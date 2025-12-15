Brawl fa parte di MTG Arena da molto tempo ormai. È iniziato come un formato minore ma negli ultimi anni la sua popolarità è cresciuta, fino a diventare secondo formato più giocato di MTG Arena. Questa crescita è meravigliosa ed è bello vedere sempre più persone che si divertono con Magicin modi diversi, ma ha anche creato alcune sfide.

Oltre a questa crescita di giocatori, Brawl ha anche guadagnato una grande varietà di nuove carte. Potenti classici come Risucchia Potere e Miniera a Cielo Aperto ha portato un’iniezione di potere nelle 99, mentre espansioni come Orizzonti di Modern 3 hanno portato nuovi e potenti comandanti. Per alcuni giocatori, questo ha aperto nuove ed entusiasmanti strade da percorrere con i loro mazzi. Per altri, invece, sembrava ridurre la varietà aggiungendo carte che si sentivano obbligati a inserire in ogni mazzo o che si aspettavano di affrontare in ogni incontro.

Brawl ha iniziato la sua vita su MTG Arena come un formato divertente e amatoriale in cui le persone utilizzavano per lo più i loro mazzi preferiti o quelli più divertenti. Negli ultimi tempi, la crescente potenza disponibile, in particolare nelle 99, ha iniziato a sopraffare questa atmosfera informale. Questo è interessante per un certo tipo di giocatori, ma per altri può sembrare che Brawl stia perdendo ciò che lo rendeva grande.

Quando un formato cresce come Brawl, è naturale che debba cambiare e possibilmente crescere, e abbiamo mosso i primi passi in questo senso. Abbiamo bandito alcune delle carte più potenti per mantenere il formato più amatoriale e intendiamo continuare a migliorare il formato per consolidarlo come luogo in cui puoi trovare una partita divertente con qualsiasi comandante ti piaccia. Ma siamo anche entusiasti del lato più potente e competitivo di Brawl. La nostra recente Sfida Metagame Brawl ha dimostrato che ci sono giocatori interessati a una forma diversa e più competitiva di Brawl. È un aspetto che ci interessa esplorare e approfondire.

Quindi, eccoci qui con una nuova Sfida Metagame per Brawl. Ci sono molti modi potenziali per strutturare una versione più competitiva di Brawl. Dovrebbe essere un formato “vale tutto”, come Timeless? Dovrebbe essere più simile a Duel Commander, dove c’è un ampio elenco di carte bandite? Nei prossimi mesi testeremo diverse varianti in questo spazio per capire meglio cosa i giocatori sono più interessati a giocare.

La prossima iterazione del formato si concentra sulla rimozione delle chiare anomalie di potenza nei comandanti del primo evento. Ajani, Reietto Nacatl ha dominato la prima Sfida Metagame Brawl insieme a una manciata di altri potenti comandanti che hanno limitato la diversità dei mazzi del formato. Queste carte saranno bandite sia come comandanti che nei mazzi. Stiamo anche adottando un approccio più leggero nei confronti delle carte nelle 99, senza messe al bando per i livelli di potenza. A differenza del normale Brawl, carte potenti come Risucchia Potere e Miniera a Cielo Aperto saranno legali insieme a queste cinque magie che sono gratis se controlli un comandante: Manovra Impeccabile, Protezione Feroce, Passatempo Mortale, Falciata Devianteed Foschia Oscurante.

Come sempre, siamo interessati a sentire anche i vostri pareri in merito. Presteremo attenzione al vostro riscontro su questi eventi e osserveremo chi interagisce e come. Non vediamo l’ora di saperne di più su quali tipi di nuove opzioni entusiasmeranno i giocatori di Brawl e siamo ansiosi di farvene provare alcune.

Sfida Metagame Modificato di Brawl ad accesso libero

Dal 16 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, ospiteremo uno speciale evento competitivo di Brawl su MTG Arena con un nuovo elenco di carte bandite e una nuova struttura. L’evento è classificato, utilizza un abbinamento classificato ed è ad accesso libero. A differenza di Brawl, in questo evento non c’è un mulligan gratis.

Questo evento sarà uno di una serie di eventi che esploreranno diversi modi in cui potremmo organizzare una versione competitiva di Brawl. Per questa iterazione, stiamo bandendo alcuni dei comandanti più performanti del precedente evento Metagame di Brawl. Il nostro obiettivo è quello di offrire ai giocatori una gamma più ampia di comandanti validi su cui costruire. Per le 99, abbiamo adottato un approccio molto più aperto e abbiamo rimosso tutti i ban di Brawl. Carte da tempo bandite come Ago Spinale o Magistrato di Drannith, carte bandite di recente come Miniera a Cielo Apertoe carte nuove in MTG Arena come Falciata Deviante sono tutte legali in questo evento. L’evento è anche ad accesso libero, quindi i giocatori hanno la massima libertà di giocare con nuovi stili e approcci.

Carte bandite

Tutte le carte collezionabili su MTG Arena sono legali in questo formato, tranne le seguenti:

Oko, Ladro di Corone

Ajani, Reietto Nacatl

Rusko, Orologiaio

Vecchio Ditalunghe

Wrenn e Sei

Ragavan, Ladruncolo Agile

A-Nadu, Saggezza Alata

Lutri, il Rincorrimagie

Nota: questo è l’elenco delle carte bandite completo per l’evento. Le carte bandite nel Brawl normale, come Ago Spinale, Miniera a Cielo Apertoo un Falciata Deviante sono legali in questo evento.

Dettagli evento

Inizio evento : 16 dicembre 2025, alle 8:00 PT (16:00 UTC)

: 16 dicembre 2025, alle 8:00 PT (16:00 UTC) Fine iscrizioni : 6 gennaio 2026, alle 8:00 PT (16:00 UTC)

: 6 gennaio 2026, alle 8:00 PT (16:00 UTC) Avrai ancora 3 ore per completare una partita in corso ma non sarà possibile partecipare dopo questa scadenza. Gli incontri in corso potranno essere portati a termine.

Fine evento : 6 gennaio 2026, alle 11:00 PT (19:00 UTC).

: 6 gennaio 2026, alle 11:00 PT (19:00 UTC). Dopo questo orario non inizieranno più nuovi incontri, ma quelli in corso potranno terminare.

Costo di iscrizione: 5.000 Oro o 1.000 gemme

Formato: Brawl modificato al meglio di uno

Durata: 7 vittorie o 2 sconfitte

Ricompense: