Il modo migliore per draftare con quattro giocatori! Come in un draft tradizionale, ogni giocatore inizierà con tre buste. In un draft prendi due, i giocatori scelgono sempre due carte da ogni busta e poi passano quella busta al giocatore successivo. Per la prima busta, i giocatori passano le carte alla loro sinistra. Una volta che tutti i giocatori hanno selezionato tutte le carte dalla prima busta, apriranno una seconda busta, continueranno a scegliere due carte alla volta e passando la busta alla loro destra. Una volta draftate tutte quelle carte, i giocatori fanno lo stesso con la terza busta, passandola di nuovo a sinistra. Alla fine, ogni giocatore avrà circa 42 carte, che potrà utilizzare per costruire un mazzo da 40 carte, aggiungendo eventuali terre base di cui ha bisogno.

I giocatori dovrebbero giocare partite uno contro uno dopo aver draftato. In una partita draft prendi due a quattro giocatori, questi dovrebbero giocare due round: nel primo round i vincitori si sfideranno per il secondo round, mentre gli altri due giocatori formeranno l’altra coppia.