了非瑞元素——即非瑞克西亚：万界归一系列的稀有牌。

虽然这很符合非瑞克西亚的作风，但对于爱好者来说确实是始料未及。购买了多明纳里亚：重制版轮抽补充包的各位，如非瑞人造成的意外影响了您的购物体验，请联系此处的客户支持。

即便如此，我们会像勇敢的秘罗人一样反抗入侵，绝对不向非瑞人低头。非瑞克西亚：万界归一将于1月17日，太平洋时间早上9点（北美东部时间中午12点）首次登场，在twitch.tv/magic和万智牌官方YouTube频道开启直播，预览季会随后开始。虽然部分稀有牌图已经泄露，我们还是决定为备受期待的新非瑞克西亚回归保留一些神秘，静待预览当天揭晓谜底。此外，这些牌的补充包添趣版本尚未公布，每一张都是精美的艺术品。

尽请关注1月17日开始的非瑞克西亚：万界归一预览，这次是真的。在此期间，我们会尽力阻止非瑞人再次入侵。