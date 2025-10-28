Contenuto del Kit per principiant di Magic: The Gathering® | Avatar: La leggenda di Aang™
Entra in un mondo di potenti dominaori di elementi e storie commoventi con Magic: The Gathering® | Avatar: La leggenda di Aang™. Proprio come Aang ha dominato i quattro elementi, anche tu potrai dominare il gioco di Magic: The Gathering con il Kit per principianti di questa espansione. Con tutto ciò che serve per imparare a giocare a Magic in un’unica confezione, è il regalo perfetto per tutti i dominatori di elementi in erba.
Ogni kit per principianti contiene:
- 10 mezzi mazzi tematici Jumpstart
- Due (2) di questi mezzi mazzi Jumpstart sono dimostrativi e sono stati pensati per essere giocati uno contro l'altro.
- Ogni mezzo mazzo include 20 carte. Mischiale insieme e comincia a giocare!
- 5 pedine non foil
- 2 tappetini di gioco
- 2 guide introduttive al gioco
- 2 schede di riferimento
- 2 dadi Spindown
- 1 guida introduttiva
Il Kit per principianti include dieci mezzi mazzi a tema di Jumpstart. Due di questi mezzi mazzi (Tutorial di Aang e Tutorial di Zuko) hanno un ordine specifico per il tutorial del Kit per principianti. Non mescolarli! Invece, usali nell’ordine iniziale e segui la guida “Come giocare” inclusa nel kit per principianti.
Vuoi rigiocare il tutorial o riordinare i mezzi mazzi del tutorial? Ogni carta nei mazzi Tutorial di Aang e Zuko ha un numero nell’angolo in basso a sinistra. Per ordinare correttamente il mezzo mazzo, metti la carta numerata “Tutorial di Aang 20” o “Tutorial di Zuko 20” in fondo al mezzo mazzo, seguita da “Tutorial di Aang 19” o “Tutorial di Zuko 19” e così via. La carta in cima al mezzo mazzo dovrebbe essere “Tutorial di Aang 1” o “Tutorial di Zuko 1”.
Ci sono due mezzi mazzi per ogni colore di Magic. Una volta imparate le basi, prova a mischiare due mezzi mazzi insieme per un’esperienza Magic multicolore. Puoi trovare le liste dei mazzi di ognuno di questi mezzi mazzi di seguito.
Magic: The Gathering | Avatar: La leggenda di Aang sarà disponibile in tutto il mondo dal 21 novembre 2025. L’espansione è già disponibile per il preordine presso il tuo negozio di zona, Amazon, TCGplayer e ovunque si vendano prodotti di Magic.
Liste dei mazzi del kit per principianti di Magic: The Gathering | Avatar: La leggenda di Aang
Di seguito trovi il contenuto di ogni mezzo mazzo organizzato per tipo di carta. Puoi vedere anche le carte nella galleria immagini delle carte dell’espansione.
