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为了庆祝二月的农曆新年及开始新的活动，这些以龙年为主题的赠卡正等着牌手们来获取！

Dragonlord's Servant (English Promo)
龙王僕役（英文赠卡）
Dragonlord's Servant (Japanese Promo)
龙王僕役（日文赠卡）
Dragonlord's Servant (Chinese Simplified Promo)
龙王僕役（简体中文赠卡）
Sarkhan Unbroken (English Promo)
重获新生的萨坎 （英文赠卡）
Sarkhan Unbroken (Japanese Promo)
重获新生的萨坎 （日文赠卡）
Sarkhan Unbroken (Chinese Simplified Promo)
重获新生的萨坎 （简体中文赠卡）

除了日本以外的所有亚太地区，都可以透过2024年回归的亚太地区联盟赛获取这些赠卡。在日本，则是特定的店家标准赛及限制赛可以获得这些赠卡。在全世界其他地区，2月9日─18日所举办的标准赛对决，将会提供牌手可以获得这些赠卡的机会。

您可以在你的本地店家了解更多获得这些赠卡的细节！

亚太地区联盟赛将在2024年回归

进到了新的一年，亚太地区联盟赛是一个聚焦于标准赛制、冠军赛淘汰赛及提供牌手美丽龙年赠卡的一整年比赛。从农曆年的庆祝活动开始，一直到3月31日，牌手都可以获得上述两张赠卡以及4/4的龙衍生生物。

4/4 Dragon Token (English)
4/4 龙衍生生物（英文赠卡）
4/4 Dragon Token (Japanese)
4/4 龙衍生生物（日文赠卡）
4/4 Dragon Token (Chinese Simplified)
4/4 龙衍生生物（简体中文赠卡）

接下来，在四个资格赛赛季当中，所有参与店家都会举办额外的标准赛制及提供龙年的赠卡。

  • 资格赛第一季（标准赛） 与 Outlaws of Thunder Junction —赠卡： 钢铁残虐者
  • 资格赛第二季（摩登赛、标准赛、轮抽赛或现开赛）与 Modern Horizons 3— 赠卡：全图山脉
  • 资格赛第三季3 （标准赛） 与 Bloomburrow —赠卡：Korvold, Fae-Cursed King
  • 资格赛第四季4 （标准赛） 与 Duskmourn: House of Horror —赠卡：龙袭风暴
Steel Hellkite (English Promo)
钢铁残虐者（英文赠卡）
Steel Hellkite (Japanese Promo)
钢铁残虐者（日文赠卡）
Steel Hellkite (Chinese Simplified Promo)
钢铁残虐者（简体中文赠卡）
Mountain (English Full-Art Promo)
山脉（英文全图赠卡）
Mountain (Japanese Full-Art Promo)
山脉（日文全图赠卡）
Mountain (Chinese Simplified Full-Art Promo)
山脉（简体中文全图赠卡）
Korvold, Fae-Cursed King (English Promo)
Korvold, Fae-Cursed King （英文赠卡）
Korvold, Fae-Cursed King (Japanese Promo)
Korvold, Fae-Cursed King （日文赠卡）
Korvold, Fae-Cursed King (Chinese Simplified Promo)
Korvold, Fae-Cursed King （简体中文赠卡）
Dragon Tempest (English Promo)
龙袭风暴（英文赠卡）
Dragon Tempest (Japanese Promo)
龙袭风暴 （日文赠卡）
Dragon Tempest (Chinese Simplified Promo)
龙袭风暴 （简体中文赠卡）

每季比赛都会提供牌手可以参与年末十二月冠军赛的机会，稍晚我们将会公佈更多，有关每一个资格赛赛季的细节—在你的本地店家检视最新资讯和赛程表。（註：亚太地区联盟赛将会在日本以外的所有亚太地区有参与活动的WPN店家举办。）