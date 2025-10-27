È il momento di dare il massimo, puntare a premi enormi e una competizione che porta Limited al centro della scena. È tutto ciò che un appassionato di Limited può sognare, e anche di più. Oggi annunciamo un evento speciale e la struttura del torneo di supporto per il 2026-27. Inizia a memorizzare la tua prima scelta per la prima busta; è il momento del Campionato Limited di Magic!

Cos’è il Campionato Limited di Magic?

Il prossimo Campionato Limited di Magic è un torneo speciale che pone l’accento su Limited, supportato da eventi in tutto il mondo che permetteranno ai migliori giocatori di Limited di qualificarsi per questo divertimento di alto livello. Il Campionato Limited di Magic si svolgerà nel 2027, con eventi di qualificazione nel 2026. Si tratta di un’iniziativa nuova ed entusiasmante, ma per il momento annunciamo solo questo evento e il suo percorso di qualificazione. Non è una nuova serie.

Il Campionato Limited di Magic si svolgerà nel 2027, la data e il luogo esatti saranno annunciati. Sarà un torneo di tre giorni emozionante in cui Limited trionferà, con strutture simili a quelle del Pro Tour. Ma, sai, solo in formato Limited. Tenete d’occhio Magic.gg e i nostri canali di social per ulteriori informazioni su questo evento man mano che ci si avvicina.

Cosa posso vincere?

Il Campionato Limited di Magic avrà un montepremi di 500.000 dollari, con una struttura di pagamento simile a quella del Pro Tour. Oltre ai premi in denaro, i primi 8 giocatori dell’evento riceveranno anche un invito al Campionato mondiale di Magic del 2027. Avremo ulteriori dettagli sui premi da condividere in futuro.

Come posso qualificarmi per il Campionato Limited di Magic?

Nel 2026 ci saranno diversi eventi in cui i giocatori potranno qualificarsi per questo evento! Questi eventi si chiameranno Qualificazioni al Campionato Limited di Magic (o QCL) e si terranno in una varietà di luoghi, sia fisici che digitali! Questi eventi saranno caratterizzati da formati e strutture di invito diversi a seconda di dove si svolgeranno.

Le Qualificazioni al Campionato Limited possono, in alcune regioni, sostituire gli eventi “open” esistenti che assegnano inviti e premi del Campionato Regionale. In questi casi, gli inviti al Campionato regionale e i premi in denaro rimarranno in vigore oltre agli inviti al Campionato Limited assegnati.

I seguenti giocatori riceveranno anche l’invito al Campionato Limited di Magic:

I migliori 16 giocatori dopo aver calcolato i risultati delle partite Booster Draft di ogni Pro Tour e del Campionato Mondiale di Magic nella stagione di gioco Premier 2025-2026 (sei turni per Pro Tour o Campionato Mondiale)

Il vincitore del Campionato Mondiale di Magic 32

Inoltre, nella stagione di gioco Premier 2026-27, i membri della Hall of Fame del Pro Tour di Magic potranno utilizzare il loro invito annuale per partecipare a un Pro Tour a loro scelta o al Campionato Limited di Magic 2027.

Dove posso qualificarmi?

Ci sono quattro tipi di QCL nel 2026: eventi che si tengono ai Campionati Regionali, eventi che si tengono alle Spotlight Series, eventi che si tengono ai MagicCon ed eventi che si tengono su MTG Arena. Ecco una breve guida a questi eventi e alle loro strutture.

QCL del Campionato Regionale

Le Qualificazioni al Campionato Limited che si terranno ai Campionati Regionali si svolgeranno come tornei Sealed Deck alla svizzera che confluiranno in un playoff a eliminazione diretta in Booster Draft. La struttura e il numero di inviti ai Campionati Limited in ciascuno di questi eventi variano a seconda dell’organizzatore dell’evento e della località, quindi assicurati di verificare con l’organizzatore regionale per ulteriori informazioni.

QCL delle Spotlight Series

Le Qualificazioni al Campionato Limited che si terranno agli eventi Spotlight Series si svolgeranno come tornei Sealed Deck alla svizzera che confluiranno in un playoff a eliminazione diretta in Booster Draft. I primi 4 giocatori di ciascuna di queste QCL riceveranno un invito al Campionato Limited di Magic. Per informazioni specifiche sulla struttura, consultare l’organizzatore di ciascun evento Spotlight Series.

QCL del MagicCon

Le Qualificazioni al Campionato Limited che si tengono ai MagicCon variano a seconda dell’evento. Queste QCL si svolgeranno attraverso la programmazione del gioco con biglietto di ogni spettacolo su mtgfestivals.com. Il primo di questi eventi si terrà alla MagicCon: Las Vegas 2026.

QCL di MTG Arena

Le Qualificazioni al Campionato Limited su MTG Arena sono eventi solo digitali. Questi eventi saranno annunciati attraverso gli annunci di MTG Arena, suDailyMTG e sui canali social media di MTG Arena. Avremo altre informazioni su questi eventi in futuro, quindi presta attenzione!

Siamo entusiasti di celebrare tutto ciò che i giocatori amano di Limited con questi eventi! Ci auguriamo che coglierai l’opportunità di qualificarti in un torneo vicino a te per questo evento speciale del Campionato Limited di Magic 2027. Contatta il tuo organizzatore regionale per sapere come iscriverti ai prossimi tornei di qualificazione e aspettati maggiori dettagli sul Campionato Limited nel 2026.

Tutti i dettagli dell’evento, le informazioni sui premi e i criteri di qualificazione sono soggetti alle regole ufficiali e possono essere modificati o annullati a discrezione di Wizards of the Coast. Non valido dove proibito per legge. Tutti i dettagli e le informazioni sull’idoneità saranno disponibili su Magic.gg.