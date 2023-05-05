很久以前我们就造访过艾卓，那个时空不仅有骑士，还有稀奇古怪的童话主题冒险。和其他优秀的童话一样，这个时空的故事还没有结束。

艾卓仙踪将于9月8日正式发售，届时我们将重游故地，踏上全新的冒险之旅。

艾卓仙踪 艾卓仙踪指挥官

艾卓仙踪系列代码：WOE

艾卓仙踪指挥官系列代码：WOC

网站：艾卓仙踪

立即预定：可在亚马逊网购，还可以前往当地游戏店购买

立即预定

艾卓仙踪重要日期：

率先一窥 ：7月28日

：7月28日 系列首次登场并开启预览 ：8月15日

：8月15日 上线《万智牌：竞技场》 ：9月5日

：9月5日 售前赛 ：9月1日至7日

：9月1日至7日 桌面版全球发售：9月8日

艾卓系列中熟悉且深受欢迎的童话依旧吸引眼球，但这次有所不同：我们将前往城堡围墙之外的世界，深入神秘辽阔的幻野。

通过艾卓仙踪，你将首次得见在非瑞人的入侵计划落空之后，多重宇宙如今的模样。本系列中新老面孔齐聚，他们负责处理遭受入侵之后的善后事宜，其中包括非瑞人造成的破坏以及由于抵抗入侵所导致的不可预料的后果。

虽然离发售时间尚早，但我们还是打算分享一下该系列的部分精彩内容和登场的角色！

故事的走向是好是坏？加入战场，演绎你的故事。

使用奇幻时空下的精美牌张，构建你的收藏。艾卓仙踪为标准赛、先驱赛和指挥官这几个赛制增加了全新牌张，更多这样的牌张可从以下产品中开出：

艾卓仙踪系列补充包展示盒 艾卓仙踪系列补充包

艾卓仙踪轮抽补充包展示盒 艾卓仙踪轮抽补充包

艾卓仙踪聚珍补充包展示盒 艾卓仙踪聚珍补充包

Fae Dominion（蓝黑） Virtue and Valor（绿白）

艾卓仙踪套装

艾卓仙踪售前组合

除以上产品外，本系列还将推出全新的起始套件，非常适合刚开始接触万智牌的爱好者：

艾卓仙踪起始套件

7月28日和8月15日，提前一览艾卓仙踪的精彩内容，该系列将于9月8日正式发售。立即访问亚马逊或前往本地游戏店预购产品吧。