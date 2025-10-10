Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
Uscita ufficiale: sabato 6 marzo 2026
SCATENA IL POTERE DELLE TARTARUGHE
La tua squadra ninja verdi preferita è uscita dalle fogne ed è entrata in Magic: The Gathering. Le Tartarughe Ninja arrivano nelle carte di Magic e usano la loro forza e costituzione per proteggere le strade da Shredder e dai mutanti malviventi.
FAI SQUADRA CON LE TARTARUGHE
Giocatori di Magic di tutti i livelli fanno squadra con le tartarughe per combattere i cattivi in questo nuovo ed entusiasmante formato di strategia cooperativa per un massimo di quattro giocatori! Prepara l’equipaggiamento ninja, gioca con il tuo preferito tra i quattro mazzi eroe precostruiti da 60 carte, poi apri le quattro buste di gioco incluse per avere ancora più modi per battere il mazzo nemici precostruito con Shredder e i suoi compagni!
Gamma di prodotti
Buste di gioco
Il modo migliore per trovare delle super carte ed esplorare TMNT con i tuoi amici, bilanciate per il gioco Standard.
Collector Booster
Ottieni il meglio di ciò che TMNT ha da offrire in buste piene delle carte più cool. Potresti trovare le carte Materiale originale senza bordo e le carte star Kevin Eastman.
Tartarughe unite
Quando il malvagio Shredder attacca, le Tartarughe reagiscono! Fino a quattro giocatori collaborano per sconfiggere i cattivi in questo nuovo formato di Magic pronto all’uso!
Mazzi Commander
Adorerai essere una tartaruga! Scatena il divertimento con tutte le tue tartarughe preferite in un unico mazzo Commander.
Serata di draft
Tira fuori dalla scatola tutto ciò che ti serve per una serata di draft Draft prendi due! Gioca alla tua versione preferita delle tartarughe con i tuoi amici!
Bundle pizza
Prendi una fetta di divertimento con carte a tema pizza, uno Spindown oversize e un Collector booster per aggiungere un pizzico di pepe! Inizia la tua collezione al meglio!
Bundle
Costruisci un mazzo con buste, una promo, uno Spindown e molto altro ancora; in ogni scatola troverai il potere delle tartarughe!
Prerelease Pack
Iniziata a muoverti come un ninja in un evento vicino a te. Giocate all’espansione TMNT prima che il giorno dell’uscita ti sorprenda.
