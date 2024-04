Banditi di Crocevia Tonante cavalca in città il 19 aprile, portando con sé i banditi più duri di questa parte del Multiverso. Nei mazzi Commander di Banditi di Crocevia Tonante ne troverai un mucchio ben sellati e pronti ad affrontare qualsiasi sfida!

Estrazione Rapida (blu-rosso) Fiore del Deserto (rosso-verde-bianco)

Furto Eccezionale (nero-verde-blu) Ricercata Numero Uno (rosso-bianco-nero)

Consulta la galleria immagini delle carte di Banditi di Crocevia Tonante per scoprire le carte dei mazzi e il resto dell'espansione, inclusi i trattamenti Booster Fun che ti faranno ridere a crepapelle!

Come già detto nel nostro articolo Collezionare Banditi di Crocevia Tonante, con i mazzi Commander di questa espansione, ci stiamo allontanando dai comandanti foil in rilievo da copertina. Quindi, ogni "protagonista" leggendario dei mazzi Commander sarà una carta foil senza bordo.

Ogni mazzo Commander include:

1 Collector Booster Sample Pack di Banditi di Crocevia Tonante contenente: 1 carta Ultime Notizie non comune foil 1 rara o rara mitica foil o non foil con poster da ricercato, carta Ultime Notizie, variante con illustrazione estesa o variante senza bordo

contenente: 10 pedine bifronte (con le regole sul retro delle carte taglia)

1 portamazzo

1 ruota segnapunti vita

1 inserto strategico

Minigioco di Commander: Taglie

Le Taglie sono una novità in arrivo con i mazzi Commander di Banditi di Crocevia Tonante che introducono una gustosa ricerca dei famigerati personaggi di Crocevia Tonante.

Gira Taglia: Lyssa, Collezionista Sterling Gira Bounty: Miron Tillas Jr. (Taglia: Miron Tillas Jr.) Gira Taglia: Il Forestiero

I giocatori condividono un mazzo taglie da 6 a 12 carte taglia con delle condizioni di cattura che, se soddisfatte, danno una ricompensa. Le ricompense includono pedine Tesoro e carte, e hanno diversi livelli che aumentano da 1 a 4 man mano che la taglia non viene riscossa.

Leggi tutti i dettagli sulle taglie nell'articolo sulle Meccaniche di Banditi di Crocevia Tonante.

Puoi trovare le liste complete di tutti e quattro i mazzi Commander di Banditi di Crocevia Tonante di seguito. Puoi preordinarli subito presso il tuo negozio di zona, dai rivenditori online come Amazon, e ovunque siano venduti prodotti di Magic!

(Nota del redattore: le seguenti liste dei mazzi mostrano automaticamente la ristampa più recente di ogni carta estratta dal nostro database delle carte, incluse versioni non incluse in questo prodotto. Le liste dei mazzi non sono rappresentazioni esatte carta per carta, bensì liste interattive delle carte incluse in ogni mazzo.)

Estrazione Rapida

0003_MTGOTJ_CommFace: Stella Lee, la Carta Jolly 0005_MTGOTJ_CmNewFt: Eris, Ruggito della Tempesta

1 Stella Lee, Wild Card 1 Eris, Roar of the Storm 1 Archmage Emeritus 1 Baral's Expertise 1 Tezzeret's Gambit 1 Midnight Clock 1 Haughty Djinn 1 Dig Through Time 1 Winged Boots 1 Talrand, Sky Summoner 1 Octavia, Living Thesis 1 Thunderclap Drake 1 Lock and Load 1 Forger's Foundry 1 Finale of Revelation 1 Curse of the Swine 1 Mizzix's Mastery 1 Chaos Warp 1 Crackling Spellslinger 1 Pyretic Charge 1 Smoldering Stagecoach 1 Elemental Eruption 1 Rousing Refrain 1 Cursed Mirror 1 Bloodthirsty Adversary 1 Finale of Promise 1 Arcane Bombardment 1 Niv-Mizzet, Parun 1 Kaza, Roil Chaser 1 Shark Typhoon 1 Galvanic Iteration 1 Epic Experiment 1 Veyran, Voice of Duality 1 Leyline Dowser 1 Exotic Orchard 1 Shivan Reef 1 Sulfur Falls 1 Frostboil Snarl 1 Temple of Epiphany 1 Cascade Bluffs 1 Ferrous Lake 1 Treasure Cruise 1 Preordain 1 Ponder 1 Murmuring Mystic 1 Deep Analysis 1 Radical Idea 1 Opt 1 Think Twice 1 Arcane Denial 1 Pteramander 1 Vandalblast 1 Pongify 1 Serum Visions 1 Faithless Looting 1 Big Score 1 Storm-Kiln Artist 1 Young Pyromancer 1 Electrostatic Field 1 Guttersnipe 1 Volcanic Torrent 1 Windfall 1 Goblin Electromancer 1 Third Path Iconoclast 1 Expressive Iteration 1 Arcane Signet 1 Izzet Signet 1 Sol Ring 1 Command Tower 1 Temple of the False God 1 Reliquary Tower 1 Izzet Boilerworks 1 Propaganda 14 Island 13 Mountain

Pedine Estrazione Rapida

1 pedina Illusione Uccello // Elementale

1 pedina Scimpanzé // Squalo

1 pedina Draghetto // Soldato (Urza)

1 pedina Cinghiale // Draghetto

1 pedina Elementale // Soldato (Urza)

1 pedina Drago Elementale // Illusione Uccello

1 pedina Drago Elementale // Tesoro

1 pedina Taglia: Rissa "Lame" Lee // Regole taglia

1 pedina Taglia: Sovka Sonnecchio // Regole taglia

1 pedina Taglia: Miron Tillas Jr. // Regole taglia

Gira Illusione Uccello // Elementale Gira Scimpanzé // Squalo Gira Draghetto // Soldato (Urza)

Gira Cinghiale // Draghetto Gira Elementale // Soldato (Urza) Gira Drago Elementale // Illusione Uccello

Gira Drago Elementale // Tesoro Gira Taglia: Rissa "Lame" Lee //

Regole taglia

Gira Taglia: Sovka Sonnecchio // Regole taglia Gira Taglia: Miron Tillas Jr. // Regole taglia

Fiore del Deserto

0004_MTGOTJ_CommFace: Yuma, Protettore Fiero 0007_MTGOTJ_CmNewFt: Kirri, Germoglio di Talento

1 Yuma, Proud Protector 1 Kirri, Talented Sprout 1 Scavenger Grounds 1 Sun Titan 1 Omnath, Locus of Rage 1 Descend upon the Sinful 1 Chromatic Lantern 1 Marshal's Anthem 1 Sheltered Thicket 1 Scute Swarm 1 Hour of Promise 1 Oracle of Mul Daya 1 Ramunap Excavator 1 Scattered Groves 1 World Shaper 1 Nesting Dragon 1 Turntimber Sower 1 Sevinne's Reclamation 1 Ancient Greenwarden 1 Titania, Protector of Argoth 1 Return of the Wildspeaker 1 Perennial Behemoth 1 Avenger of Zendikar 1 Hazezon, Shaper of Sand 1 Escape to the Wilds 1 Heaven // Earth 1 Genesis Hydra 1 Sunscorched Divide 1 The Mending of Dominaria 1 Decimate 1 Sand Scout 1 Embrace the Unknown 1 Dune Chanter 1 Cataclysmic Prospecting 1 Vengeful Regrowth 1 Angel of Indemnity 1 Cactus Preserve 1 Rumbleweed 1 Terramorphic Expanse 1 Evolving Wilds 1 Swiftfoot Boots 1 Explore 1 Sol Ring 1 Satyr Wayfinder 1 Perpetual Timepiece 1 Crawling Sensation 1 Painted Bluffs 1 Command Tower 1 Magmatic Insight 1 Krosan Verge 1 Desert of the True 1 Skullwinder 1 Desert of the Indomitable 1 Jungle Shrine 1 Bitter Reunion 1 Desert of the Fervent 1 Valorous Stance 1 Dunes of the Dead 1 Shefet Dunes 1 Hashep Oasis 1 Elvish Rejuvenator 1 Winding Way 1 Springbloom Druid 1 Arcane Signet 1 Unholy Heat 1 Thrilling Discovery 1 Electric Revelation 1 Eccentric Farmer 1 Harrow 1 Ramunap Ruins 1 Path to Exile 1 Requisition Raid 1 Bovine Intervention 1 Map the Frontier 1 Conduit Pylons 1 Mirage Mesa 1 Wreck and Rebuild 1 Angel of the Ruins 1 Bristling Backwoods 1 Creosote Heath 1 Abraded Bluffs 1 Scaretiller 1 Nantuko Cultivator 6 Plains 4 Mountain 7 Forest

Pedine Fiore del Deserto

1 pedina Insetto // Elementale (verde)

1 pedina Elementale (rossa e verde) // Angelo

1 pedina Pianta // Guerriero Sabbia

1 pedina Zombie // Bue

1 pedina Pianta Guerriero // Tesoro

1 pedina Uovo di Drago // Drago

1 pedina Pianta Guerriero // Pianta

1 Taglia: Lord Fajjal // Regole taglia

1 Taglia: Paq, Scippatore Sfuggente // Regole taglia

1 Taglia: Vara Beth Hannifer // Regole taglia

Gira Insetto // Elementale (verde) Gira Elementale (rossa e verde) // Angelo Gira Pianta // Guerriero Sabbia

Gira Zombie // Bue Gira Guerriero Pianta // Tesoro Gira Uovo di Drago // Drago

Gira Guerriero Pianta // Pianta Gira Taglia: Lord Fajjal // Regole taglia

Gira Taglia: Paq, Scippatore Sfuggente //

Regole taglia Gira Taglia: Vara Beth Hannifer //

Regole taglia

Furto Eccezionale

0001_MTGOTJ_CommFace: Gonti, Acquisitore Astuto 0006_MTGOTJ_CmNewFt: Felix Five-Boots

1 Gonti, Canny Acquisitor 1 Felix Five-Boots 1 Thieving Skydiver 1 Sage of the Beyond 1 Ghostly Pilferer 1 Diluvian Primordial 1 Stolen Goods 1 Curse of the Swine 1 Dazzling Sphinx 1 Arcane Heist 1 Smirking Spelljacker 1 Mind's Dilation 1 Gonti, Lord of Luxury 1 Predators' Hour 1 Brainstealer Dragon 1 Cunning Rhetoric 1 Thieving Amalgam 1 Orochi Soul-Reaver 1 Thieving Varmint 1 Heartless Conscription 1 Nashi, Moon Sage's Scion 1 Baleful Mastery 1 Ohran Frostfang 1 Savvy Trader 1 Tower Winder 1 Cazur, Ruthless Stalker 1 Silent-Blade Oni 1 Hostage Taker 1 Edric, Spymaster of Trest 1 Fallen Shinobi 1 Cold-Eyed Selkie 1 Siphon Insight 1 Extract Brain 1 Shadowmage Infiltrator 1 Baleful Strix 1 Culling Ritual 1 Thief of Sanity 1 Villainous Wealth 1 The Mimeoplasm 1 Plasm Capture 1 Ukkima, Stalking Shadow 1 Bladegriff Prototype 1 Chaos Wand 1 Dream-Thief's Bandana 1 Oblivion Sower 1 Overflowing Basin 1 Drowned Catacomb 1 Temple of Deceit 1 Temple of Malady 1 Darkwater Catacombs 1 Fetid Pools 1 Yavimaya Coast 1 Viridescent Bog 1 Exotic Orchard 1 Underground River 1 Woodland Cemetery 1 Sunken Hollow 1 Temple of Mystery 1 Hinterland Harbor 1 Darkslick Shores 1 Flooded Grove 1 Twilight Mire 1 Llanowar Wastes 1 Slither Blade 1 Whirler Rogue 1 Triton Shorestalker 1 Feed the Swarm 1 Silhana Ledgewalker 1 Rampant Growth 1 Kodama's Reach 1 Void Attendant 1 Three Visits 1 Putrefy 1 Trygon Predator 1 Doc Aurlock, Grizzled Genius 1 Arcane Signet 1 Darksteel Ingot 1 Fellwar Stone 1 Prismatic Lens 1 Sol Ring 1 Command Tower 1 Reliquary Tower 1 Access Tunnel 1 Dimir Aqueduct 1 Opulent Palace 5 Island 6 Swamp 4 Forest

Pedine Furto Eccezionale

1 Tottero // Manifestare (carta guida)

1 pedina Tottero // Tesoro

1 Cinghiale // Manifestare (carta guida)

2 pedina Cinghiale // Tesoro

1 Discendente Eldrazi // Manifestare (carta guida)

1 Discendente Eldrazi // pedina Tesoro

1 Taglia: Il Forestiero // Regole taglia

1 Taglia: Gorra Tash e Silas // Regole taglia

Gira Tottero // Manifestare (carta guida) Gira Tottero // Tesoro Gira Cinghiale // Manifestare (carta guida)

Gira Cinghiale // Tesoro Gira Discendente Eldrazi // Manifestare (carta guida) Gira Discendente Eldrazi // Tesoro

Gira Taglia: Il Forestiero // Regole taglia Gira Taglia: Gorra Tash e Silas //

Regole taglia Gira Taglia: Frankie la Zanna //

Regole taglia

Ricercata Numero Uno

0002_MTGOTJ_CommFace: Olivia, Fuorilegge Facoltosa 0008_MTGOTJ_CmNewFt: Vihaan, Destatore Aureo

1 Olivia, Opulent Outlaw 1 Vihaan, Goldwaker 1 Council's Judgment 1 Heliod's Intervention 1 Angelic Sell-Sword 1 We Ride at Dawn 1 Massacre Girl 1 Fain, the Broker 1 Witch of the Moors 1 Nighthawk Scavenger 1 Curtains' Call 1 Misfortune Teller 1 Painful Truths 1 Kamber, the Plunderer 1 Ogre Slumlord 1 Hex 1 Mari, the Killing Quill 1 Discreet Retreat 1 Charred Graverobber 1 Back in Town 1 Marshland Bloodcaster 1 Veinwitch Coven 1 Rankle, Master of Pranks 1 Dire Fleet Ravager 1 Mirror Entity 1 Dire Fleet Daredevil 1 Captain Lannery Storm 1 Seize the Spotlight 1 Grenzo, Havoc Raiser 1 Angrath's Marauders 1 Captivating Crew 1 Rain of Riches 1 Laurine, the Diversion 1 Mass Mutiny 1 Dead Before Sunrise 1 Graywater's Fixer 1 Life Insurance 1 Breena, the Demagogue 1 Queen Marchesa 1 Idol of Oblivion 1 Academy Manufactor 1 Bounty Board 1 Fetid Heath 1 Command Beacon 1 Vault of the Archangel 1 Dragonskull Summit 1 Temple of Silence 1 Temple of Malice 1 Exotic Orchard 1 Temple of Triumph 1 Clifftop Retreat 1 Isolated Chapel 1 Bonders' Enclave 1 Caves of Koilos 1 Battlefield Forge 1 Sulfurous Springs 1 Rugged Prairie 1 Desolate Mire 1 Shadowblood Ridge 1 Canyon Slough 1 Smoldering Marsh 1 Blackcleave Cliffs 1 Mistmeadow Skulk 1 Requisition Raid 1 Changeling Outcast 1 Feed the Swarm 1 Deadly Dispute 1 Morbid Opportunist 1 Aetherborn Marauder 1 Tenured Inkcaster 1 Shoot the Sheriff 1 Lightning Greaves 1 Impulsive Pilferer 1 Shiny Impetus 1 Humble Defector 1 Glittering Stockpile 1 Boros Charm 1 Arcane Signet 1 Trailblazer's Boots 1 Bandit's Haul 1 Orzhov Signet 1 Sol Ring 1 Rakdos Signet 1 Command Tower 1 Bojuka Bog 1 Path of Ancestry 1 Rogue's Passage 1 Demolition Field 1 Tainted Peak 1 Sunhome, Fortress of the Legion 1 Nomad Outpost 1 Temple of the False God 2 Plains 4 Swamp 2 Mountain

Pedine Ricercata Numero Uno

1 pedina Mercenario // Tesoro

1 pedina Scarabocchio // Tesoro

1 pedina Mercenario // Tesoro

1 Farabutto // Il monarca (carta guida)

1 pedina Ratto // Sangue

1 pedina Eldrazi // Indizio

1 pedina Assassino // Cibo

1 Taglia: Squittio il Subdolo // Regole taglia

1 Taglia: Eriana, Palla Demolitrice // Regole taglia

1 Taglia: Lyssa, Collezionista Sterling // Regole taglia

Gira Mercenario // Tesoro Gira Scarabocchio // Tesoro Gira Mercenario // Tesoro

Gira Farabutto // Il Monarca (carta guida) Gira Ratto // Sangue Gira Eldrazi // Indizio

Gira Assassino // Cibo Gira Taglia: Squittio il Subdolo //

Regole taglia

Gira Taglia: Eriana, Palla Demolitrice //

Regole taglia Gira Taglia: Lyssa, Collezionista Sterling //

Regole taglia

