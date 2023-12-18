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為了慶祝二月的農曆新年及開始新的活動，這些以龍年為主題的贈卡正等著玩家們來獲取！

Dragonlord's Servant (English Promo)
龍王僕役（英文贈卡）
Dragonlord's Servant (Japanese Promo)
龍王僕役（日文贈卡）
Dragonlord's Servant (Chinese Simplified Promo)
龍王僕役（簡體中文贈卡）
Sarkhan Unbroken (English Promo)
重獲新生的薩坎 （英文贈卡）
Sarkhan Unbroken (Japanese Promo)
重獲新生的薩坎 （日文贈卡）
Sarkhan Unbroken (Chinese Simplified Promo)
重獲新生的薩坎 （簡體中文贈卡）

除了日本以外的所有亞太地區，都可以透過2024年回歸的亞太地區聯盟賽獲取這些贈卡。在日本，則是特定的店家標準賽及限制賽可以獲得這些贈卡。在全世界其他地區，2月9日─18日所舉辦的標準賽對決，將會提供玩家可以獲得這些贈卡的機會。

您可以在你的本地店家了解更多獲得這些贈卡的細節！

亞太地區聯盟賽將在2024年回歸

進到了新的一年，亞太地區聯盟賽是一個聚焦於標準賽制、冠軍賽淘汰賽及提供玩家美麗龍年贈卡的一整年比賽。從農曆年的慶祝活動開始，一直到3月31日，玩家都可以獲得上述兩張贈卡以及4/4的龍衍生生物。

4/4 Dragon Token (English)
4/4 龍衍生生物（英文贈卡）
4/4 Dragon Token (Japanese)
4/4 龍衍生生物（日文贈卡）
4/4 Dragon Token (Chinese Simplified)
4/4 龍衍生生物（簡體中文贈卡）

接下來，在四個資格賽賽季當中，所有參與店家都會舉辦額外的標準賽制及提供龍年的贈卡。

  • 資格賽第一季（標準賽） 與 Outlaws of Thunder Junction —贈卡： 鋼鐵殘虐者
  • 資格賽第二季（近代賽、標準賽、輪抽賽或現開賽）與 Modern Horizons 3— 贈卡：全圖山脈
  • 資格賽第三季3 （標準賽） 與 Bloomburrow —贈卡：Korvold, Fae-Cursed King
  • 資格賽第四季4 （標準賽） 與 Duskmourn: House of Horror —贈卡：龍襲風暴
Steel Hellkite (English Promo)
鋼鐵殘虐者（英文贈卡）
Steel Hellkite (Japanese Promo)
鋼鐵殘虐者（日文贈卡）
Steel Hellkite (Chinese Simplified Promo)
鋼鐵殘虐者（簡體中文贈卡）
Mountain (English Full-Art Promo)
山脈（英文全圖贈卡）
Mountain (Japanese Full-Art Promo)
山脈（日文全圖贈卡）
Mountain (Chinese Simplified Full-Art Promo)
山脈（簡體中文全圖贈卡）
Korvold, Fae-Cursed King (English Promo)
Korvold, Fae-Cursed King （英文贈卡）
Korvold, Fae-Cursed King (Japanese Promo)
Korvold, Fae-Cursed King （日文贈卡）
Korvold, Fae-Cursed King (Chinese Simplified Promo)
Korvold, Fae-Cursed King （簡體中文贈卡）
Dragon Tempest (English Promo)
龍襲風暴（英文贈卡）
Dragon Tempest (Japanese Promo)
龍襲風暴 （日文贈卡）
Dragon Tempest (Chinese Simplified Promo)
龍襲風暴 （簡體中文贈卡）

每季比賽都會提供玩家可以參與年末十二月冠軍賽的機會，稍晚我們將會公佈更多，有關每一個資格賽賽季的細節—在你的本地店家檢視最新資訊和賽程表。（註：亞太地區聯盟賽將會在日本以外的所有亞太地區有參與活動的WPN店家舉辦。）