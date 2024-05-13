2009年10月—将近十五年前，我们推出了一个以冒险为重点的系列，发生在一个神秘且全新未被探索过的时空上：那个系列就是赞迪卡。在古老的晶石和鹏洛客阴谋之中，我们发现了一种自然力量，它的故事始于数千年前，威胁着整个时空— 甚至也许是整个多重宇宙。

奥札奇。

奥札奇所带来那深不可测的恐怖贯穿了万智牌的故事情节，而故事中的一群广为粉丝所喜爱的角色们齐心合力，实现了不可思议的壮举：打败了这些多元宇宙中如神祇般强大的泰坦巨兽。

摩登新篇3里满是奥札奇—全新且你过去未曾见过极富想象力的版本，且有一副专属于他们的指挥官套牌满是大家最喜欢的那些—这是一个绝佳的机会，让人了解为什么这些东西的存在是一个时空可能面临真正的危险之一。

我们会将经典的万智牌故事内容分三波重新发布，让粉丝们尽情享受，其中还穿插了一些摩登新篇3的卡牌预览，并经过重新制作以呈现最佳效果。我们希望长期的粉丝能够重新感受到与这些敌人战斗的刺激—而新一代的万智牌粉丝们则能够享受到近乎十年前以 守望者誓约作结时那个时代的故事。

除了格式调整并插入摘要以帮助大家过渡于故事之间外，这些故事都保持了原本的样子；它们并未被重写，而是为了庆祝摩登新篇3中的那些经典和万智牌里那些不可思议的力量而进行的优化。

这些故事将会被分成三波，且会与DailyMTG 首页 上方便阅读的模块进行链接：总共有30篇故事

The Eldrazi Awaken – 5月13日 [就是今天！]

– 5月13日 [就是今天！] Battles at the Brink – 5月15日

– 5月15日 Zendikar's Last Stand – 5月17日

请好好享受这次跟我们一同漫步万智牌过去的故事，并在5月21日星期二上午9点（太平洋时间）回来跟我们一起参与完整摩登新篇3 盛会现场直播。除此之外，以现在可以在你的本地店家、Amazon在线预订，或是其他任何有卖万智牌的地方预购摩登新篇3！