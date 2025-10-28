La maestria dell’espansione e il pass di maestria di Magic: The Gathering® | Avatar: Leggenda di Aang™ sono qui per guidare e migliorare il tuo viaggio. Gioca in eventi e partite con i tuoi amici e altri giocatori per guadagnare ESP che ti farà proseguire nel tuo sistema di progressione della maestria per ottenere bustine e sfere della maestria che potrai spendere per ricevere ricompense nell’emporio di maestria dell’espansione.

Ottieni il pass di maestria per sbloccare le ricompense della progressione del pass di maestria e ricevere ancora più premi, inclusi ingressi eventi, carte ricompensa, bustine, stili delle carte, oro e gemme!

Consulta l’articolo sulla distribuzione delle ricompense e la probabilità di apparizione per avere tutti i dettagli sulla maestria dell’espansione e molto altro.

Maestria dell’espansione di Magic: The Gathering | Avatar: La Leggenda di Aang

26 buste di Magic: The Gathering | Avatar: La Leggenda di Aang

5 sfere della maestria (riscattabili per uno stile della carta o bustine protettive nell’emporio di maestria di Magic: The Gathering | Avatar: La Leggenda di Aang)

Pass di maestria di Magic: The Gathering | Avatar: La Leggenda di Aang

Elementi cosmetici

Elementi cosmetici per il profilo di Aang

Carte e buste