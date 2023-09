Lo scorso maggio abbiamo annunciato che avremmo intrapreso diversi passi per dare nuova vita al formato Standard nei negozi di zona. I primi passi consistevano nel fare in modo che il formato fosse più divertente per un maggior numero di giocatori. Abbiamo bandito diverse carte per rendere il metagame uno spazio più divertente e abbiamo modificato il formato, prevedendo una rotazione ogni tre anni affinché le carte siano utili più a lungo. Al tempo, abbiamo anche dichiarato che si trattava solo del primo passo e che restava ancora molto lavoro da fare.

L’annuncio di oggi è dedicato proprio al prossimo passo: offrire ai giocatori, e ai negozi, eventi coinvolgenti da organizzare e giocare, oltre a dar loro una ghiotta ricompensa per la costruzione dei mazzi Standard.

A tal fine, abbiamo creato una serie di eventi di gioco Standard di ogni livello per dimostrare la vostra maestria in Standard: da eventi amatoriali interni ai negozi, a uno Standard Open da 75.000$, fino al Pro Tour. Oggi ho presentato queste opportunità durante un evento in streaming che potete guardare qui:

Per riassumere ciò di cui ho parlato, ecco le opportunità di gioco Standard che introdurremo al più presto, con nuovi dettagli in arrivo nei prossimi mesi:

Giocare nei negozi di zona

A febbraio, in concomitanza con il lancio di Delitti al Maniero Karlov, riproporremo lo Standard Showdown! Per i giocatori che non lo conoscono, il programma prevede:

Un programma di gioco Standard che si svolge nei WPN di zona.

Promo speciali e altri premi per i giocatori che partecipano e vincono.

Una carta oversize speciale per i negozi che completano con successo un determinato numero di eventi designati.

A partire da Le Caverne Perdute di Ixalan, passeremo dai Campionati in negozio a Standard Constructed, dando così ai giocatori un’ulteriore possibilità di gareggiare nei negozi di zona per vincere promo e premi incredibili.

Giocare per le Qualificazioni

Al MagicCon: Chicago di febbraio 2024, organizzeremo uno Standard Open da 75.000$ simile ai Limited Open che si sono svolti ai MagicCon: Barcellona e MagicCon: Las Vegas.

Lo Standard Open da 75.000$ a Chicago sarà il primo torneo standard aperto organizzato dopo diverso tempo e ci saranno in palio un premio in denaro significativo e inviti al Pro Tour. In questo modo, il formato ha la possibilità di mettersi in mostra e chiunque desideri competere in Standard ha l’occasione di giocare.

Il terzo turno delle Qualificazioni al Campionato Regionale per la stagione 2023-24, che si terrà da gennaio a marzo, sarà in Standard.

Il round globale del Campionato Regionale, che si terrà immediatamente dopo il Pro Tour Banditi a Crocevia Tonante, sarà in formato Standard.

Dopo diversi eventi importanti e programmi in corso nei negozi, un grande numero di giocatori in tutto il mondo avrà la possibilità di mettere alla prova le proprie abilità in Standard nel round globale del Campionato Regionale.

Giocare al Pro Tour

Il Pro Tour Banditi a Crocevia Tonante, il secondo Pro Tour del 2024, utilizzerà Standard come formato Constructed dell’evento. Naturalmente, lo seguiremo dall’inizio alla fine.

Con questa serie di opportunità di gioco, unita a un ambiente Standard più divertente, adesso è il momento di iniziare ad affinare le vostre abilità in Standard.

La solidità di Standard è fondamentale per la crescita dei negozi di zona e riteniamo che questa serie di opportunità, in aggiunta a nuovi miglioramenti in arrivo, sia il prossimo passo per aiutare i negozi a offrire contenuti Standard coinvolgenti a prescindere dal livello di gioco.

Mentre continuiamo il nostro lavoro, ci piacerebbe sapere cosa ne pensate! Scriveteci su Twitter (@PlayMTG o @wizards_magic), unitevi al nostro Discord oppure veniteci a trovare agli eventi MagicCon del 2024!