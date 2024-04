Wizards of the Coast

Dettagli stagione classificata di aprile 2024

La stagione classificata di aprile 2024 inizierà il 31 marzo alle 12:05 PT (19:05 UTC) e finirà il 30 aprile alle 12:00 PT (19:00 UTC).

I primi 250 giocatori a raggiungere il rango mitico in Constructed o Limited alla fine della stagione saranno idonei a partecipare al fine settimana Qualifier del mese successivo.

Eventi classificati Formato Inizia Fine Standard classificato Standard Constructed Bo1 ∞ ∞ Standard tradizionale classificato Standard Constructed Bo3 ∞ ∞ Classificato Historic Historic Constructed Bo1 ∞ ∞ Historic tradizionale classificato Historic Constructed Bo3 ∞ ∞ Alchemy classificato Alchemy Constructed Bo1 ∞ ∞ Alchemy tradizionale classificato Alchemy Constructed Bo3 ∞ ∞ Formato classificato Explorer Constructed Bo1 ∞ ∞ Explorer tradizionale classificato Explorer Constructed Bo3 ∞ ∞ Timeless classificato Timeless Constructed Bo1 ∞ ∞ Timeless tradizionale classificato Timeless Constructed Bo3 ∞ ∞ Draft premier: Delitti al Maniero Karlov Draft con giocatori 06/02/2024 16/04/2024 Draft premier remix: artefatti Draft con giocatori 02/04/2024 16/04/2024 Draft premier: Banditi di Crocevia Tonante Draft con giocatori 16/04/2024 30/07/2024 Draft veloce: Phyrexia: Tutto Diverrà Uno Draft con bot 26/03/2024 09/04/2024 Draft veloce: Le Caverne Perdute di Ixalan Draft con bot 09/04/2024 26/04/2024 Draft veloce: Banditi di Crocevia Tonante Draft con bot 26/04/2024 07/05/2024

Dai un’occhiata al nostro hub per saperne di più sugli ultimi eventi di gioco Premier!

Ricompense della stagione

I giocatori riceveranno i loro premi per la stagione di aprile 2024 all’inizio della stagione classificata di maggio 2024 (alle 12:05 PT del 30 aprile).

Devi aver giocato almeno una partita classificata nel rispettivo formato per ricevere le ricompense della stagione.

Ricompensa di bronzo: 1 busta di Banditi di Crocevia Tonante

Ricompensa d’argento: 1 busta di Banditi di Crocevia Tonante più 500 monete d’oro

Ricompensa d’oro: 2 buste di Banditi di Crocevia Tonante più 1.000 monete d’oro e lo stile della carta Negoziazione Vincolante

Ricompensa di platino: 3 buste di Banditi di Crocevia Tonante più 1.000 monete d’oro, lo stile della carta Negoziazione Vincolante e lo stile della carta Intromettitore Aviano

Ricompensa di diamante: 4 buste di Banditi di Crocevia Tonante più 1.000 monete d’oro, lo stile della carta Negoziazione Vincolante e lo stile della carta Intromettitore Aviano

Ricompensa mitica: 5 buste di Banditi di Crocevia Tonante più 1.000 monete d’oro, lo stile della carta Negoziazione Vincolante e lo stile della carta Intromettitore Aviano

Gli stili delle carte sono elementi esclusivamente estetici, non aggiungono alcuna carta alla collezione del giocatore. Ottenere uno stile della carta più di una volta non comporta alcun beneficio. Raggiungendo il rango Oro o superiore sia in Limited che in Constructed, riceverai una sola copia dello stile della carta.

Invito al Fine settimana Qualifier

I giocatori che finiscono tra i primi 250 concorrenti del livello Mitico saranno idonei a partecipare al Fine settimana Qualifier. Le partite concluse prima delle 12:00 PT (UTC-07:00) dell’ultimo giorno della stagione in corso conteranno per la classifica finale della stagione di quel mese, che determina gli inviti al Fine settimana Qualifier del mese successivo.

Gli ingressi per gli eventi che ricevi appaiono come icona nella barra superiore.

Play-In Qualifier

I giocatori possono guadagnare l’ingresso per gli eventi Qualifier per partecipare al Fine settimana Qualifier raggiungendo il numero di vittorie massimo in un solo evento Play-In che porta a quel Fine settimana Qualifier.

Solitamente ci sono due Play-In Qualifier ogni mese:

Un evento a partita singola si tiene il sabato, sette giorni prima del fine settimana Qualifier.

Un evento al meglio delle tre partite avrà luogo il venerdì, il giorno prima del fine settimana Qualifier.

Scopri di più sulla pagina informazioni del Play-In Qualifier.

Le informazioni su a cosa porta il fine settimana Qualifier, il suo formato e altri dettagli sono disponibili sulla pagina informazioni del Fine settimana Qualifier.

Date del fine settimana Qualifier 2024 Formato Inviti alla stagione classificata Date Play-In Mese degli inviti alla stagione classificata Top X 13-14 aprile Standard Marzo 250 (251–1200 riceveranno 1 ingresso gratuito al Play-In) 6 aprile (Bo1) 12 aprile (Bo3) 11-12 maggio Sealed di Banditi di Crocevia Tonante Aprile 4 maggio (Bo1)

10 maggio (Bo3)

Finestra di partecipazione

Ogni giornata dell’evento fine settimana Qualifier ha una finestra di partecipazione specifica di due ore: le richieste inviate in ritardo non verranno prese in considerazione.

La finestra di partecipazione va dalle 6:00 alle 8:00 (orario del Pacifico). L’orario per gli eventi in altri fusi orari è come segue:

9:00 -11:00 ET

13:00 - 15:00 UTC

15:00 - 17:00 CET

22:00 - 00:00 JST (+1 giorno)

Ripristino stagionale

Le classifiche di Constructed e Limited verranno ripristinate. Il tuo nuovo rango sarà basato sul tuo rango di fine stagione della stagione precedente: