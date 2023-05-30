设计场景牌的目的是将牌张按照正确的顺序相邻摆放以组成一幅大型场景，这些牌张是精美插画和游戏玩法的完美结合，同时也代表了系列和插画设计殊途同归的交汇点。在为魔戒：中洲传说™制作场景牌的过程中，某个场景中的一张牌在其插画通过审核后被错误地进行了替换。

上面所提到的便是描绘佩兰诺平原战役的场景（见下图），该场景原先是将洛汗国王希奥顿作为本次战役的焦点。Tyler Jacobson为此创作了一幅精美绝伦且细节丰富的壮丽画卷，并按照我们的要求精准描绘了所有角色和生物的不同特点。后来我们做出了些许改动，决定将场景中绘有洛汗国王希奥顿的牌换成洛汗元帅伊奥梅尔。由于内部沟通失误，此牌张的插画经审核通过后，其牌张名称、法术力费用和规则叙述已进行替换，但最终印制出的场景人物依旧是原先的洛汗国王希奥顿。

以上两张牌的非场景版本上的人物没有错误。

Tyler Jacobson绘制的绝美场景不会因为这个失误而减弱其魅力半分，希望也不会因此影响拼组这个场景给牌手带来的兴奋之情。

魔戒：中洲传说将在今天正式开启预览，并一直延续至下周，会在系列全球发售日前（6月23日）结束。欲了解本系列的更多相关内容，请访问魔戒：中洲传说产品页面并查看DailyMTG.com上的最新讯息。