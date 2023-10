Questo formato prevede quattro giocatori per partita e i mazzi contengono 99 carte più il comandante. La durata di una partita in questo formato dovrebbe essere circa 20 minuti per giocatore.

In Commander, ogni giocatore elegge il proprio eroe e costruisce un mazzo incentrato sulla sua figura. Si tratta di un formato amatoriale multiplayer in cui dovrai designare una creatura leggendaria come tuo comandante e scegliere tutte le altre carte del mazzo in base alla sua identità di colore e alle sue abilità uniche. Ai giocatori non è concesso avere doppioni nel mazzo, tranne le terre base, ma possono usare carte di tutta la storia di Magic.

Identità di colore

Per definire l’identità di colore di una carta se ne considerano tutte le parti, inclusi il costo di lancio e qualsiasi simbolo di mana all’interno del testo. Ogni carta nel tuo mazzo Commander deve utilizzare solo i simboli di mana che compaiono anche sulla carta del comandante. Sono consentite anche le carte incolore.

Zona di comando

È l’area in cui viene posizionato il tuo comandante durante la partita quando non è in gioco. All’inizio della partita, ogni giocatore colloca il proprio comandante a faccia in su nella zona di comando. Potrai lanciare il tuo comandante dalla zona di comando pagando il suo costo normale e un costo addizionale di 2 mana per ogni volta che l’hai lanciato dalla zona di comando in precedenza durante questa partita. Se il tuo comandante sta per essere messo nel cimitero oppure esiliato, puoi invece farlo ritornare alla zona di comando.

Danno comandante

Un giocatore a cui siano stati inflitti 21 o più danni da combattimento dallo stesso comandante nel corso della partita perde la partita. Il comandante viene seguito nei suoi cambi di zona per questa ragione: ad esempio, se un giocatore prende il controllo del comandante di un altro giocatore, vengono comunque considerati i danni già inflitti da quel comandante.

PARTITE MULTIPLAYER FREE-FOR-ALL

In una partita di Commander con tre o più partecipanti, tutti giocano contro tutti in formato multiplayer Free-for-All.

Ogni giocatore inizia con 40 punti vita, colloca il proprio comandante a faccia in su nella zona di comando e pesca una mano di sette carte. I giocatori siedono in cerchio in ordine casuale e i turni procedono in senso orario un giocatore alla volta.

Durante la partita, un giocatore può decidere di attaccarne un altro indipendentemente dalla posizione intorno al tavolo, così come di attaccare più di un avversario durante la propria fase di attacco. Anche i permanenti, le magie e le abilità possono bersagliare qualsiasi giocatore attorno al tavolo (a meno che non dicano esplicitamente che l’effetto si applica su di te).

Commander offre ai giocatori gli strumenti per esprimersi tramite la strategia e le proprie abilità e divertirsi a costruire mazzi, a prescindere da quale sarà il risultato delle loro sfide.

Per ulteriori informazioni sul formato Commander, visita https://mtgcommander.net/