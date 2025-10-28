Dettagli maestria di Magic: The Gathering® | Avatar: Avatar: La Leggenda di Aang™
La maestria dell’espansione e il pass di maestria di Magic: The Gathering® | Avatar: Leggenda di Aang™ sono qui per guidare e migliorare il tuo viaggio. Gioca in eventi e partite con i tuoi amici e altri giocatori per guadagnare ESP che ti farà proseguire nel tuo sistema di progressione della maestria per ottenere bustine e sfere della maestria che potrai spendere per ricevere ricompense nell’emporio di maestria dell’espansione.
Ottieni il pass di maestria per sbloccare le ricompense della progressione del pass di maestria e ricevere ancora più premi, inclusi ingressi eventi, carte ricompensa, bustine, stili delle carte, oro e gemme!
Consulta l’articolo sulla distribuzione delle ricompense e la probabilità di apparizione per avere tutti i dettagli sulla maestria dell’espansione e molto altro.
Maestria dell’espansione di Magic: The Gathering | Avatar: La Leggenda di Aang
- 26 buste di Magic: The Gathering | Avatar: La Leggenda di Aang
- 5 sfere della maestria (riscattabili per uno stile della carta o bustine protettive nell’emporio di maestria di Magic: The Gathering | Avatar: La Leggenda di Aang)
Pass di maestria di Magic: The Gathering | Avatar: La Leggenda di Aang
Elementi cosmetici
- Elementi cosmetici per il profilo di Aang
Carte e buste
- 20 buste:
- 4 buste di Magic: The Gathering | Avatar: La Leggenda di Aang
- 4 buste di Attraverso le Vie dei Presagi
- 4 buste di Ai Confini dell’Eternità
- 4 buste di Tarkir: La Dracotempesta
- 4 buste di Aetherdrift
- 10 carte ricompensa individuali (CRI) rare mitiche di Magic: The Gathering | Avatar: La Leggenda di Aang
- Livello 61+: 1 CRI non comune
- Bustina protettiva Nuove Avventure
- Bustina protettiva pregiata Controlla gli Elementi
- 40 sfere della maestria (riscattabili per uno stile della carta o bustine protettive nell’emporio di maestria di Magic: The Gathering | Avatar: La Leggenda di Aang)
- 15 stili delle carte comuni
- 10 stili di carte non comuni
- 1 ingresso per draft con giocatori (utilizzabile per un draft premier o tradizionale)
- 4.000 oro
- 1.200 gemme
- 3 compagni Appa
- 5 stili delle carte comuni
- 5 stili di carte non comuni
- 10 stili delle carte rari
- 5 stili delle carte rari mitici
- 10 bustine protettive di Magic: The Gathering | Avatar: La Leggenda di Aang
Bustine protettive
Stili delle carte
Ingressi per gli eventi
Oro e gemme
Compagni
Quanti livelli comprende la maestria dell’espansione di Magic: The Gathering | Avatar: La Leggenda di Aang?
La maestria dell’espansione di Magic: The Gathering | Avatar: La Leggenda di Aang si estende fino al livello 60. Tutti i giocatori ricevono ricompense fino al livello 46, mentre i giocatori in possesso del pass di maestria riceveranno ricompense fino al livello 60 e oltre!
Emporio di maestria di Magic: The Gathering | Avatar: La Leggenda di Aang
I giocatori possono usare le proprie sfere della maestria di Magic: The Gathering | Avatar: La Leggenda di Aang per approfittare delle offerte dell’emporio di maestria di Magic: The Gathering | Avatar: La Leggenda di Aang:
Stili delle carte
Ogni stile della carta è disponibile per una (1) sfera della maestria:
Bustine protettive
Ogni bustina protettiva è disponibile per due (2) sfere della maestria: