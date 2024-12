Wizards of the Coast

Pensa a quanto sarebbe bello vincere eventi su MTG Arena e ricevere come ricompense confezioni di carte fisiche di Magic: The Gathering direttamente a casa tua. Il sogno diventa realtà grazie alla serie di eventi Arena Direct su MTG Arena!

Il prossimo evento Arena Direct si terrà dal 27 al 30 dicembre e potrai vincere due confezioni di buste di gioco di Bloomburrow e riceverle direttamente a casa tua. Arena Direct ti offre il meglio di due mondi, sia che tu ami collezionare e giocare a Magic di persona con le carte fisiche sia che preferisca farlo online in MTG Arena.

Arena Direct è una serie di eventi in cui i giocatori competono su MTG Arena per ottenere ricompense fisiche che vengono loro spedite al termine dell’evento. Ci sono alcune limitazioni e requisiti per la partecipazione agli eventi Arena Direct:

Per partecipare, devi avere almeno 18 anni.

Arena Direct non è disponibile in tutte le regioni/territori e non è valido ove proibito.

È necessario disporre di un account Wizards attivo e valido con un indirizzo e-mail e informazioni sul Paese aggiornati. (Visita le Domande frequenti di Arena Direct per scoprire come mantenerli aggiornati.)

Possiamo spedire le ricompense fisiche nelle seguenti località:

Argentina, Austria, Australia, Belgio, Brasile, Bosnia ed Erzegovina, Canada, Bulgaria, Cile, Croazia, Cipro, Colombia, Repubblica Ceca, Costa Rica, Danimarca, Guatemala, Estonia, Honduras, Finlandia, Francia, Giappone, Germania, Macao, Grecia, Messico, Ungheria, Nuova Zelanda, Islanda, Panama, Irlanda, Paraguay, Italia, Perù, Lettonia, Liechtenstein, Corea del Sud, Lituania, Lussemburgo, Stati Uniti, Malta, Uruguay, Paesi Bassi, Macedonia del Nord, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito.

Inoltre, ai giocatori delle seguenti regioni e territori è vietata la partecipazione:

Bielorussia, Repubblica Centrafricana, regione di Crimea, Repubblica Democratica del Congo, Cuba, Eritrea, Guinea-Bissau, Iran, Iraq, Libano, Liberia, Libia, Myanmar (Birmania), Corea del Nord, Russia, Somalia, Sud Sudan, Sudan e Siria.

Dettagli dell’evento Arena Direct

Apertura evento : 27 dicembre 2024, alle ore 8:00 del Pacifico (16:00 UTC)

: 27 dicembre 2024, alle ore 8:00 del Pacifico (16:00 UTC) Termine iscrizioni : 30 dicembre 2024, alle ore 5:00 del Pacifico (13:00 UTC)

: 30 dicembre 2024, alle ore 5:00 del Pacifico (13:00 UTC) Fine dell’Evento 1 : 30 dicembre 2024, alle 8:00 del Pacifico (16:00 UTC)

Dopo questo orario non inizieranno più nuovi incontri, ma quelli in corso potranno terminare.

: 30 dicembre 2024, alle 8:00 del Pacifico (16:00 UTC) Formato : Sealed al meglio di uno utilizzando 6 buste Limited di Bloomburrow

: Sealed al meglio di uno utilizzando 6 buste Limited di Iscrizione : 5.000 gemme per iscrizione

: 5.000 gemme per iscrizione Ricompense: 0–3 vittorie: nessuna ricompensa 4 vittorie: 2.000 gemme 5 vittorie: 5.000 gemme 6 vittorie: 2 confezioni di buste di gioco di Bloomburrow *



*I premi sotto forma di confezioni di buste di gioco sono disponibili fino a esaurimento scorte. Nell’improbabile caso di esaurimento delle scorte, Wizards of the Coast, a sua esclusiva discrezione, può sostituire il premio con un premio in denaro di 250 dollari. Per partecipare, devi avere almeno 18 anni. Non disponibile in tutte le regioni/territori. Non valido dove proibito per legge. La ricezione di ricompense in denaro è soggetta alla creazione o al possesso di un account Wizards, DCI e i-payout. Per i dettagli completi, consulta i Termini e condizioni di Arena Direct.

Consegna a domicilio delle carte Magic! Come funziona?

Al termine della serie di eventi MTG Arena, i vincitori riceveranno un’email con le istruzioni per richiedere le ricompense. I vincitori avranno 90 giorni di tempo dalla fine dell’evento per richiedere le loro ricompense.

Per richiedere le ricompense, i giocatori devono completare i seguenti passaggi obbligatori:

Registrazione completa e verifica dell’identità dell’account eWallet fornito dal nostro partner i-payout. Questo per garantire l’idoneità a ricevere il premio e per monitorare e archiviare correttamente le tasse. Effettuare un ordine gratuito contenente le ricompense e fornire l’indirizzo di spedizione al nostro partner Scalefast.

Possono volerci fino a tre settimane perché il tuo ordine venga spedito dopo la data di uscita prevista segnata nell’email di conferma dell’ordine. Ti aggiorneremo in caso di ritardi inaspettati durante il processo.

E le spese di spedizione e altri costi?

Nella maggior parte dei casi, tutte le spese di spedizione saranno coperte da noi. In alcuni casi, per determinati Paesi possono essere previste ulteriori tasse di importazione che non possiamo coprire.

Tutte le ricompense sono soggette alle tasse degli Stati Uniti, anche se vivi fuori dagli Stati Uniti. Potresti essere in grado di recuperare questi fondi, ma dovrai rivolgerti a un professionista fiscale del tuo Paese.

Come posso ricevere assistenza per il riscatto delle mie ricompense?

L’assistenza clienti può aiutarti in caso di problemi per il riscatto del premio Arena Direct. È sufficiente creare un nuovo ticket di assistenza seguendo i seguenti passaggi:

Accedi al modulo di richiesta all’indirizzo https://mtgarena-support.wizards.com/hc/en-us/requests/new?ticket_form_id=30039837353748. Accedi con il tuo account Wizards, seleziona le opzioni corrette nel modulo e invia il ticket con i dettagli richiesti.

Dove posso trovare altre informazioni?

Abbiamo una pagina di domande frequenti all’indirizzo https://mtgarena-support.wizards.com/hc/en-us/articles/31879284566548-Arena-Direct-FAQ.

E gli Arena Open?

Gli Arena Open manterranno la stessa programmazione di prima, con gli stessi premi in denaro. Arena Direct offre ai giocatori desiderosi di premi realistici un altro modo per competere e dimostrare la propria abilità.