Entra in un mondo di potenti dominaori di elementi e storie commoventi con Magic: The Gathering® | Avatar: La leggenda di Aang™. Proprio come Aang ha dominato i quattro elementi, anche tu potrai dominare il gioco di Magic: The Gathering con il Kit per principianti di questa espansione. Con tutto ciò che serve per imparare a giocare a Magic in un’unica confezione, è il regalo perfetto per tutti i dominatori di elementi in erba.

Magic: The Gathering | Avatar: La leggenda di Aang

Kit per principianti

Ogni kit per principianti contiene:

10 mezzi mazzi tematici Jumpstart Due (2) di questi mezzi mazzi Jumpstart sono dimostrativi e sono stati pensati per essere giocati uno contro l'altro. Ogni mezzo mazzo include 20 carte. Mischiale insieme e comincia a giocare!

5 pedine non foil

2 tappetini di gioco

2 guide introduttive al gioco

2 schede di riferimento

2 dadi Spindown

1 guida introduttiva

Il Kit per principianti include dieci mezzi mazzi a tema di Jumpstart. Due di questi mezzi mazzi (Tutorial di Aang e Tutorial di Zuko) hanno un ordine specifico per il tutorial del Kit per principianti. Non mescolarli! Invece, usali nell’ordine iniziale e segui la guida “Come giocare” inclusa nel kit per principianti.

0265_MTGTLA_BBNumber: Aang, Nomade dell’Aria 0287_MTGTLA_BBNumber: Zuko, Cacciatore dell’Avatar

Vuoi rigiocare il tutorial o riordinare i mezzi mazzi del tutorial? Ogni carta nei mazzi Tutorial di Aang e Zuko ha un numero nell’angolo in basso a sinistra. Per ordinare correttamente il mezzo mazzo, metti la carta numerata “Tutorial di Aang 20” o “Tutorial di Zuko 20” in fondo al mezzo mazzo, seguita da “Tutorial di Aang 19” o “Tutorial di Zuko 19” e così via. La carta in cima al mezzo mazzo dovrebbe essere “Tutorial di Aang 1” o “Tutorial di Zuko 1”.

Ci sono due mezzi mazzi per ogni colore di Magic. Una volta imparate le basi, prova a mischiare due mezzi mazzi insieme per un’esperienza Magic multicolore. Puoi trovare le liste dei mazzi di ognuno di questi mezzi mazzi di seguito.

Magic: The Gathering | Avatar: La leggenda di Aang sarà disponibile in tutto il mondo dal 21 novembre 2025. L’espansione è già disponibile per il preordine presso il tuo negozio di zona, Amazon, TCGplayer e ovunque si vendano prodotti di Magic.

Liste dei mazzi del kit per principianti di Magic: The Gathering | Avatar: La leggenda di Aang

Di seguito trovi il contenuto di ogni mezzo mazzo organizzato per tipo di carta. Puoi vedere anche le carte nella galleria immagini delle carte dell’espansione.

0002_MTGTLA_BBTheme: Aang Tutorial Theme Card

8 Plains Aardvark Sloth Razor Rings Path to Redemption Appa, Aang's Companion Sledding Otter-Penguin Aang, Air Nomad Katara, Heroic Healer Momo, Rambunctious Rascal Aang's Defense Sokka, Wolf Cove’s Protector Tundra Wall Wolf Cove Villager

0008_MTGTLA_BBTheme: Zuko Tutorial Theme Card

Dragon Moose Explosive Shot Run Amok Fire Nation's Conquest Komodo Rhino Zuko, Avatar Hunter Zhao, the Seething Flame Iroh, Firebending Instructor Zuko's Offense Fire Nation Soldier 8 Mountain Capital Guard Warship Scout

0001_MTGTLA_BBTheme: Allies Theme Card

Kyoshi Warrior Guard Jeong Jeong’s Deserters Glider Kids Avatar Enthusiasts Allied Teamwork Aang, the Last Airbender Suki, Kyoshi Warrior Rabaroo Troop Master Piandao Mechanical Glider Path to Redemption Airbending Lesson Thriving Heath 7 Plains

0004_MTGTLA_BBTheme: Waterbending Theme Card

Flying Dolphin-Fish Otter-Penguin Katara, Bending Prodigy Sokka, Lateral Strategist Cat-Owl Flexible Waterbender Giant Koi The Terror of Serpent's Pass Watery Grasp Bender's Waterskin Deny Entry Waterbending Lesson Thriving Isle 7 Island

0003_MTGTLA_BBTheme: Spells Theme Card

First-Time Flyer Master Pakku Rowdy Snowballers Iguana Parrot Turtle-Seals Geyser Leaper Serpent of the Pass Barrels of Blasting Jelly Abandon Attachments It'll Quench Ya! Lost in the Spirit World Water Whip Thriving Isle 7 Island

0005_MTGTLA_BBTheme: Attacking Theme Card

Purple Pentapus Corrupt Court Official Merchant of Many Hats Pretending Poxbearers Fire Nation Ambushers Hei Bai, Spirit of Balance Lion Vulture Beetle-Headed Merchants Cat-gator Heartless Act Epic Downfall Dai Li Indoctrination Thriving Moor 7 Swamp

0006_MTGTLA_BBTheme: Counters Theme Card

Gilacorn Elephant-Rat Long Feng, Grand Secretariat Dai Li Indoctrination Fire Nation Engineer Earth Village Ruffians Hog-Monkey Buzzard-Wasp Colony Fire Nation Sentinels Azula Always Lies Feed the Swarm Ozai's Cruelty Thriving Moor 7 Swamp

0007_MTGTLA_BBTheme: Firebending Theme Card

Deserter's Disciple Fire Sages Yuyan Archers Vindictive Warden Loyal Fire Sage Zuko, Exiled Prince Fire Nation Archers Rough Rhino Cavalry Mongoose Lizard Lightning Strike How to Start a Riot Roku's Mastery Thriving Bluff 7 Mountain

0009_MTGTLA_BBTheme: Big Creatures Theme Card

Turtle-Duck Raucous Audience Frog-Squirrels Ostrich-Horse Match the Odds Eel-Hounds Hippo-Cows Saber-Tooth Moose-Lion Flopsie, Bumi's Buddy Mechanical Glider Hog-Monkey Rampage Seismic Tutelage Thriving Grove 7 Forest

0010_MTGTLA_BBTheme: Earthbending Theme Card

Rebellious Captives Haru, Hidden Talent Earth Village Ruffians Toph, the Blind Bandit Earth Kingdom Soldier Earthbending Lesson Badgermole Bumi, Eclectic Earthbender Rocky Rebuke Explore Pillar Launch Earth Rumble Thriving Grove 7 Forest

