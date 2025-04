Data annuncio: 22 aprile 2025

Reintroduzione di Doni Mai Dati

Reintroduzione di Influenza delle Stelle

Reintroduzione di Braids, Servitore della Cabala

Reintroduzione di Coalizione Vittoriosa

Reintroduzione di Specchio di Panoptic

Data modifica effettiva: 22 aprile 2025

Ciao! Gavin Verhey, a nome di tutto il Commander Format Panel.

Abbiamo detto che avremmo rivisto l’elenco delle carte bandite del formato fin da quando il Panel è stato annunciato l’anno scorso. Abbiamo terminato le valutazioni di quell’elenco e oggi reintroduciamo cinque carte.

Per coloro che utilizzano le fasce per definire i propri mazzi: le carte reintrodotte passeranno immediatamente alla lista delle Carte Decisive. Se vuoi saperne di più sulle fasce, dai un’occhiata all’aggiornamento di oggi (comprese diverse nuove Carte Decisive) in questo articolo.

Quando si è trattato di rivedere l’elenco delle carte bandite e di reintrodurle, abbiamo ritenuto che le carte scelte a tal proposito dovessero soddisfare alcuni o tutti questi criteri:

Carte a cui sono associati dei bei momenti Carte che possono contribuire a creare schemi di gioco positivi, mazzi divertenti e/o momenti clamorosi Carte che non danno vita a partite lampo o schemi di gioco negativi

Queste sono anche carte che riteniamo sicure al livello di forza della Fascia 3 e oltre, dove generalmente si posizionano le Carte Decisive. Tuttavia, volevamo anche riconoscere che l’idea delle Fasce Commander e della lista delle Carte Decisive è ancora relativamente nuova e che non tutti utilizzeranno questi sistemi. Vogliamo studiare attentamente le carte da reintrodurre.

Per il resto dell’anno, saremo curiosi di vedere come continuerà l’adozione delle fasce e come queste reintroduzioni influiranno sulle partite dei giocatori. Ci dirà molto su eventuali carte da reintrodurre in futuro.

Andiamo nel dettaglio delle cinque carte da reintrodurre.

Gifts Ungiven

Si tratta di una carta molto amata e che racconta una grande storia. Molti giocatori si sono divertiti a lanciare questa carta in ogni tipo di formato. Siamo entusiasti di riportarla in Commander. Le preoccupazioni precedenti riguardavano la natura di questo tutor di forza, il processo di lancio che richiede molto tempo e le combo consentite da questa carta.

Abbiamo considerato questo aspetto all’interno della struttura delle fasce e dei normali briefing pre-partita. Se il tuo mazzo sta cercando di applicare combo infinite alle persone con questa carta, spesso dovrebbe aiutarti a capire se stai giocando nell’ambiente giusto. D’altra parte, una carta Doni Mai Dati equa è molto divertente e simile a Certezza o Finzione per la politica e l’interazione tra giocatori che può creare.

Influenza delle Stelle

Un modo per azzerare la partita con dieci mana, simile a Mondo in Fiamme, reintrodotta di recente in Commander con poco clamore. Alcuni giocatori apprezzano questo effetto. È una carta d’impatto ma non molto potente. Ci sono molte altre magie che costano otto o più mana e che hanno un impatto molto più elevato di Influenza. Pensiamo che questa carta verrà giocata poco, ma chi ama carte come queste potrà giocarne un’altra.

Braids, Servitore della Cabala

Questa carta è un personaggio molto amato, di cui molti hanno nostalgia. Se giocata come una delle 99 carte o più avanti nel gioco, è un effetto del tutto ragionevole con un impatto appropriato sul gioco.

Le partite di Braids più frustranti sono quelle estremamente rapide incalzanti e le persone spesso si sentono bloccate da questo gameplay. Tuttavia, anche una sola magia di rimozione può davvero far fallire l’intero piano. I mazzi Commander sono diventati più efficienti, con magie di rimozione più mirate, e i giocatori sono diventati più bravi a identificare i comandanti contro cui non vogliono giocare e ad avere briefing pre-partita, quindi questo ci dà la sicurezza di reintrodurre Braids.

Molte cose sono cambiate da quando Braids è stata bandita nel 2009. Crediamo che le persone sappiano a cosa vanno incontro in una partita con Braids come comandante, e come carta all’interno di un mazzo da 99 si fa valere.

Coalizione Vittoriosa

Questa carta ha suscitato una grande discussione. Molto dipende dall’impatto e dal livello di auto-inclusione. In un mazzo con un comandante a cinque colori, tra le righe si può leggere: “Vinci la partita se controlli il tuo comandante”. Non è il modo migliore di chiudere una partita, e comincia a diventare un’auto-inclusione per molti mazzi. È una carta appropriata in ogni caso?

Tuttavia, è possibile interagire facilmente con essa. Una singola magia di rimozione in risposta al tuo comandante di cinque colori significa che hai speso otto mana per non fare nulla. Devi anche STAPpare con il tuo comandante e otto mana, e ci sono molte magie costose che, se risolte, faranno qualcosa di simile alla fine della partita in un mazzo a cinque colori.

Inoltre, per coloro che si cimentano con le Fasce Commander, succede nell’arco di tempo in cui ci aspettiamo che una combo “Vittoria” fallisca.

Specchio di Panoptic

Personalmente, sono un appassionato di Specchio di Panoptic da quando è stato stampato originariamente per Darksteel. La promessa di una magia fantastica turno dopo turno è così divertente! Ed è vero ancora oggi. Uno Specchio di valore è un bel colpo. I problemi sono due.

Il primo consiste nell’imprimere una magia di un turno extra. La partita finisce immediatamente. Il secondo è imprimere qualcosa di estremamente ripetitivo, come una magia di rimozione globale, in modo che la partita non possa andare avanti.

Quest’ultimo problema è qualcosa di cui preoccuparsi molto meno nel 2025: ci sono così tante risposte agli artefatti nei mazzi che, in caso di blocco, possono darti un modo per uscirne.

Il primo invece è ben affrontato dal gioco a fasce grazie alle restrizioni sulle combo e a una minore densità complessiva di effetti turno extra. E a prescindere dal sistema a fasce, molti tavoli hanno un’idea precisa sul preferire combo infinite apparire nelle loro partite o se vogliono che i giocatori lo facciano nei loro mazzi.

Infine, richiede un intero turno e un grande investimento di mana, e le persone hanno diversi modi di rispondere. Possono distruggere la carta prima che tu la STAPpi, in risposta all’abilità, o dopo che l’abilità si risolve e il tuo avversario è sotto di una carta.

Queste carte non sono legali in Commander da molto tempo (sono state originariamente bandite tra il 2005 e il 2009), e da allora molte cose sono cambiate sia in Magic che in Commander. Non siamo contrari a bandirle nuovamente in futuro se dovessero risultare ancora problematiche. Nonostante ciò, sono in linea con le nostre aspettative e vale la pena fare un tentativo, considerando la situazione attuale del formato. So che molti giocatori saranno entusiasti di provarle e non vedo l’ora di leggere le loro scoperte.

Queste modifiche hanno effetto immediato sul gioco da tavolo e si rifletteranno su Magic Online nel corso della giornata.

Se vuoi saperne di più sulle fasce, leggi il nostro altro articolo pubblicato oggi.

Estorsore del Porto, Loto Gioiello e Cripta del Mana

Siamo prontissimi alle discussioni che si apriranno su questa serie di reintroduzioni: Estorsore, Loto e Cripta del Mana, bandite a Settembre. Molti giocatori probabilmente saranno saltati alla fine dell’articolo il più velocemente possibile per scoprire i destini di queste carte.

Abbiamo effettivamente parlato di queste carte e non è ancora il momento di reintrodurle.

I pareri del Commander Format Panel sono variegati. Alcuni ritengono che Commander sia più divertente senza di esse, altri vorrebbero più tempo per vedere come viene adottato il sistema delle Fasce Commander prima di fare altro, e altri ancora ritengono che sia troppo presto per fare qualcosa con queste carte. Alcune persone erano pronte a fare qualcosa con il Loto Gioiello, ma non era l’opinione della maggioranza. La stragrande maggioranza del Panel era contraria a qualsiasi azione con le carte in questione in questo momento.

Sarò onesto e dirò che, se una di queste dovesse mai tornare, probabilmente sarà Loto Gioiello, per la sua natura one-shot, l’aspetto iconico e la capacità di supportare i comandanti ad alto valore di mana. Voglio essere chiaro: non sto dicendo che questo accadrà mai, ma è quello che è emerso dal Panel.

So che i giocatori amano queste carte. Ma molti sono anche contenti di non dover più giocare contro queste carte. In Commander c’è sempre questo tipo di pressione e di attrazione per le carte potenti e potenzialmente da bandire. Mi rendo conto che ci sono molte persone da entrambe le parti, e che, a prescindere da ciò che accadrà con queste carte, qualcuno riterrà di non aver ottenuto il risultato che desiderava. Tuttavia, ci teniamo a essere trasparenti sulle carte e su ciò che è stato detto internamente.

Sono certo che parleremo di queste carte l’anno prossimo. Ma per quest’anno, il discorso si può ritenere chiuso.

Carte bandite nel futuro

Commander ne ha viste parecchie dallo scorso settembre. È stato un periodo di cambiamenti, dalla formazione di un nuovo gruppo di esperti e da molte incertezze su ciò che rimarrà nella lista delle carte bandite. Dopo queste ultime valutazioni sulla lista delle carte bandite e i cambiamenti, vorremmo prenderci un po’ di tempo perché le cose si assestino, per permettere a tutti di fare un respiro dopo l’attesa di questo annuncio e avere un po’ di tempo libero nel mondo delle notizie su Commander. Inoltre, vorremmo lasciare più tempo allo sviluppo del sistema delle Fasce Commander, il che ci aiuterà a capire quanto lo spostamento di carte dalla lista di quelle bandite a quella delle Carte Decisive influisca sulla frequenza e sulla visibilità di quelle carte.

Quindi, non apporteremo ulteriori modifiche alla lista delle carte bandite per il resto dell’anno. A partire dall’anno prossimo, potremo di nuovo guardare la lista delle carte bandite, e a intervalli più regolari (quindi non solo un determinato periodo all’anno), ma per quest’anno vogliamo fermarci qui.

L’unica eccezione sarà quella che io chiamo la “contingenza Nadu”: nei casi in cui una carta nuova o non bandita inizia a essere generalmente disprezzata e la gente vuole che sparisca il prima possibile, possiamo prepararci ad agire in anticipo. Spero che non si arrivi a questo, perché dovrebbe trattarsi di una circostanza piuttosto estrema.

Come mi è stato spesso sottolineato, Commander prende le cose con calma. È bene prendersi il tempo necessario e lasciare che tutto si stabilizzi. La stabilità è un principio fondamentale della filosofia di Commander. Non è sempre stato così, soprattutto di recente. Adesso è il momento di tornare di nuovo alla stabilità.

Se vuoi avere una visione completa delle carte bandite, abbiamo incluso un riassunto qui sotto.

Questo era Gavin Verhey, a nome dell’intero Commander Format Panel:

Toby Elliott

Appendice: revisione delle carte bandite

In primis, l’elenco delle carte che non necessitano di molte spiegazioni aggiuntive, sia perché sono notoriamente potenti sia perché non hanno senso per Commander:

Ancestral Recall

Loto Nero

Globo del Caos

Incanalare

Stella Cadente

Karakas

Library of Alexandria

Mox di Smeraldo

Mox di Giaietto

Mox di Perla

Mox di Rubino

Mox di Zaffiro

Shahrazad

Time Vault

Passo Temporale

Passando a carte che potrebbero richiedere una certa spiegazione e una valutazione per determinare se torneranno.

Bilancia dell’Equilibrio

Questa carta rimuove un sacco di risorse dal gioco, offrendo negazione di massa delle terre, interruzione della mano e una pulizia del campo tutto in uno. La Bilancia dell’Equilibrio è particolarmente brutale nei mazzi che si basano sulle pietre di mana, che sono già potenti. Penso che sia improbabile che ritorni.

Bioritmo

Abbiamo parlato a lungo di questa carta. Alla fine abbiamo deciso di non reintrodurla. Può essere inserita in qualsiasi mazzo verde, richiede pochissima preparazione per essere lanciata e influisce davvero in modo sproporzionato sul giocatore alla tua destra. Rispetto alla Coalizione Vittoriosa, che si inserisce solo nei mazzi a cinque colori e richiede di controllare permanenti di cinque colori, è un po’ eccessiva. Potrebbe eventualmente tornare un giorno, ma per ora la lasciamo così.

Emrakul, lo Strazio Eterno

Emrakul è una potenza, sia che venga lanciata sia che venga introdotta sul campo di battaglia in altri modi. Come carta incolore che qualsiasi mazzo può giocare, era de facto tra le carte più usate in una marea di mazzi mentre era legale e veniva giocata molto più di quanto fosse divertente. È possibile che, man mano che il sistema delle fasce cresce e si sviluppa, potrebbe essere più tollerabile dalla Fascia 3 in su, ma per il momento abbiamo deciso di lasciarlo nell’elenco delle carte bandite e vedere come vanno questi altri cambiamenti.

Erayo, Antenata di Soratami

Questa carta è incredibilmente poco divertente quando viene usata presto, e strutturare il mazzo per farlo al secondo o addirittura al primo turno è piuttosto semplice. Combinarla con il Laboratorio Arcano può concludere la partita, ma anche senza di esso, è una forza opprimente. Non è così amata o divertente, quindi non siamo così ansiosi di reintrodurla in questo momento.

Legame Rapido

Non solo questo è un modo incredibilmente potente per giocare continuamente terre aggiuntive a basso costo, ma puoi fare ogni tipo di combinazione con carte come Crogiolo di Mondi.

Lampo

Nel cEDH, così tante partite si riducevano a Lampo e Mole Proteiforme, portando così a bandire Lampo. Forzare gli effetti “entra” con Lampo diventerà solo più potente col tempo. Quindi rimane bandita.

Golos, Pellegrino Instancabile

Golos è un’opzione a cinque colori incredibilmente potente che permette sia di cercare qualsiasi terra (garantendo che, anche se viene eliminato, probabilmente avrai abbastanza mana per rigiocarlo nel turno successivo) sia di sfruttare un’abilità attivata che può essere una fonte estremamente forte per tutto quel mana. Ha davvero omogeneizzato le partite, ed è stato di fatto la migliore opzione di comandante per molti, moltissimi mazzi. Forse è una carta accettabile nei livelli più alti, ma non volevamo affrontarlo oggi.

Griselbrand

Raggiungere Griselbrand e pescare un numero assurdo di carte era una cosa incredibilmente potente che si è potuta fare durante il mese in cui era legale, portando a un’azione rapida. Una volta in gioco, tendi a pescare immediatamente 28 o 35 carte, e la partita spesso finisce in quel turno. Posso immaginare un mondo in cui Griselbrand ritorni per essere apprezzato dai giocatori di alto livello, ma direi che è più probabile che Griselbrand rimanga permanentemente nella lista delle carte bandite.

Sfondascafo

Questa è una carta incredibilmente poco divertente che ha soffocato una parte popolare del Commander, aumentato la popolarità degli effetti ruota e generato un numero assurdo di pedine Tesoro. C’è una riorganizzazione teorica delle fasce in cui potresti dirmi che questo è accettabile, ma non me lo aspetterei, e sicuramente non con le fasce così come sono ora.

Iona, Scudo di Emeria

Iona è stata discussa ampiamente. Da un lato, è un incredibile Angelo da nove mana che può creare decisioni piuttosto interessanti contro un tavolo di mazzi a tre colori. Dall’altro, può bloccare mazzi monocolore e disattivare metà di un mazzo a due colori. Lo stile di gioco di questa carta non così divertente e volevamo rimandare per il momento. Potrebbe teoricamente tornare in Comandante in futuro.

Leovold, emissario di Trest

Come tema ricorrente, impedire ai tuoi avversari di pescare carte extra è un grande punto di forza in Commander. In combinazione con il fatto che puoi usarlo come comandante e ottenere valore se le persone cercano di bersagliarti rende improbabile che Leovold ritorni.

Limited Resources

Bloccare ogni giocatore a cinque terre per sempre è estremamente limitante e non così divertente, tutto per un solo mana. Penso che sia improbabile che ritorni.

Lutri, il Rincorrimagie

Povero Lutri. Mentre l’apparenza della carta è senza dubbio valida, e molti giocatori sarebbero entusiasti di vedere la Lontra liberata per i loro mazzi in un mondo post Bloomburrow, le restrizioni del compagno significano che ogni mazzo con blu e rosso nella sua identità di colore potrebbe includerne una copia senza alcun costo. Questo non è appropriato né sostenibile. Potrei immaginare un mondo con una lista “permesso solo tra le 99” che libererebbe la Lontra facendola tornare nei mazzi delle persone. Ma non lo faremo ora, né c’è alcuna garanzia che lo faremo mai. Quindi, Lutri resta. Apprezziamo la tua opinione!

Nadu, Saggezza Alata

Questa carta incredibilmente problematica si è guadagnata il titolo di bandita in molti formati, incluso Commander. Porta a turni molto lunghi con combo e poco divertenti ed è estremamente potente con carte chiave come Schinieri dei Fulmini. Per non parlare del fatto che restituisce facilmente il mana per giocarlo di nuovo dalla tua zona di comando! È difficile che ritorni.

Macchina del Paradosso

Una carta incredibilmente facile da combinare e che genera mana, con tutti gli artefatti di mana giocati in Commander. Potrei immaginare, se le fasce fossero adottate in modo deciso e diffuso, che ne parleremmo come di un potenziale punto di svolta, ma siamo ancora lontani da ciò.

Titano Primitivo

Anche se è amato e benvoluto, la quantità con cui questa carta accelera è enorme e può davvero dominare la partita. Coloro che giocavano quando era legale sanno quanto spesso la partita ruotava attorno a un Titano Primitivo, che fosse morto o meno, clonandolo o in altri modi. Penso davvero che questa sia una carta che potrebbe potenzialmente tornare ed essere inserita nella lista delle Carte Decisive, ma può essere estremamente distorsiva e ora non era il momento.

Profetessa di Krufix

Musa Semigena è stata appena promossa nella lista delle Carte Decisive, e Profetessa è proprio questo, ma hai anche piena libertà di giocare le tue magie durante il turno degli altri. È una carta davvero potente che ha anche monopolizzato il tempo nel gioco: il giocatore della Profetessa ottiene un turno extra per giocare creature per ogni altra persona, ripetutamente. Assolutamente dominante ai tavoli di livello inferiore e ancora piuttosto forte più in alto. Non è necessariamente reclusa nella lista delle carte bandite per sempre, ma ora non è il momento di rimuoverla.

Incubo Ricorrente

Lo stile di gioco di ripetere in loop le stesse creature, senza una finestra di interazione perché il ritorno dell’incantesimo è un costo, e il potenziale di combo, porta a una carta che è più probabile crei danno e frustrazione piuttosto che benefici. Dà un po’ di nostalgia, il che è carino, ma non è una carta che volevamo toccare in questo momento.

Rofellos, Emissario di Llanowar

Il mana dato da Rofellos fuori dalla zona di comando è enorme. Forse questa è una carta che potrebbe stare solo nel tuo mazzo e non come comandante, poiché è molto più potente quando il mazzo è costruito intorno a essa, ma è improbabile che la carta torni in questo momento.

Titano Frantumatore

Questa carta è pessima ai tavoli a bassa potenza, poiché distrugge un sacco di terre degli avversari e tende a essere esiliata, rianimata o comunque innescata più e più volte. È un’esperienza ben poco divertente. È possibile che, man mano che le fasce continuano a essere adottate, questa potrebbe essere una Carta Decisiva accettabile, anche se, anche in quel caso, i mazzi potenziati non apprezzano una negazione di terre di massa. Direi che questa ha delle possibilità, ma sarà una battaglia in salita.

Primordiale Silvano

Parlando di far uscire e rientrare e di distruzione delle terre, Primordiale Silvano ti mette in vantaggio facendo arretrare tutti gli altri ed è un candidato ideale da clonare e far entrare e uscire. Non è la carta più divertente, soprattutto in partite più amatoriali. Questo potrei vederlo tornare in futuro man mano che adattiamo ed evolviamo le fasce, ma abbiamo deciso di non toccarlo per ora.

Riparatrice

Saper trasformare qualsiasi pietra di mana in un grande artefatto minaccioso in grado di terminare la partita presto è un signor potente, ed è per questo che questa carta è stata bandita in molti formati, incluso Commander.

Accademia di Tolaria

Gli artefatti sono ovunque in Commander, più che mai ora con la proliferazione di pedine Indizio, Cibo e Tesoro. Questa produttrice di mana non farebbe che aggiungere mana rapidamente e accumulare artefatti come ha sempre fatto, e direi che è improbabile che venga reintrodotta.

Segreti Mercantili

Questo è un caso insolito: è una carta di cospirazione, il che significa che due giocatori possono collaborare per pescare un sacco di carte. Non è divertente da risolvere o affrontare, e le partite in cui viene lanciata sono piuttosto assurde. Sebbene ci voglia un po’ di impegno e progettazione per farla funzionare, in generale non è lo stile di gioco da promuovere. Difficilmente verrà riammessa.

Sconvolgimento

Questo svuotacampo riporta tutti al punto di partenza per soli sei mana, il che sarebbe già un problema… considerando inoltre tutto il mana accumulato e il fatto che stai per rilanciare le tue pietre di mana, le cose peggiorano ulteriormente. Difficilmente tornerà legale.

Scambio di Yawgmoth

Necropotenza è molto forte ed è ora una Carta Decisiva. Negoziare, sebbene costi di più, ti dà le carte immediatamente e ti permette di eseguire una combo. Non è da escludere che diventi una Carta Decisiva, dato che Necropotenza non è così diversa, ma non ne pianificherei il ritorno.