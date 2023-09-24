让标准赛再创辉煌的下个措施：赛事活动

为确保标准赛在当地游戏店铺蓬勃发展，我们于五月宣布了采取一系列措施重振标准赛。第一步是让更多牌手喜欢上这个赛制。为此，我们禁用了部分牌张来让赛场趋势更加吸引人，同时将赛制轮替周期调整为每三年轮替一次，从而延长牌张的使用期限。我们之前提到过，以上决策仅仅是整个计划的第一步。

今天我们要宣布计划的下一步：提供符合牌手和店铺需求的赛事活动供其参加和举办，并为认真构组标准赛套牌的牌手提供好礼。

为此，我们设置了不同级别的标准赛——从店内赛事到奖池高达75,000美元的标准公开赛，一直到专业赛，牌手可参加级别不断攀升的比赛来展示自己的标准赛实力。关于具体的机会，我已在直播时介绍过，点击此处即可查看：

简要概括一下，以下是我们即将推出的几种标准赛制的赛事，并会在未来几个月提供更多有关详情：

本地店铺赛事

二月份除了卡洛夫庄园谋杀案正式发售外，标准赛对决也将回归！向对此赛事计划不甚了解的牌手简要介绍一下，标准赛对决包含以下内容：

本地WPN游戏店举办的周常标准赛计划。

参赛者和冠军会获得特殊赠卡和其他奖品。

成功举办多场指定赛事的零售商会得到一张特殊的大型牌张。

自依夏兰迷窟起，店家冠军赛改为标准构组赛，这样牌手有更多机会在本地游戏店参加比赛，获得令人兴奋的赠卡和奖品。

资格赛

在2024年2月举办的芝加哥MagicCon上，我们将举办奖池为75,000美金的标准公开赛，它类似于在巴塞罗那和拉斯维加斯MagicCon上举办的限制公开赛。

在芝加哥举行的标准公开赛是相当长一段时间以来首次举行的大型标准赛制的比塞，奖池金额丰厚，高达75,000美金，还是晋升专业赛的途径。标准赛制将在本次比赛上大放光芒，同时也为所有想参加标准赛的牌手提供了参赛机会。

第三轮2023-2024赛季的区域冠军资格赛将举办标准赛，举办时间为一月至三月。

光雷驿镖客专业赛结束后，紧接着便是全球区域冠军赛，它同样采用标准赛制。

经过几场大型赛事的磨炼和持续不断的店内赛事洗礼之后，世界各地的众多牌手有机会在全球区域冠军赛中一展他们的标准赛实力。

专业赛

光雷驿镖客专业赛是2024年举办的第二场专业赛，它会采用标准赛的构组赛制。当然，广泛的赛事宣传也必不可少。

有了丰富的赛事安排，再加上更加有趣的标准赛环境，现在正是牌手磨炼标准赛技艺的大好时机。

健康向上的标准赛对本地游戏店的蓬勃发展至关重要，我们坚信这一系列赛事安排，再加上后续对赛事体验的改进工作，一定能帮助店铺为不同类型的牌手提供引人入胜的标准赛体验。

在此期间，欢迎联系我们分享你的想法！在Twitter上联系我们（@PlayMTG 或 @wizards_magic），加入我们的Discord讨论，还可以参加2024年举办的MagicCon活动。