长久以来，标准赛一直是本地游戏店赖以生存发展的重要一环。标准赛有常规桌面赛事，拥有浓厚的竞争氛围和本地赛场趋势，其轻松友好的赛事环境已深深融入大部分本地游戏店中，因此当标准赛遭遇发展瓶颈时，立即引起了当地店家的注意。

虽然万智牌在过去几年发展迅猛，但桌面版标准赛一直停滞不前。指挥官游戏的发展势头强劲。越来越多的牌手喜欢上了先驱赛和近代赛。《万智牌：竞技场》上的标准赛参赛人数也日益增多，和其他赛制相比具有较大的领先优势。

尽管万智牌取得了长足发展，桌面版标准赛却没有跟上发展的脚步，这让我们很担忧。牌手和当地店家不止一次告诉我们，积极向上且参与度高的标准赛在提升游戏体验和业务发展这两个方面依旧占有重要地位。我们在最近这段时间询问并听取了各方意见和看法，希望找到帮助标准赛发展的解决办法。

为此我们正着手制定一套计划，以求达到目的。这套计划将帮助标准赛重获人气，在本周末举办的邪军压境专业赛上就会公布，但同时我们也意识到，要促进标准赛和万智牌桌面版竞争级赛事的长足发展，需要面向公众践行长久的计划。基于此，我们将在未来几个月内针对多个方面推出相应计划来实现这一目标。

今天是第一步。

这一步就是我们要将标准赛中所有牌张的使用周期延长一年： 以当前标准赛环境为起点，系列将每三年轮替一次，而不是每两年。

这就意味着随着艾卓仙踪产品的发售，今年不会发生标准赛轮替。之后的一年也就是2024年，以下系列将轮替出标准赛——依尼翠：腥红婚誓、依尼翠：黯夜猎踪、神河霓朝纪，以及新卡佩纳：喧嚣黑街。

（《万智牌：竞技场》中的标准赛也将遵循此次变更（炼金赛除外）。欲了解此次变更的完整详情，请访问《万智牌：竞技场》相关页面。）

推行此次变更计划的目的并非要压制其他赛制（指挥官、先驱、近代等）在近几年的发展势头，而是吸引更多牌手投入标准赛。我们坚信，将标准赛轮替时间延长至三年能提升桌面版标准赛的游戏体验，会带来两个主要好处（以及一个额外好处）：

延长当前标准赛牌张的使用期限。 牌手不止一次地要求我们延长喜爱牌张的使用期限。作为唯一的轮替赛制，虽然保持标准赛的新鲜感很重要，但采取这样的折中办法带来的好处更多。

牌手不止一次地要求我们延长喜爱牌张的使用期限。作为唯一的轮替赛制，虽然保持标准赛的新鲜感很重要，但采取这样的折中办法带来的好处更多。 给予充分时间发挥游戏机制和构组套牌类型。 随着环境退出万智牌系列，在获得更多灵活性的同时，我们也失去了发展系列中玩法机制和主题的能力。延长系列轮替时间能让我们有更多机会发展套牌类型。以上列出的几点有助于发展更加多样化且能经受时间考验的套牌类型，足以保持竞争势头并吸引牌手投入其中。

随着环境退出万智牌系列，在获得更多灵活性的同时，我们也失去了发展系列中玩法机制和主题的能力。延长系列轮替时间能让我们有更多机会发展套牌类型。以上列出的几点有助于发展更加多样化且能经受时间考验的套牌类型，足以保持竞争势头并吸引牌手投入其中。 这样有助于我们创造一个多样化的环境，让套牌的“颜色组合以及机制”有更多搭配（比如拥有下毒机制的绿白套牌或内含士兵的蓝白套牌），少一些中速套牌。有了范围更大的牌池，以及完整套牌类型，标准赛的赛事体验会变得更加紧张刺激。

我们坚信这样做能给予标准赛更多稳定性，使其更具活力，从而促进标准赛在本地游戏店的发展。

提升标准赛赛事体验需要长期的努力，我们不会就此止步。为促进标准赛在本地游戏店蓬勃发展，我们将推出一套内含多项步骤的完整计划，力求为桌面版标准赛的发展提供支持。后续步骤目前仍在计划中，一旦敲定了轮替相关的计划，我们会立即分享给大家。

该计划的其余部分目前正在进行反复修改，最终敲定后就会公布。在此期间，欢迎联系我们分享你的想法！在Twitter上联系我们（@PlayMTG 或@wizards_magic），加入我们的Discord讨论群组，还可以通过WeeklyMTG节目分享你的想法，最新一集将于5月16日开播！