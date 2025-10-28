La maestria dell’espansione e il pass di maestria di Magic: The Gathering® | Avatar: Leggenda di Aang™ sono qui per guidare e migliorare il tuo viaggio. Gioca in eventi e partite con i tuoi amici e altri giocatori per guadagnare ESP che ti farà proseguire nel tuo sistema di progressione della maestria per ottenere bustine e sfere della maestria che potrai spendere per ricevere ricompense nell’emporio di maestria dell’espansione.

Ottieni il pass di maestria per sbloccare le ricompense della progressione del pass di maestria e ricevere ancora più premi, inclusi ingressi eventi, carte ricompensa, bustine, stili delle carte, oro e gemme!

Consulta l’articolo sulla distribuzione delle ricompense e la probabilità di apparizione per avere tutti i dettagli sulla maestria dell’espansione e molto altro.

Maestria dell’espansione di Magic: The Gathering | Avatar: La Leggenda di Aang

  • 26 buste di Magic: The Gathering | Avatar: La Leggenda di Aang
  • 5 sfere della maestria (riscattabili per uno stile della carta o bustine protettive nell’emporio di maestria di Magic: The Gathering | Avatar: La Leggenda di Aang)

Pass di maestria di Magic: The Gathering | Avatar: La Leggenda di Aang

Elementi cosmetici

  • Elementi cosmetici per il profilo di Aang

Carte e buste

  • 20 buste:
    • 4 buste di Magic: The Gathering | Avatar: La Leggenda di Aang
    • 4 buste di Attraverso le Vie dei Presagi
    • 4 buste di Ai Confini dell’Eternità
    • 4 buste di Tarkir: La Dracotempesta
    • 4 buste di Aetherdrift
    • 10 carte ricompensa individuali (CRI) rare mitiche di Magic: The Gathering | Avatar: La Leggenda di Aang
    • Livello 61+: 1 CRI non comune

    Bustine protettive

    • Bustina protettiva Nuove Avventure
    • Bustina protettiva pregiata Controlla gli Elementi

    Stili delle carte

    • 40 sfere della maestria (riscattabili per uno stile della carta o bustine protettive nell’emporio di maestria di Magic: The Gathering | Avatar: La Leggenda di Aang)
    • 15 stili delle carte comuni
    • 10 stili di carte non comuni

    Ingressi per gli eventi

    • 1 ingresso per draft con giocatori (utilizzabile per un draft premier o tradizionale)

    Oro e gemme

    • 4.000 oro
    • 1.200 gemme

    Compagni

    • 3 compagni Appa

    Quanti livelli comprende la maestria dell’espansione di Magic: The Gathering | Avatar: La Leggenda di Aang?

    La maestria dell’espansione di Magic: The Gathering | Avatar: La Leggenda di Aang si estende fino al livello 60. Tutti i giocatori ricevono ricompense fino al livello 46, mentre i giocatori in possesso del pass di maestria riceveranno ricompense fino al livello 60 e oltre!

    Emporio di maestria di Magic: The Gathering | Avatar: La Leggenda di Aang

    I giocatori possono usare le proprie sfere della maestria di Magic: The Gathering | Avatar: La Leggenda di Aang per approfittare delle offerte dell’emporio di maestria di Magic: The Gathering | Avatar: La Leggenda di Aang:

    Stili delle carte

    Ogni stile della carta è disponibile per una (1) sfera della maestria:

    • 5 stili delle carte comuni
    • 5 stili di carte non comuni
    • 10 stili delle carte rari
    • 5 stili delle carte rari mitici

    Bustine protettive

    Ogni bustina protettiva è disponibile per due (2) sfere della maestria:

    • 10 bustine protettive di Magic: The Gathering | Avatar: La Leggenda di Aang