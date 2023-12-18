享受标准，争取赠卡，一起来看看这些龙年的赠卡吧！
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为了庆祝二月的农曆新年及开始新的活动，这些以龙年为主题的赠卡正等着牌手们来获取！
除了日本以外的所有亚太地区，都可以透过2024年回归的亚太地区联盟赛获取这些赠卡。在日本，则是特定的店家标准赛及限制赛可以获得这些赠卡。在全世界其他地区，2月9日─18日所举办的标准赛对决，将会提供牌手可以获得这些赠卡的机会。
您可以在你的本地店家了解更多获得这些赠卡的细节！
亚太地区联盟赛将在2024年回归
进到了新的一年，亚太地区联盟赛是一个聚焦于标准赛制、冠军赛淘汰赛及提供牌手美丽龙年赠卡的一整年比赛。从农曆年的庆祝活动开始，一直到3月31日，牌手都可以获得上述两张赠卡以及4/4的龙衍生生物。
接下来，在四个资格赛赛季当中，所有参与店家都会举办额外的标准赛制及提供龙年的赠卡。
- 资格赛第一季（标准赛） 与 Outlaws of Thunder Junction —赠卡： 钢铁残虐者
- 资格赛第二季（摩登赛、标准赛、轮抽赛或现开赛）与 Modern Horizons 3— 赠卡：全图山脉
- 资格赛第三季3 （标准赛） 与 Bloomburrow —赠卡：Korvold, Fae-Cursed King
- 资格赛第四季4 （标准赛） 与 Duskmourn: House of Horror —赠卡：龙袭风暴
每季比赛都会提供牌手可以参与年末十二月冠军赛的机会，稍晚我们将会公佈更多，有关每一个资格赛赛季的细节—在你的本地店家检视最新资讯和赛程表。（註：亚太地区联盟赛将会在日本以外的所有亚太地区有参与活动的WPN店家举办。）