Il Campionato Limited di Arena è un nuovo evento di MTG Arena in arrivo nel 2026 che offrirà ai giocatori l’opportunità di guadagnare l’ingresso al Campionato Limited di Magic del 2027 giocando a MTG Arena.

Per partecipare al Campionato Limited di Arena, i giocatori dovranno prima qualificarsi in uno degli eventi di qualificazione del Campionato Limited di Arena nel corso del 2026. Evoluzione degli Arena Open, queste nuove qualificazioni incentrate su Limited offriranno ai giocatori l’opportunità di competere per ottenere premi in denaro vincendo partite di MTG Arena ovunque giochino.

Stiamo progettando di organizzare quattro Qualificazioni al Campionato Limited di Arena nel 2026, dando ai giocatori diverse opportunità di qualificarsi al Campionato Limited di Arena 2026 durante l’anno. Questi eventi sostituiranno gli Arena Open per il 2026.

Qualificazioni al Campionato Limited di Arena ▼ Campionato Limited di Arena ▼ Campionato Limited di Magic 2027

Struttura delle Qualificazioni al Campionato Limited di Arena

Le Qualificazioni al Campionato Limited sono tornei con premi in denaro che comportano l’ingresso al Campionato Limited di Arena 2026.

Struttura del Torneo

A differenza degli Arena Open, questi nuovi eventi Qualificazioni al Campionato Limited di Arena non sono strutturati con eventi distinti Giorno 1 e Giorno 2. Le Qualificazioni al Campionato Limited di Arena invece, sono costituite da due eventi draft al meglio di uno che si svolgono contemporaneamente. Vincendo il primo evento si ottiene la qualificazione al secondo evento, e vincendo il secondo evento il giocatore si qualifica per il Campionato Limited di Arena. I giocatori possono partecipare a entrambi gli eventi un numero qualsiasi di volte durante il weekend dell’evento. Il formato di questi eventi utilizzerà in genere le ultime espansioni presenti su MTG Arena, ma occasionalmente potrà utilizzare anche espansioni più vecchie. Ogni annuncio degli eventi includerà i dettagli esatti del formato.

I giocatori possono guadagnare un solo ingresso al Campionato Limited di Arena nel corso dell’anno. I giocatori che hanno già guadagnato il loro ingresso al Campionato Limited di Arena per l’anno possono continuare a giocare nelle Qualificazioni al Campionato Limited di Arena e guadagnare premi oltre all’ingresso al Campionato Limited di Arena, inclusi premi in denaro.

Draft uno delle Qualificazioni al Campionato Limited di Arena

Opzioni ingresso:

25.000 oro

5000 gemme

Formato: draft al meglio di uno

Struttura evento: 7 vittorie o 2 sconfitte

Ricompense:

0–3 vittorie: nessuna ricompensa

4 vittorie: 1.000 gemme

5 vittorie: 2.500 gemme

6 vittorie: 5.000 gemme

7 vittorie: 5.500 gemme + ingresso al Draft due delle Qualificazioni al Campionato Limited di Arena 2026

Draft due delle Qualificazioni al Campionato Limited di Arena

Accesso: un ingresso al Draft due delle Qualificazioni al Campionato Limited di Arena 2026

Formato: draft al meglio di uno

Struttura evento: 6 vittorie o 2 sconfitte

Ricompense:

0 vittorie: nessuna ricompensa

1 vittorie: 6.500 gemme

2 vittorie: 7.500 gemme

3 vittorie: 8.500 gemme

4 vittorie: 10.000 gemme

5 vittorie: 1000$ + ingresso al Campionato Limited di Arena 2026

6 vittorie: 2000$ + ingresso al Campionato Limited di Arena 2026





Struttura del Campionato Limited di Arena

Il Campionato Limited di Arena è un torneo a iscrizione chiusa che qualifica i giocatori per il Campionato Limited di Magic 2027. I giocatori possono partecipare a questo torneo solo utilizzando un ingresso al Campionato Limited di Arena.

Il Campionato Limited di Arena si terrà verso la fine del 2026. I giocatori si sfideranno in un numero di turni alla svizzera determinato in base al numero di giocatori qualificati. Il formato del torneo sarà un draft al meglio di tre.

Il Campionato Limited di Arena qualificherà circa 120 giocatori per il Campionato Limited di Magic 2027. I dettagli completi saranno annunciati prima dell’evento e condivideremo ulteriori informazioni su DailyMTG non appena saranno disponibili.

Idoneità

I giocatori di età inferiore ai 18 anni e i giocatori provenienti dalle seguenti regioni e territori non possono partecipare ai Campionati Limited di Arena: Bielorussia, Repubblica Centrafricana, regione di Crimea, Repubblica Democratica del Congo, Cuba, Eritrea, Guinea-Bissau, Iran, Iraq, Libano, Liberia, Libia, Myanmar (Birmania), Corea del Nord, Russia, Somalia, Sud Sudan, Sudan e Siria. I dipendenti di Wizards e i membri della loro unità familiare, se parenti, non sono ammessi. Non possono partecipare agli eventi nemmeno coloro che sono stati squalificati da Wizards.

Condivideremo i termini e le condizioni complete dell’evento in prossimità della prima Qualificazione al Campionato Limited di Arena.