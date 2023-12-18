享受標準，爭取贈卡，一起來看看這些龍年的贈卡吧！

為了慶祝二月的農曆新年及開始新的活動，這些以龍年為主題的贈卡正等著玩家們來獲取！

龍王僕役（英文贈卡） 龍王僕役（日文贈卡） 龍王僕役（簡體中文贈卡）

重獲新生的薩坎 （英文贈卡） 重獲新生的薩坎 （日文贈卡） 重獲新生的薩坎 （簡體中文贈卡）

除了日本以外的所有亞太地區，都可以透過2024年回歸的亞太地區聯盟賽獲取這些贈卡。在日本，則是特定的店家標準賽及限制賽可以獲得這些贈卡。在全世界其他地區，2月9日─18日所舉辦的標準賽對決，將會提供玩家可以獲得這些贈卡的機會。

您可以在你的本地店家了解更多獲得這些贈卡的細節！

亞太地區聯盟賽將在2024年回歸

進到了新的一年，亞太地區聯盟賽是一個聚焦於標準賽制、冠軍賽淘汰賽及提供玩家美麗龍年贈卡的一整年比賽。從農曆年的慶祝活動開始，一直到3月31日，玩家都可以獲得上述兩張贈卡以及4/4的龍衍生生物。

4/4 龍衍生生物（英文贈卡） 4/4 龍衍生生物（日文贈卡） 4/4 龍衍生生物（簡體中文贈卡）

接下來，在四個資格賽賽季當中，所有參與店家都會舉辦額外的標準賽制及提供龍年的贈卡。

資格賽第一季（標準賽） 與 Outlaws of Thunder Junction —贈卡： 鋼鐵殘虐者

資格賽第二季（近代賽、標準賽、輪抽賽或現開賽）與 Modern Horizons 3— 贈卡：全圖山脈

資格賽第三季3 （標準賽） 與 Bloomburrow —贈卡：Korvold, Fae-Cursed King

資格賽第四季4 （標準賽） 與 Duskmourn: House of Horror —贈卡：龍襲風暴

鋼鐵殘虐者（英文贈卡） 鋼鐵殘虐者（日文贈卡） 鋼鐵殘虐者（簡體中文贈卡）

山脈（英文全圖贈卡） 山脈（日文全圖贈卡） 山脈（簡體中文全圖贈卡）

Korvold, Fae-Cursed King （英文贈卡） Korvold, Fae-Cursed King （日文贈卡） Korvold, Fae-Cursed King （簡體中文贈卡）

龍襲風暴（英文贈卡） 龍襲風暴 （日文贈卡） 龍襲風暴 （簡體中文贈卡）

每季比賽都會提供玩家可以參與年末十二月冠軍賽的機會，稍晚我們將會公佈更多，有關每一個資格賽賽季的細節—在你的本地店家檢視最新資訊和賽程表。（註：亞太地區聯盟賽將會在日本以外的所有亞太地區有參與活動的WPN店家舉辦。）